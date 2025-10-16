ভারতের ত্রিপুরায় তিন বাংলাদেশিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের খোয়াই এলাকায় তিন বাংলাদেশি নাগরিককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, গরু পাচারের উদ্দেশ্যে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশের পর সেখানকার জনগণের হামলায় তাঁরা নিহত হন। গতকাল বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) হবিগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (৫৫ বিজিবি) এই তথ্য জানায়।
বিজিবি জানায়, মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার সীমান্তবর্তী বিদ্যাবিল এলাকার এই তিন বাংলাদেশি দু-তিন দিন আগে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের খোয়াই থানাধীন কারেঙ্গিছড়া এলাকায় গোপনে প্রবেশ করে অবস্থান করছিলেন। স্থানটি সীমান্তের শূন্যরেখা থেকে প্রায় ৪-৫ কিলোমিটার ভারতের অভ্যন্তরে এবং ভারতীয় ৭০ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত। ভারতীয় জনসাধারণ রাতের আঁধারে গরু চুরির আশঙ্কায় সংঘবদ্ধভাবে তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ বর্তমানে ভারতের সাম্পাহার থানায় রয়েছে।
বিজিবি জানিয়েছে, নিহত ব্যক্তিরা হবিগঞ্জের চুনারুঘাট থানার আওতাধীন সোনাচং বাজার এলাকার বাসিন্দা হতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে তাঁদের সঠিক ঠিকানা নিশ্চিত করতে অধিকতর তথ্য সংগ্রহ ও সত্যতা যাচাই করার প্রচেষ্টা চলছে।
এ ঘটনায় বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনার সত্যতা যাচাই এবং বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে বিজিবি। বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখার পাশাপাশি এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।
