সিলেটে হত্যা মামলায় অভিযুক্ত আসামি গ্রেপ্তার

সিলেট প্রতিনিধি
জুনেই আহমদ । ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের জালালাবাদে ক্লুলেস হত্যা মামলায় অভিযুক্ত একজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র‌্যাব-৯।

রোববার (৯ নভেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন র‌্যাব-৯-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এম শিমুল ইসলাম সোহাগ।

গ্রেপ্তারকৃত জুনেদ আহমদ (২৮) জালালাবাদ থানার নোয়াগাঁও গ্রামের হারিছ আলীর ছেলে।

শিমুল ইসলাম সোহাগ জানান, পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে জালালাবাদ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

