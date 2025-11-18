Ajker Patrika

সিলেটে নাশকতার মামলায় সাবেক ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

সিলেট প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সিলেটে নাশকতার মামলায় সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আকরামকে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র‌্যাব-৯। মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন র‌্যাব-৯-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ।

গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি সিলেট সদর উপজেলা যুবলীগ নেতা আকরামুল ইসলাম মান্না ওরফে আকরাম (৩০) সিলেটের শাহপরান (রহ.) থানার দলইপাড়ার হাবিব মিয়ার ছেলে। তিনি সিলেট সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

র‌্যাব জানায়, গতকাল সোমবার রাতে সিলেটের শাহপরান (রহ.) থানাধীন নোয়াগাঁও এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে এসএমপির কোতোয়ালি মডেল থানার একটি মামলার এজাহার নামীয় একজন পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়।

কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ জানান, পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে কোতোয়ালি মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ছাড়া, ওই মামলার অন্য পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে র‌্যাব-৯, সিলেটের চলমান গোয়েন্দা তৎপরতা ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

সিলেট জেলামামলাগ্রেপ্তারসিলেট বিভাগছাত্রলীগসিলেটনাশকতাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

কৃষি কর্মকর্তাকে মারধর, কৃষক দলনেতাসহ ৩ জনের নামে মামলা

কৃষি কর্মকর্তাকে মারধর, কৃষক দলনেতাসহ ৩ জনের নামে মামলা

ভূমিকম্প: নরসিংদীতে বাবা-ছেলেসহ মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫

ভূমিকম্প: নরসিংদীতে বাবা-ছেলেসহ মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫

ভূমিকম্পে সিদ্ধিরগঞ্জে স্কুলসহ ১৪ ভবনে ফাটল

ভূমিকম্পে সিদ্ধিরগঞ্জে স্কুলসহ ১৪ ভবনে ফাটল

ভূমিকম্পে নরসিংদীতে নিহত বেড়ে ৪

ভূমিকম্পে নরসিংদীতে নিহত বেড়ে ৪

কৃষি কর্মকর্তাকে মারধর, কৃষক দলনেতাসহ ৩ জনের নামে মামলা

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি
অভিযুক্ত উপজেলা কৃষক দলের সদস্যসচিব আবু হানিফা সাদ্দাম। ছবি: সংগৃহীত
অভিযুক্ত উপজেলা কৃষক দলের সদস্যসচিব আবু হানিফা সাদ্দাম। ছবি: সংগৃহীত

কুড়িগ্রামের চিলমারীতে এক উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে মারধর ও চাঁদা দাবির অভিযোগে উপজেলা কৃষক দলের সদস্যসচিব আবু হানিফা সাদ্দাম (৩৩) ও স্বেচ্ছাসেবক দলের দুই সদস্যসহ তিন নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলা কৃষি অফিস প্রাঙ্গণে ওই কৃষি কর্মকর্তার ওপর হামলার ঘটনা ঘটে বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে।

‘মারধরের’ শিকার কৃষি কর্মকর্তার নাম আব্দুর রাজ্জাক। তিনি উপজেলা কৃষি অফিসের আওতাধীন রমনা ইউনিয়নের দায়িত্বে রয়েছেন। মামলার অন্য দুই আসামি হলেন উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য হাফিজুর রহমান (২৮) ও নাজমুল হুদা (৩০)।

এজাহার সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুরের পর সরকারি প্রণোদনার বীজ ও সার বিতরণ চলাকালে কৃষক দলের সদস্যসচিব আবু হানিফা সাদ্দাম ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কয়েকজন নেতা-কর্মী উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাকের কাছে কৃষি উপকরণ দাবি করেন। তিনি অস্বীকৃতি জানালে সাদ্দাম ও তাঁর সহযোগীরা অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সরকারি কাজে বাধা প্রদান করেন এবং উপকরণ না দিলে চাঁদা দাবি করেন। তিনি ফের অস্বীকৃতি জানালে সাদ্দাম ও অন্য দুই আসামি তাঁকে মারধর শুরু করেন। উপজেলা কৃষি অফিসার কনক চন্দ্র রায় পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। সহকর্মীরা ভুক্তভোগী কৃষি কর্মকর্তাকে উদ্ধার করে চিলমারী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। পরে ওই কৃষি কর্মকর্তা বাদী হয়ে চিলমারী থানায় মামলা করেন। আজ শুক্রবার মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়।

জানতে চাইলে ভুক্তভোগী উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বলেন, ‘কৃষকদের জন্য সরকারিভাবে বরাদ্দ করা উপকরণ নিয়মের বাইরে দেওয়ার সুযোগ নেই। আমি দিতে না চাওয়ায় সরকারি কাজে বাধা দেওয়া হয়েছে। আমাকে মারধর করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনো দ্বন্দ্ব নেই। আমি এর সুষ্ঠু বিচার দাবি করছি।’

অভিযুক্ত কৃষক দলের সদস্যসচিব আবু হানিফা সাদ্দামের সঙ্গে কয়েকবার যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তাঁর ফোন বন্ধ পাওয়া গেছে। তবে তাঁর এমন কর্মকাণ্ডের বিষয়ে অবগত নন বলে দাবি করেছেন উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক লুৎফুল হায়দার লিপটন ও জেলা নেতারা।

জেলা কৃষক দলের সদস্যসচিব রুকুনুজ্জামান খন্দকার রুকু বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা নেই। অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হবে। সত্যতা পেলে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ চিলমারী উপজেলা কৃষি অফিসার কনক চন্দ্র রায় বলেন, ‘আব্দুর রাজ্জাককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। আমাদের এখানে যাঁরা চাকরি করছেন তাঁদের নিরাপত্তার বিষয় রয়েছে। মামলা করা হয়েছে। আমরা চাই আসামিদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে সুষ্ঠু বিচার করা হোক।’

এ বিষয়ে চিলমারী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফুল ইসলাম বলেন, অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

বিষয়:

চিলমারীজেলার খবররংপুর বিভাগকুড়িগ্রাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

সিলেটে নাশকতার মামলায় সাবেক ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

সিলেটে নাশকতার মামলায় সাবেক ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

ভূমিকম্প: নরসিংদীতে বাবা-ছেলেসহ মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫

ভূমিকম্প: নরসিংদীতে বাবা-ছেলেসহ মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫

ভূমিকম্পে সিদ্ধিরগঞ্জে স্কুলসহ ১৪ ভবনে ফাটল

ভূমিকম্পে সিদ্ধিরগঞ্জে স্কুলসহ ১৪ ভবনে ফাটল

ভূমিকম্পে নরসিংদীতে নিহত বেড়ে ৪

ভূমিকম্পে নরসিংদীতে নিহত বেড়ে ৪

ভূমিকম্প: নরসিংদীতে বাবা-ছেলেসহ মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫

নরসিংদী প্রতিনিধি
আহত একজনকে নিয়ে হাসপাতালে স্বজনদের তৎপরতা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আহত একজনকে নিয়ে হাসপাতালে স্বজনদের তৎপরতা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নরসিংদীতে বিভিন্ন ঘটনায় বাবা-ছেলেসহ মৃতের সংখ্যা বেড়ে চারজনে পৌঁছেছে। আহত হয়েছেন বিভিন্ন বয়সী শতাধিক মানুষ। আহতেরা পলাশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সদর হাসপাতাল ও জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। সদর হাসপাতাল ও পলাশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষসহ নরসিংদীর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন-সদর উপজেলার চিনিশপুর ইউনিয়নের গাবতলি এলাকার দেলোয়ার হোসেন উজ্জ্বল এবং তার ছেলে মো. ওমর (৮), পলাশ উপজেলার মালিতা পশ্চিমপাড়া গ্রামের কাজেম আলী ভূইয়া (৭৫), কাজীরচর নয়াপাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ উদ্দিনের ছেলে নাসির উদ্দিন (৬৫) এবং শিবপুরের জয়নগর ইউনিয়নের আজকীতলা গ্রামের ফোরকান মিয়া (৪৫)।

ভুক্তভোগীদের স্বজন ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, সদর উপজেলার চিনিশপুর ইউনিয়নের গাবতলি এলাকায় নির্মাণাধীন ভবনের দেয়াল থেকে ইট ধসে পাশের বাড়ির ছাদের ওপর পড়ে। এতে ওই বাড়ির বাড়ির সানশেড ভেঙ্গে মো. ওমর, তার বাবা দেলোয়ার হোসেন ও দুই বোন আহত হয়। তাদেরকে প্রথমে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। পরে আশংকাজনক অবস্থায় বাবা ও ছেলেকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে নিয়ে গেলে ছেলে মো. ওমরকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাবা দেলোয়ার হোসেনও মারা গেছেন।

হাসপাতালে থাকা ওমরের চাচা জাকির হোসেন বলেন, ভূমিকম্পের সময় দোলোয়ার তার ছেলে ওমর ও দুই মেয়েকে নিয়ে বাইরে যাচ্ছিলেন। এসময় বাড়ির সানশেড ভেঙ্গে তাদের ওপর পড়ে। পরে সবাই মিলে তাদেরকে আহত অবস্থায় হাসপাতাল নিয়ে গেলে দেলোয়ার ও ওমরকে ঢাকা মেডিকেলে পাঠিয়েছিলেন চিকিৎসক। সেখানে দুজনই মারা গেছেন।

এদিকে পলাশ উপজেলার মালিতা পশ্চিমপাড়া গ্রামের কাজেম আলী ভূইয়া (৭৫) মাটির ঘরের দেয়ালের নিচে চাপা পড়েন। সেখান থেকে তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে পলাশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে নরসিংদী ১০০ শয্যা বিশিষ্ট জেলা হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। পলাশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) আব্দুল্লাহ আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

অপরদিকে শিবপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: আফজাল হোসাইন জানান, ভূমিকম্পের সময় গাছ থেকে পড়ে আহত হন শিবপুর উপজেলার ইউনিয়নের আজকীতলা পূর্বপাড়া গ্রামের শরাফত আলীর ছেলে ফোরকান মিয়া (৪৫)। আহত অবস্থায় তাকে উপজেলা হাসপাতালে আনার পর মারা যান তিনি।

এছাড়া কাজীরচর নয়াপাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ উদ্দিনের ছেলে নাসির উদ্দিন (৬৫) ভূমিকম্পের সময় আতংকে স্ট্রোক করে মারা গেছেন বলে জানান জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন।

বিষয়:

মৃত্যুঢাকা বিভাগনরসিংদী সদরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

সিলেটে নাশকতার মামলায় সাবেক ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

সিলেটে নাশকতার মামলায় সাবেক ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

কৃষি কর্মকর্তাকে মারধর, কৃষক দলনেতাসহ ৩ জনের নামে মামলা

কৃষি কর্মকর্তাকে মারধর, কৃষক দলনেতাসহ ৩ জনের নামে মামলা

ভূমিকম্পে সিদ্ধিরগঞ্জে স্কুলসহ ১৪ ভবনে ফাটল

ভূমিকম্পে সিদ্ধিরগঞ্জে স্কুলসহ ১৪ ভবনে ফাটল

ভূমিকম্পে নরসিংদীতে নিহত বেড়ে ৪

ভূমিকম্পে নরসিংদীতে নিহত বেড়ে ৪

ভূমিকম্পে সিদ্ধিরগঞ্জে স্কুলসহ ১৪ ভবনে ফাটল

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
ভূমিকম্পে সিদ্ধিরগঞ্জে ১৪টি ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভূমিকম্পে সিদ্ধিরগঞ্জে ১৪টি ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভূমিকম্পে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে একটি স্কুলসহ ১৪টি ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে। ভবনগুলোর দেয়াল, সিঁড়ি ও কলামে বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। কয়েকটি ভবন দৃশ্যমানভাবে হেলে পড়েছে বলে জানান বাসিন্দারা। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের তথ্য পাওয়া যায়নি।

এর আগে আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। নরসিংদীর মাধবদীতে এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়। মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭।

স্থানীয়দের সূত্রমতে, উপজেলার পাইনাদি নতুন মহল্লায় দুটি, মুক্তিনগর টায়ার মার্কেট গলিতে একটি, নিমাইকাশারি এলাকায় একটি, হিরাঝিল আবাসিক এলাকায় তিনটি, রনি সিটিতে দুটি, কলসি বিল্ডিং এলাকায় একটি, ভূমিপল্লিতে একটি, আটি হাউজিং এলাকার ৫ নম্বর রোডে দুটি এবং ২ নম্বর রোডে একটি ভবনে ফাটল দেখা গেছে।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিষয়টি নিশ্চিত করেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীনুর আলম।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভূমিকম্প শুরু হতেই ভবনগুলো তীব্রভাবে দুলতে থাকে। এতে আতঙ্কিত বাসিন্দারা দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে রাস্তায় নেমে আসেন। কিছু ভবন সামান্য হেলে গেছে।

সিদ্ধিরগঞ্জের হিরাঝিল আবাসিক এলাকার সিটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভবনের নিচতলায় বড় ধরনের ফাটল দেখা গেছে। ঘটনার পর ফাটল দেখতে সাধারণ মানুষ ভিড় করেন।

স্কুলের ইংলিশ মিডিয়াম শাখার ইনচার্জ কামাল উদ্দিন বলেন, ‘আজ বৃত্তি পরীক্ষা চলাকালে ভূমিকম্পে ভবন কেঁপে ওঠে। এ সময় স্কুলজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপদে নিচে নামিয়ে আনি। কেউ আহত হয়নি। তবে ভবনের সামনে একটি দেয়ালে বড় ফাটল দেখা দিয়েছে।’

অভিভাবক রাজু আহমেদ বলেন, ‘সকালে আমার ছেলে এখানে বৃত্তি পরীক্ষা দিতে আসে। ভূমিকম্প শুরু হলে তাৎক্ষণিকভাবে স্কুলের শিক্ষকেরা ছাত্রছাত্রীদের বের করে দেন। তবে বাচ্চারা একটু ভয় পেয়েছে, আর স্কুল ভবনে একটি বড় ফাটল দেখা দিয়েছে।’

পাইনাদি নতুন মহল্লার ফয়সাল বলেন, ‘আমাদের এলাকার মসজিদের সামনে একটি ভবনে বেশ বড় ফাটল ধরেছে এবং নিচতলায় একটি থাইয়ের দোকানে কিছু গ্লাস ভেঙে গেছে।’

টায়ার মার্কেট এলাকার সুমন বলেন, ভূমিকম্পের পর টায়ার মার্কেটের পেছনের বাড়িতে বড় ফাটল ধরেছে এবং এই বাড়ির ভেতরে কিছু টাইলস উঠে গেছে।

ভূমিপল্লি এলাকার তামান্না বলেন, ‘আমাদের এই আবাসিক এলাকায় একটি ভবনে ফাটল ধরেছে, তবে কারও কোনো ক্ষতি হয়নি।’

সিদ্ধিরগঞ্জ হাউজিং এলাকার সোলেমান বলেন, ‘আমাদের এখানে একটি ভবন আরেকটি ভবনের ওপর হেলে পড়েছে। এতে এখন দুটি ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। প্রশাসনের উচিত ঝুঁকির মাত্রা যাচাই করে এলাকাবাসীকে সচেতন করা।’

জানতে চাইলে আদমজী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন মাস্টার মিরন মিয়া বলেন, ‘আমরা এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাইনি। তবে সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় স্কুলসহ বেশ কিছু ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে এবং দুটি ভবন হেলে পড়ার খবর পেয়েছি। আদমজী ও শিমরাইল ফায়ার সার্ভিসের টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছে। এখন তদন্ত করে বাকি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

এ বিষয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীনুর আলম বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, বেশ কিছু ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে এবং দুটি ভবন হেলে পড়েছে। তবে কোনো প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। মূলত এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাজ হলো ফায়ার সার্ভিসের, তবুও ঘটনাস্থলগুলোতে পুলিশ কাজ করছে।’

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জসিদ্ধিরগঞ্জভবন ধসজেলার খবরভূমিকম্প
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

সিলেটে নাশকতার মামলায় সাবেক ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

সিলেটে নাশকতার মামলায় সাবেক ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

কৃষি কর্মকর্তাকে মারধর, কৃষক দলনেতাসহ ৩ জনের নামে মামলা

কৃষি কর্মকর্তাকে মারধর, কৃষক দলনেতাসহ ৩ জনের নামে মামলা

ভূমিকম্প: নরসিংদীতে বাবা-ছেলেসহ মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫

ভূমিকম্প: নরসিংদীতে বাবা-ছেলেসহ মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫

ভূমিকম্পে নরসিংদীতে নিহত বেড়ে ৪

ভূমিকম্পে নরসিংদীতে নিহত বেড়ে ৪

ভূমিকম্পে নরসিংদীতে নিহত বেড়ে ৪

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২১ নভেম্বর ২০২৫, ২০: ০২
নরসিংদীতে ভূমিকম্পে আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
নরসিংদীতে ভূমিকম্পে আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নরসিংদীতে আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে জেলার সদর ও পলাশ উপজেলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে আঘাত হানা শক্তিশালী ভূমিকম্পে জেলাটিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত চারজনের মৃত্যু এবং উঁচু ভবন থেকে হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার জেলা প্রশাসন থেকে পাঠানো রিপোর্ট অনুযায়ী, সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত নিহতদের সংখ্যা চারজন এবং বিভিন্ন স্থানে আতঙ্কিত হয়ে নামতে গিয়ে বহু মানুষ আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ঢামেক) পাঠানো হয়েছে।

নিহত ৪ জনের পরিচয়

সদর উপজেলার চিনিশপুর ইউনিয়নের গাবতলিতে নির্মাণাধীন ভবনের মালামাল নিচে পড়ে চারজন আহত হন। তাদের মধ্যে গুরুতর আহত দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাসপাতালের চিকিৎসক শিশু হাফেজ ওমরকে (৮) মৃত ঘোষণা করেন, আর তার বাবা দেলোয়ার হোসেন উজ্জ্বলের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পলাশ উপজেলার চরসিন্দুর ইউনিয়নের মালিতা পশ্চিমপাড়ায় মাটির ঘর ধসে ৭৫ বছর বয়সী কাজেম আলী ভূইয়া চাপা পড়ে আহত হন এবং জেলা হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যুবরণ করেন।

ডাংগা ইউনিয়নের ইসলামপাড়া নয়াপাড়ার বাসিন্দা নাসিরউদ্দিন (৬০) ভূমিকম্পের সময় ফসলী জমি থেকে আতঙ্কিত হয়ে দৌড়ে আসার পথে রাস্তা থেকে লাফ দিয়ে পড়ে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান (স্থানীয়দের ভাষ্যমতে)।

শিবপুর উপজেলার জয়নগর ইউনিয়নের গাজকিতলা গ্রামের ফোরকান (৪০) ভূমিকম্পের সময় গাছ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন। নরসিংদী জেলা হাসপাতালে নেওয়ার পর তাঁকে ঢাকায় রেফার করা হয়; কিন্তু ঢাকায় পৌঁছানোর আগেই মৃত্যু হয়।

ক্ষয়ক্ষতি

১/ ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাবস্টেশনে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হলেও দ্রুত ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে তা নিয়ন্ত্রণে এনে বন্ধ করে দেয়। তবে, ভূ-কম্পনের ফলে সাবস্টেশনের বিপুল পরিমাণ পিটি (প্রোডাকশন ট্রান্সফরমার) ভেঙে পড়ে।

২/ ঘোড়াশাল পলাশ ফার্টিলাইজার কারখানায় ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে ইঞ্জিন মেশিনারিজ ভাইব্রেশনের মাধ্যমে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কারখানার ইউরিয়া উৎপাদন সাময়িক সময়ের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। বর্তমানে মেশিনারিজ চেকিং অপারেশন চলছে।

৩/ জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং সার্কিট হাউসহ শতাধিক ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন জানিয়েছেন, ভূমিকম্প সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট তথ্যের জন্য জেলা প্রশাসন থেকে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

বিষয়:

মৃত্যুঢাকা বিভাগনরসিংদী সদরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

সিলেটে নাশকতার মামলায় সাবেক ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

সিলেটে নাশকতার মামলায় সাবেক ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

কৃষি কর্মকর্তাকে মারধর, কৃষক দলনেতাসহ ৩ জনের নামে মামলা

কৃষি কর্মকর্তাকে মারধর, কৃষক দলনেতাসহ ৩ জনের নামে মামলা

ভূমিকম্প: নরসিংদীতে বাবা-ছেলেসহ মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫

ভূমিকম্প: নরসিংদীতে বাবা-ছেলেসহ মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫

ভূমিকম্পে সিদ্ধিরগঞ্জে স্কুলসহ ১৪ ভবনে ফাটল

ভূমিকম্পে সিদ্ধিরগঞ্জে স্কুলসহ ১৪ ভবনে ফাটল