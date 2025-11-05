সিলেটে অটোরিকশা-ট্রাক সংঘর্ষ, নিহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট
সিলেট মহানগরের খাদিমনগর এলাকায় অটোরিকশা ও বালুবোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও তিনজন।
আজ বুধবার (৫ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিরা হলেন জৈন্তাপুর উপজেলার চিকনাগুল এলাকার আতাউর রহমানের ছেলে মো. মুন্না মিয়া (২০) ও শাহপরান থানাধীন বাহুবল এলাকার তাজুল ইসলাম (৪০)।
এ ঘটনায় গুরুতর আহত তিনজন হলেন শাহপরান থানার সুরমা গেট এলাকার দুলাল মিয়ার ছেলে রবিউল হাসান নয়ন (১৮), জৈন্তাপুর উপজেলার হরিপুর এলাকার মাহফুজুর রহমান নাইম (২১) ও হবিগঞ্জের বানিয়াচং এলাকার মো. হাবিবুর লস্কর (৩৫)।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিলেট মহানগর পুলিশের (এসএমপি) অতিরিক্ত উপকমিশনার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।
এসএমপির পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শাহপরান থানাধীন খাদিমনগর এলাকায় অটোরিকশা ও মিনি ট্রাকের সংঘর্ষে অটোরিকশার চালকসহ পাঁচজন গুরুতর আহত হন। তাৎক্ষণিকভাবে শাহপরান থানা-পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগে ভর্তি করে।
এ সময় আহত ব্যক্তিদের মধ্যে মুন্নাকে জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরে চিকিৎসারত অবস্থায় তাজুল ইসলাম নামের আরও একজন মারা যান।
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম-৮ (বোয়ালখালী ও চান্দগাঁও) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক এরশাদ উল্লাহ গণসংযোগের সময় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। একই সময়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন সরওয়ার বাবলা নামে আরেকজন। বুধবার (০৫ নভেম্বর) বিকেলে পাঁচলাইশের হামজার বাগ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
বিএনপি নেতা এরশাদ উল্লাহ পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বলে জানিয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা। আর গুলিতে লুটিয়ে পড়া সরওয়ার বাবলার একটি ছবি আজকের পত্রিকার সংগ্রহে এসেছে।
স্থানীয় বিএনপি নেতারা জানান, মনোনয়ন পেয়ে হামজারবাগ এলাকায় গণসংযোগ করছিলেন এরশাদ উল্লাহ। এ সময় কে বা কারা তাকে গুলি করে। পরে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে অক্সিজেন এলাকার চট্টগ্রাম এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
বায়েজিদ থানা পুলিশ এবং একাধিক বিএনপি নেতা বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) কনস্টেবল নিয়োগে তদবির ও প্রতারণার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর নাম মাফতুল হোসেন। তিনি নিজেকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সামরিক উপদেষ্টা পরিচয় দিয়ে প্রার্থী নিয়োগে তদবির করেন।
দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন আজ বুধবার (৫ নভেম্বর) সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান।
দুদক জানায়, মাফতুল হোসেন নিজেকে ‘জেনারেল আকবর’ পরিচয় দিয়ে বারবার দুদকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। এ সময় তিনি দুই প্রার্থীর অ্যাডমিট কার্ড পাঠিয়ে নিয়োগে সুবিধা দেওয়ার অনুরোধ করেন। যোগাযোগের জন্য তিনি দুটি নম্বর ব্যবহার করতেন।
তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে তাঁকে রাজধানীর মিরপুরের পশ্চিম কাজীপাড়া এলাকার একটি বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে প্রতারণায় ব্যবহৃত চারটি মোবাইল ফোন, দুটি সিম কার্ড, ডাচ–বাংলা ব্যাংকের ৬ লাখ টাকার একটি তারিখবিহীন চেক এবং দুদকের নিয়োগ পরীক্ষার দুই প্রার্থীর অ্যাডমিট কার্ড জব্দ করা হয়।
দুদক জানায়, চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে মাফতুল হোসেন ওই দুই চাকরিপ্রত্যাশীর কাছ থেকে ৯ লাখ টাকার স্বাক্ষরিত চেকও নিয়েছিলেন। মাফতুল হোসেন আগে পাসপোর্ট অধিদপ্তরে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক হিসেবে চাকরি করতেন। বিভিন্ন অভিযোগের কারণে বরখাস্ত হওয়ার পর তিনি প্রতারণাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন।
দুদক জানিয়েছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি স্বীকার করেছেন, চাকরিতে পুনর্বহালের জন্য তিনি লেফটেন্যান্ট জেনারেল নাজিম উদ্দিন চৌধুরীর নাম ব্যবহার করে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ডিজির কাছে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করেছিলেন। থানায় প্রতারণার অভিযোগে মামলা দিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এই প্রতারণা চক্রে আরও সদস্য জড়িত বলে ধারণা দুদকের।
নিয়োগপ্রত্যাশী প্রার্থীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে দুদক কোনো ধরনের তদবির বা আর্থিক লেনদেনে জড়াতে না বলেছে এবং প্রতারণা চক্রের তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে।
দুর্গাপুর (রাজশাহী) প্রতিনিধি
আটকের ভয় দেখিয়ে জুয়াড়ির কাছে টাকা দাবির অভিযোগে রাজশাহীর দুর্গাপুরে দুই পুলিশ সদস্যকে (কনস্টেবল) প্রত্যাহার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার উপজেলার শ্যামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন দুর্গাপুর থানার জরুরি সেবা ৯৯৯-এর ড্রাইভার ইমরান আলী ও কম্পিউটার অপারেটর মাজেদ হোসেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের বাসিন্দা সজীব আহমেদ (২৫) অনলাইন জুয়ার সঙ্গে জড়িত। এমন অভিযোগে গতকাল বিকেলে অভিযুক্ত দুই পুলিশ সদস্য সাদা পোশাকে সজীবের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেন। অন্যথায় তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেন। বিষয়টি সন্দেহজনক মনে করে তাঁদের পরিচয় জানতে চান স্থানীয় বাসিন্দারা।
একপর্যায়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়ান অভিযুক্ত দুই ব্যক্তি। এ সময় স্থানীয় বাসিন্দারা দুজনকে আটকে রেখে থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে থানা-পুলিশের একটি দল তাদের উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেয়।
অপর একটি সূত্র জানায়, ওই দিন বিকেলে সাদা পোশাকে ইমরান ও মাজেদ পুলিশ পরিচয় দিয়ে শ্যামপুর এলাকায় সজীবকে ফোন করে ডেকে আনেন। পরে নির্জন স্থানে নিয়ে আটকের ভয়ভীতি দেখিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেন।
বিষয়টি স্থানীয় বাসিন্দারা জানতে পেরে ওই দুজনের পরিচয় জানতে চান। কিন্তু তাঁদের কাছে আইডি কার্ড না থাকায় তাঁরা তাৎক্ষণিক নিজেদের পরিচয় নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হন। এ সময় উত্তেজিত জনতা দুজনকে আটকে রেখে থানায় খবর দেয়।
এ বিষয়ে দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকা বলেন, ঘটনার পরপরই ওই দুই কনস্টেবলকে উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানানো হলে অভিযুক্ত দুজনকে পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত (ক্লোজড) করা হয়েছে।
মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে মণিপুরি সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শ্রীকৃষ্ণের মহারাসলীলা রাখাল নৃত্যের (গোষ্ঠলীলা) মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। আজ বুধবার উপজেলার মাধবপুরের শিব বাজার জোড়া মণ্ডপে ও আদমপুরের তেতইগাওয়ে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়।
জানা গেছে, মণিপুরি মহারাসলীলা সেবা সংঘের আয়োজনে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি এবার মাধবপুরের শিব বাজার জোড়া মণ্ডপে ১৮৩তম রাসলীলা ও আদমপুরে মণিপুরি মেইতেই সম্প্রদায়ের আয়োজনে ৪০তম রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।
মহারাসলীলা উপলক্ষে উপজেলার মাধবপুর ইউনিয়নের শিব বাজার জোড়া মণ্ডপে মহারাসলীলা দেখতে বিভিন্ন এলাকা থেকে দর্শনার্থীরা এসেছেন। মণিপুরি সম্প্রদায়ে মানুষ রংবেরঙের পোশাক পরে উৎসবে মেতে ওঠেন। রাস উৎসব উপলক্ষে মণিপুরি এলাকায় মেলা বসেছে। শান্তিপূর্ণভাবে উৎসব পালন করতে কাজ করছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।
রাস উৎসবে আয়োজকেরা জানান, গোষ্ঠলীলা বা রাখাল নৃত্য দিয়ে মহারাসলীলা শুরু হয়েছে। গোধূলি পর্যন্ত এই রাখাল নৃত্য চলে। গোষ্ঠলীলায় রাখাল সাজে কৃষ্ণের বালক বেলাকে উপস্থাপন করা হয়।
মহারাসলীলা সেবা সংঘের সাধারণ সম্পাদক শ্যাম সিংহ আজকের পত্রিকাকে বলেন, রাস উৎসব দেখতে সারা দেশ থেকে হাজারো দর্শনার্থী এসেছেন।
উৎসব ঘিরে মণিপুরি প্রতিটি পরিবারে কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে প্রস্তুতি শুরু হয়।
