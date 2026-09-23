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সিলেট

‘শ্রাবণের মেঘগুলো’ গানে ভিডিও করে ভাইরাল বিউটি রানী জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক

সিলেট প্রতিনিধি
আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ৫০
‘শ্রাবণের মেঘগুলো’ গানে ভিডিও করে ভাইরাল বিউটি রানী জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক
বিউটি রানী পাল। ছবি: সংগৃহীত

‘শ্রাবণের মেঘগুলো’ গানের তালে হাঁটার ভিডিও করে আলোচনায় আসা সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার পিঠাইটিকর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিউটি রানী পাল জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন।

সিলেট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে বাছাই করা শিক্ষকদের মধ্য থেকে চারজনকে জেলা পর্যায়ে গুণী শিক্ষক হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত শিক্ষকেরা হলেন সিলেট সদর উপজেলার জহিরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. জামাল উদ্দিন লস্কর, ওসমানীনগর উপজেলার আদমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোছাম্মত নুরজাহান বেগম, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার পিঠাইটিকর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিউটি রানী পাল ও গোলাপগঞ্জ উপজেলার ১ নম্বর চৌধুরীবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আদরী রানী দাস।

এ বিষয়ে গত সোমবার (২১ সেপ্টেম্বর) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাখাওয়াত এরশেদ স্বাক্ষরিত এক স্মারকে নির্বাচিত শিক্ষকদের তথ্য বিভাগীয় কার্যালয়ে পাঠানো হয়।

এদিকে, জেলা পর্যায়ে নির্বাচিত শিক্ষকদের মধ্যে ফেঞ্চুগঞ্জের পিঠাইটিকর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিউটি রানী পাল ২০২৬ সালে সিলেট জেলার শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক হিসেবেও সম্মাননা পান। তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী।

গত জুলাইয়ে বিউটি রানীর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ওই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করে একটি গোষ্ঠীর তোপের মুখে পড়েন তিনি। ফেসবুকে তাঁকে নিয়ে ট্রল-হেনস্তা করেছেন কেউ কেউ। এমনকি ভিডিও করার কারণে জেলা পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ এই বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি ওঠে।

তবে এমন পরিস্থিতিতে বিউটি রানী পালের পাশে দাঁড়ান তাঁর সহকর্মীসহ নানা পেশার মানুষজন। অভিনব পন্থায় বিউটি রানী পালকে নিয়ে ট্রলের প্রতিবাদ জানান সারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষকসহ নানা পেশার মানুষ। বিউটি রানী পালের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে ফেসবুকে গানের সঙ্গে নিজের ভিডিও আপ করেন তাঁরা।

বিষয়:

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