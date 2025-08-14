Ajker Patrika
সিলেটে সাদাপাথরবাহী ১৩০ ট্রাক জব্দ, পুনঃস্থাপন শুরু

সিলেট প্রতিনিধি
লুণ্ঠিত পাথর ফেরত এনে প্রতিস্থাপন করা হয়।
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ থেকে সাদাপাথরবাহী ১৩০টিরও বেশি ট্রাক জব্দ করা হয়েছে। একই সঙ্গে লুণ্ঠিত পাথর ফেরত এনে প্রতিস্থাপনের কাজও শুরু হয়েছে। সিলেটের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদ বৃহস্পতিবার বিকেলে কোম্পানীগঞ্জের সাদাপাথর এলাকা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ‘বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সাড়ে ১২ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার করে পুনরায় স্থাপন করা হয়েছে। আমরা আশা করছি, চুরি হওয়া সব পাথরই ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।’

জেলা প্রশাসক আরও জানান, এই লুটপাটের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারসহ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। তিনি বলেন, ‘এই অপরাধের সঙ্গে জড়িত জলযান এবং পরিবহনগুলোর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমরা তাদের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা দেব, এরপরও যদি তারা এই কাজে জড়িত থাকে, তাহলে আইন অনুযায়ী কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

লুট করে নেওয়া পাথর নৌকা দিয়ে ফেরত আনা হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
কী পরিমাণ পাথর লুট হয়েছে, তা নিরূপণ করা হচ্ছে এবং এরপর পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জেলা প্রশাসক পর্যটকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘এখানে অনেক পর্যটক আসছেন এবং তাঁরা নির্বিঘ্নে ঘোরাফেরা করছেন। আমি সবাইকে অনুরোধ করব, আপনারা এখানে আসুন। এখানকার পরিবেশ এখনো পর্যটনবান্ধব রয়েছে।’

জেলা প্রশাসক স্বীকার করেন, সম্প্রতি ক্ষতির মাত্রা আগের তুলনায় বেড়েছে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেন, ‘৫ আগস্টের পর যে লুটপাট শুরু হয়েছিল, তা বন্ধে দ্রুত কার্যক্রম চালানো হয়। এত দিন বিষয়টি একটি সীমিত পর্যায়ে থাকলেও এবার তা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। তাই আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

এদিকে, আজ ভোরে বালু-পাথর চুরির একটি মামলায় কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার পূর্ব ইসলামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলমগীর আলমকে তাঁর নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এর আগে গতকাল উদ্ধার করা সাড়ে ১২ হাজার ঘনফুট পাথর রাত থেকেই পুনঃস্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে।

