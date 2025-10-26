Ajker Patrika
> সারা দেশ

ভারতীয় খাসিয়াদের গুলিতে সিলেটের যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  
শাকিল আহমদ। ছবি: সংগৃহীত
শাকিল আহমদ। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের কানাইঘাট সীমান্তে ভারতীয় খাসিয়াদের গুলিতে শাকিল আহমদ (২১) নামের এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার উপজেলার লক্ষ্মীপ্রসাদ পূর্ব ইউনিয়নের ডোনা সীমান্তবর্তী ১৩৩৪ নম্বর মেইন পিলারসংলগ্ন ভারতের অভ্যন্তরে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শাকিল ডোনা পাত্তিছড়া গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে। তিনি গত সপ্তাহে বিয়ে করেছেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয়রা জানান, শাকিলসহ দুজন আজ রোববার দুপুরে ডোনা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের ডোনা খাসিয়াপুঞ্জিতে প্রবেশ করে সুপারি পাড়তে যান। এ সময় অস্ত্রধারী খাসিয়ারা তাঁদের ওপর গুলি করলে শাকিল গুলিবিদ্ধ হন। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে সহযোগীরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিয়ে আসেন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ১৯ বিজিবির অধিনায়ক মো. জুবায়ের আনোয়ার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ভারতের অভ্যন্তরে ৫০০ গজ ভেতরে খাসিয়াদের গুলিতে আহত হয়ে শাকিল নামের এক যুবক মারা গেছে। ওখানে পাহারাদার ছিল, তাদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়। আহত অবস্থায় বর্ডারে ঢোকে। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় মারা যায়।’

এ বিষয়ে কানাইঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তানিয়া আক্তার বলেন, ‘আজ দুপুরে শাকিলসহ আরও দুজন ডোনা সীমান্তে ১৩৩৪ পিলারের কাছাকাছি জায়গায় ভারতীয় সুপারি আনতে গেলে খাসিয়ারা তাদের লক্ষ করে গুলি চালায়। এতে শাকিল গুলিবিদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ সীমানায় এসে মাটিতে পড়ে। পরে তার সহযোগীরা সিলেটে ওসমানী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু বরণ করে। বর্তমানে তার মরদেহ ওসমানী হাসপাতালের মর্গে আছে।’

খাসিয়ামৃত্যুভারতকানাইঘাটসিলেটজেলার খবরযুবক
> সারা দেশ

পুলিশের চাঁদাবাজি ও হয়রানির অভিযোগ তুলে মহাসড়কে অটোরিকশাচালকদের বিক্ষোভ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা
পল্লী বিদ্যুৎ জোড়াপাম্প ও চন্দ্রা এলাকায় অটোরিকশাচালকেরা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
পল্লী বিদ্যুৎ জোড়াপাম্প ও চন্দ্রা এলাকায় অটোরিকশাচালকেরা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের সার্ভিস রোড দখল এবং পুলিশের চাঁদাবাজি ও মামলা দিয়ে হয়রানির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ করেছেন অটোরিকশাচালকেরা। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার পল্লী বিদ্যুৎ জোড়াপাম্প ও চন্দ্রা এলাকায় বিক্ষুব্ধ চালকেরা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

এতে মহাসড়কে প্রায় এক ঘণ্টা যানবাহন আটকে পড়ে। ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।

এলাকাবাসী, অটোরিকশাচালক ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রতিদিন ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক দিয়ে উত্তরবঙ্গমুখী হাজারো যানবাহন চলাচল করে। কিন্তু ওই মহাসড়কে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে অটোরিকশা। এসব অটোরিকশার কারণে বাড়ছে মহাসড়কে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা। এদিকে মহাসড়কের সার্ভিস রোড ও ফুটপাত দখল করে অবৈধভাবে হাটবাজার বসছে। উপজেলার মৌচাক, সফিপুর, পল্লী বিদ্যুৎ, জোড়াপাম্প, চন্দ্রা ত্রিমোড় এলাকায় সবচেয়ে বেশি হাটবাজার বসছে। অটোরিকশাচালকদের অভিযোগ, অবৈধ হাটবাজারে কারণে সার্ভিস রোড বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে অটোরিকশা নিয়ে মহাসড়কে উঠছেন তাঁরা। আর মহাসড়কে অটোরিকশা চালাতে গিয়ে হয়রানির মুখে পড়ছেন তাঁরা। বিভিন্ন স্থানে পুলিশ অটোরিকশা আটকে মামলা দিচ্ছে। অটোরিকশা থামিয়ে চাঁদাবাজিও করছেন পুলিশের অসাধু কিছু সদস্য।

অটোরিকশাচালক আলমগীর হোসেন, বিল্লাল হোসেন, আরমান মিয়া, নুরু মিয়া, বাবুল হোসেনসহ অনেকে বলেন, ‘মহাসড়কে অটোরিকশা চলাচল নিষিদ্ধ, এটা আমরা জানি। কিন্তু আমরা চলব কীভাবে? পেটের দায়ে অটোরিকশা চালাই। আমরা সার্ভিস রোড দিয়ে অটোরিকশা চলাচলের সুযোগ চাই। আর মহাসড়কে পুলিশ অটোরিকশা ধরলেই ২ হাজার ৬০০ টাকার মামলা দিচ্ছে। ওই মামলার টাকা পরিশোধে অক্ষম হয়ে অনেকেই পুলিশকে চাঁদা দিতে বাধ্য হন। চাঁদা না দিয়ে চলতে গেলেও নানাভাবে হয়রানির শিকার হতে হয়। অটোরিকশা চলার জন্য সার্ভিস রোড আছে। কিন্তু সেটা দখল করে হাটবাজার বসায় বাধ্য হয়ে অটোরিকশা মহাসড়কে ওঠাতে হচ্ছে।

এ বিষয়ে নাওজোড় হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাওগাত উল আলম বলেন, ‘কয়েকজন অটোরিকশাচালক মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের সরিয়ে দেয়। এ ছাড়া সার্ভিস রোড ও ফুটপাত দখল করে যাঁরা আছেন, তাঁরাও অবৈধভাবে আছেন। খুব তাড়াতাড়ি দখলকারীদের উচ্ছেদ করে সার্ভিস রোড ও ফুটপাত দখলমুক্ত করা হবে। কিন্তু ওই সার্ভিস রোডেও অটোরিকশা ওঠার নিয়ম নেই।’ অটোরিকশা আটকে পুলিশের টাকা আদায়ের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আমাদের কেউ এভাবে টাকা নিলে তার তথ্যপ্রমাণ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

গাজীপুরপুলিশঅটোরিকশাকালিয়াকৈরবিক্ষোভহয়রানি
> সারা দেশ

শ্রমিক দল নেতার বিরুদ্ধে জেলের নৌকা আটকে চাঁদা দাবির অভিযোগ

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
খালিয়াজুরী থানা। ছবি: আজকের পত্রিকা
খালিয়াজুরী থানা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার খালিয়াজুরীতে ধনু নদে মাছ ধরতে যাওয়া জেলের নৌকা আটকিয়ে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় শ্রমিক দল নেতা কামরুল মিয়ার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী জেলে মো. মামুন মিয়া গতকাল শনিবার খালিয়াজুরী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এতে শ্রমিক দল নেতা কামরুলসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন তিনি।

অভিযুক্ত কামরুল মিয়া উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সভাপতি। তিনি উপজেলার পাঁচহাট গ্রামের বাসিন্দা। অন্য অভিযুক্তরাও একই গ্রামের বাসিন্দা। অভিযোগকারী জেলে মামুন মিয়াও একই গ্রামের আব্দুল আওয়ালের ছেলে।

থানায় অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, মামুন মিয়া ধনু নদে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। পাঁচহাট গ্রামে ধনু নদে কামরুল মিয়াসহ কয়েক ব্যক্তি অবৈধভাবে বাঁশের ঘের দিয়ে মিম (মাছের আবাসস্থল) তৈরি করে রেখেছেন। স্থানীয় জেলেরা সেখানে মাছ ধরতে গেলে তাঁরা বাধা দেন। গতকাল দুপুরে মামুন নৌকা, জাল ও বড়শি নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে গেলে অভিযুক্তরা তাঁকে বাধা দিয়ে ঘের থেকে ৩০০ মিটার দূরে গিয়ে মাছ ধরতে বলেন। তিনি এতে আপত্তি জানালে অভিযুক্তরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর ইঞ্জিনচালিত নৌকা, জাল ও বড়শি জোর করে নিয়ে যান এবং নিজেদের ঘাটে আটক রাখেন। এ সময় তাঁরা পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। টাকা না দিলে নৌকা ফেরত দেওয়া হবে না বলে হুমকি দেন। এ ছাড়া, ঘটনার আগের দিন একই এলাকায় মামুন মিয়ার সহযোগী এক বড়শিওয়ালাকেও মারধর করে তাঁর কাছ থেকে নগদ ১০ হাজার টাকা ও বড়শি ছিনিয়ে নেন কামরুল ও সহযোগীরা।

এ ব্যাপারে জানতে অভিযুক্ত কামরুল মিয়ার মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

এদিকে উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আলী উসমান বলেন, ‘অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যা। মামুন আওয়ামী লীগের রাজনীতি করেন। অনেক বছর তিনি ধনু নদে চাঁদাবাজিসহ আমাদের দলের নেতা-কর্মীদের হয়রানি করেছেন। মামুনের কাছে এক ব্যক্তি টাকা পান, সেই কারণে ওই ব্যক্তি তাঁর নৌকা আটক করেছিলেন। এখন তিনি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে আমাদের শ্রমিক দলের নেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছেন। এই মিথ্যা অভিযোগের বিষয়ে স্থানীয় সবাই অবগত রয়েছেন।’

অভিযোগ তদন্তের দায়িত্বে রয়েছেন খালিয়াজুরী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ফেরদৌস রহমান। আজ রোববার তিনি বলেন, ‘অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

জেলেখালিয়াজুরীনৌকাচাঁদাবাজিনেত্রকোনা
> সারা দেশ

মিয়ানমার থেকে আবারও গুলি এসে পড়ল টেকনাফের বসতঘরে

 টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
: মিয়ানমার থেকে আজ রোববার মিয়ানমার থেকে এসে সীমান্তবর্তী টেকনাফের একটি বসতঘরে পড়া গুলি। ছবি: আজকের পত্রিকা
: মিয়ানমার থেকে আজ রোববার মিয়ানমার থেকে এসে সীমান্তবর্তী টেকনাফের একটি বসতঘরে পড়া গুলি। ছবি: আজকের পত্রিকা

মিয়ানমার থেকে আবারও একটি গুলি এসে সীমান্তবর্তী কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং ইউনিয়নে বসতঘরে পড়েছে। আজ রোববার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে আমতলী এলাকার বাসিন্দা আইয়ুব ইসলামের বসতঘরের টিনের চালা ভেদ করে গুলিটি। তবে এতে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

এর আগে গতকাল শনিবার বিকেলে মিয়ানমার থেকে আসা দুটি গুলি একই ইউনিয়নের তেচ্ছি ব্রিজ সীমান্তসংলগ্ন এলাকায় পড়ে। এতে ছেনুয়ারা (২৭) নামের এক নারী গুলিবিদ্ধ হন। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মিয়ানমারের অভ্যন্তরে সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ চলছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় চলমান ওই সংঘর্ষে গুলি ছোড়া হয়, যা বাংলাদেশে এসে পড়ছে।

সর্বশেষ গুলির বিষয়ে হোয়াইক্যং ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ নুর আহমেদ আনোয়ারী বলেন, ‘মিয়ানমার সীমান্তের ওপার থেকে ছোড়া একটি গুলি স্থানীয় একটি বাড়িতে এসে পড়েছে। ভাগ্যক্রমে কেউ হতাহত হননি। তবে সীমান্তের মানুষজন আতঙ্কে রয়েছেন।’

ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য মো. রাব্বি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সকালে সীমান্তের দিক থেকে গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাই। কিছুক্ষণ পর ঘরের টিনের চালে কিছু একটা পড়ার শব্দ পাই। বাইরে গিয়ে দেখি, টিন ছিদ্র হয়ে গেছে। পরে ঘরের দেয়াল থেকে গুলিটি উদ্ধার করি। আমাদের বাড়ি সীমান্ত থেকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দূরে। এত দূর থেকেও গুলি এসে লাগায় আমরা ভয়ে আছি।’

হোয়াইক্যং ইউপির ২ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য সিরাজুল মোস্তফা লালু বলেন, ‘আমতলী গ্রামের আইয়ুব ইসলামের বাড়িতে গুলি এসে পড়েছে বলে জেনেছি। ভাগ্যক্রমে কেউ আহত হননি। সীমান্তে প্রায়ই এমন গোলাগুলির ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। এ ধরনের ঘটনায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সীমান্তবাসীকে আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকতে হবে। পাশাপাশি প্রশাসনের পক্ষ থেকে নজরদারি ও নিরাপত্তা জোরদার করা প্রয়োজন।’

গতকালের ঘটনার বিষয়ে জানা গেছে, ওই দিন বিকেলে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে ব্যাপক গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়। কিছু সময় পর ওপার থেকে ছোড়া দুটি গুলি হোয়াইক্যং ইউনিয়নের তেচ্ছি ব্রিজ এলাকার বসতবাড়ি ও কম্পিউটারের দোকানে এসে পড়ে। এতে ঘরের টিন ও দেয়াল ছিদ্র হয়ে যায়। এর মধ্যে একটি গুলিতে ছেনুয়ারা নামের এক নারী আহত হন। ঘটনার পর সীমান্ত এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় অনেক পরিবার শিশু ও বৃদ্ধদের নিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে শুরু করেন।

গুলিকক্সবাজারটেকনাফমিয়ানমারচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
> সারা দেশ

রাবিতে শিক্ষক নিয়োগে ‘অনিয়ম’: শিক্ষার্থীদের অনশন-বিক্ষোভের পর তদন্ত কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাবির নাট্যকলা বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে আমরণ অনশন করছেন দুই শিক্ষার্থী। আজ রোববার প্রশাসন ভবন-১-এর সামনে। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাবির নাট্যকলা বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে আমরণ অনশন করছেন দুই শিক্ষার্থী। আজ রোববার প্রশাসন ভবন-১-এর সামনে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) নাট্যকলা বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগের বিষয়ে অবশেষে তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। দুই শিক্ষার্থীর আমরণ অনশন ও অন্যদের বিক্ষোভ শুরুর পর আজ রোববার কর্তৃপক্ষ এ তদন্ত কমিটি করার কথা জানিয়েছে।

সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক আখতার হোসেন মজুমদার বিজ্ঞপ্তিতে জানান, নাট্যকলা বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম-সম্পর্কিত সংবাদ ও ফোনালাপের অডিও প্রকাশিত হয়েছে, সে বিষয়ে তদন্তের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। ম্যাটেরিয়ালস সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক এম আসাদুল হককে তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক করা হয়। কমিটিকে দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন ও সুপারিশ দিতে বলা হয়েছে।

জানা গেছে, গত ১৫ সেপ্টেম্বর রাবির নাট্যকলা বিভাগের প্রভাষক নিয়োগ পরীক্ষা হয়। এতে অংশ নিয়েছিলেন ২৪ জন। সেদিন এক ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষা হয়। এর দুই ঘণ্টার মধ্যে খাতা দেখা শেষে ওই দিনই মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়।

অভিযোগ উঠেছে, পরীক্ষার পর তাসাদুল ইসলাম তারেক, সাইফুল ইসলাম ও শাকিবুল হাসান নামের তিনজন প্রার্থীকে চূড়ান্ত করা হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে সাইফুল নিয়োগ কমিটির বিশেষজ্ঞ তিতাস জিয়ার সঙ্গে একই নাটকের দলে আছেন। শাকিবুল বিভাগের সভাপতি মেহবুব আলমের ফেলো। আর তারেক টাকার বিনিময়ে নিয়োগ পেতে যাচ্ছেন বলে একটি ফোনকলের কথোপকথনে উঠে আসে।

বিভাগের ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী রাহাত ইসলাম হৃদয় দাবি করেন, বিভাগের সভাপতি মেহবুব আলমের সঙ্গে কথোপকথনের অডিও রেকর্ডটি তাঁর। তিনি নিজেও চাকরিপ্রার্থী হিসেবে নিয়োগ পরীক্ষায় বসেছিলেন। তিনি সিজিপিএ ৪-এর মধ্যে স্নাতকে সিজিপিএ ৩ দশমিক ৬৩ ও স্নাতকোত্তরে ৩ দশমিক ৮৬ পেয়ে দুটিতেই প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। রাহাত বর্তমানে রাবির একজন এমফিল গবেষক। এ ছাড়া রোমানিয়ার ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি অব টিমিসুয়ারারও ছাত্র। তবে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় তিনি লিখিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছেন।

এর পরপর দিনই উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীবকে ই-মেইল করে এ নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ করেন রাহাত। কিন্তু কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় ২১ সেপ্টেম্বর ডাকযোগে উপাচার্যের কাছে লিখিত অভিযোগ পাঠান। নিয়োগ বাতিল করতে একটি লিগ্যাল নোটিশও পাঠান তিনি। কিন্তু তারপরও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছিল না। এর মধ্যে রাহাতের সঙ্গে সভাপতি মীর মেহবুব আলমের কথোপকথনের রেকর্ড সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

তখন সভাপতি দাবি করেন, প্রযুক্তির সাহায্যে এই ফোনকল রেকর্ড তৈরি করা হয়েছে। এটি ভুয়া। এই অবস্থায় নাট্যকলা বিভাগের থিয়েটার অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (রুটা) ১০ হাজার টাকা ফি দিয়ে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ফরেনসিক সাইকোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসে (বিআইএফপিএস) অডিও রেকর্ডটির ফরেনসিক পরীক্ষা করায়। ৯ অক্টোবর দেওয়া প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাহাতের কথোপকথনটি সভাপতি মীর মেহবুব আলমের সঙ্গেই হয়েছে।

এরপরও কোনো পদক্ষেপ নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাই তদন্তের দাবিতে বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী সাদেক রহমান ও দ্বিতীয় বর্ষের সাব্বির খান জিয়াম গতকাল শনিবার থেকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে আমরণ অনশনে বসেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের আহ্বায়ক ফুয়াদ রাতুলও। আজ রোববার একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে অন্য শিক্ষার্থীরা বিভাগে বিক্ষোভ শুরু করেন। এরপরই তড়িঘড়ি করে একটি তদন্ত কমিটির কথা জানানো হয়। পরে বিকেলেই এ বিষয়ে রুটার কাছে একটি চিঠি দেন অ্যালামনাস এ এম ফাহদ হোসেন ও আল আরমান হৃদয়। তাঁরা এতে শিক্ষার্থীদের অনশনকে সমর্থন জানিয়ে লেখেন, ‘অডিও কল ও বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ঘটনাটিকে কোনোভাবেই ধামাচাপা দেওয়ার সুযোগ নেই। বিভাগের সভাপতি মীর মেহবুব আলমের এমন কাজের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি।’

তাঁরা লেখেন, ‘কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি করেছে। এই অবস্থায় আগামীকাল সোমবারের সিন্ডিকেট সভা বাতিলের দাবি জানাচ্ছি এবং সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তদন্ত ফলাফল না হওয়া পর্যন্ত বিভাগের সভাপতি মীর মেহবুব আলমকে সভাপতি পদসহ যেকোনো ধরনের প্রশাসনিক কাজ থেকে সাময়িক অব্যাহতির দাবি জানাচ্ছি।’

অভিযোগকারী চাকরিপ্রার্থী ও বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী রাহাত ইসলাম হৃদয় বলেন, কাউকে দায়িত্বে রেখে তার বিরুদ্ধে কমিটি গঠন করা ন্যায়বিচারের লঙ্ঘন। উচিত ছিল চেয়ারম্যানকে অব্যাহতি দিয়ে কমিটি করা। সেটিই আইন। অন্যথায় এটা একটা আইওয়াশ।

সর্বশেষ রাত ৮টার দিকেও ওই দুই শিক্ষার্থী অনশনরত ছিলেন।

কমিটিনিয়োগঅনিয়মতদন্তঅনশনশিক্ষকবিক্ষোভরাজশাহী বিভাগজেলার খবররাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
