সিলেটে ট্রিপল মার্ডার: বাবুল মিয়া ৪ দিনের রিমান্ডে

সিলেট নগরীর রায়নগরে দম্পতি ও তাঁদের গৃহকর্মীকে হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার বাবুল মিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চার দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। আজ রোববার তাঁকে সিলেটের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করে পুলিশ। শুনানি শেষে বিচারক ফারহানা সুলতানা চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সিলেট মহানগর পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার (উত্তর) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, সকালে বাবুল মিয়াকে এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্তের স্বার্থে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১০ দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়েছিল। শুনানি শেষে বিচারক ফারহানা সুলতানা চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
এর আগে, বুধবার (১২ আগস্ট) সকালে সিলেট নগরীর রায়নগরের একটি বাসায় স্বামী-স্ত্রী ও নারী গৃহকর্মীর গলা কাটা মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহতরা হলেন বাড়ির মালিক আব্দুস সাত্তার (৯০), তাঁর স্ত্রী সুরাইয়া বেগম (৭৬) ও তাঁদের গৃহকর্মী তাহমিনা বেগম (২৫)।
এ ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে বাবুল মিয়া (৪০) নামে এক রং মিস্ত্রিকে আটক করে পুলিশ। তিনি প্রাথমিকভাবে এই হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেন। গৃহকর্মীর সঙ্গে তর্কাতর্কির জেরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন বলে জানান তিনি। ৫৪ ধারায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। পরে এ ঘটনায় শুক্রবার (১৪ আগস্ট) রাতে সিলেট কোতোয়ালি থানায় মামলা করেন নিহত দম্পতির মেয়ে সেলিনা সুলতানা।
বাগেরহাট সদরে পল্লিচিকিৎসক হাওলাদার মোহাম্মদ আলী খেজুরের বিচি দিয়ে কফি তৈরি করে স্থানীয়ভাবে ব্যাপক সাড়া ফেলেছেন। যত্রতত্র পড়ে থাকা খেজুরের বিচিকে কাজে লাগিয়ে তিনি নতুন একটি সম্ভাবনাময় পণ্য তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন। আজ রোববার উপজেলার উৎকুল এলাকায় গিয়ে এই চিত্র দেখা যায়।৬ মিনিট আগে
অভিযোগকারী শিক্ষার্থী ইব্রাহীমের দাবি, তাঁকে প্রায় দেড় ঘণ্টা প্রাধ্যক্ষের কক্ষে আটকে রেখে মৌখিক ও শারীরিকভাবে হেনস্তা করা হয়। একপর্যায়ে তাঁর মাকে ফোন করে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়। এ ছাড়া জোর করে স্বাক্ষর নেওয়া এবং সাইবার মামলার হুমকি দেওয়ারও অভিযোগ করেন তিনি...৬ মিনিট আগে
আওয়ামী লীগের মিছিলে অংশগ্রহণ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভিডিও ফুটেজ ছড়িয়ে দিয়ে উসকানি দেওয়ার ঘটনায় যুবলীগ কর্মী মো. খালিদ হোসেন রাজনকে (৪২) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার বেলা ৩টার দিকে নগরীর চাঁনমারি বাজার এলাকা থেকে খুলনা থানা-পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার রাজন নতুন বাজার অ্যাপ্রোচ২৫ মিনিট আগে
অন্য পাঁচটা শিশুর সঙ্গে হৈচৈ, খেলাধুলা, পড়াশোনা করে সময় কাটছিল তৃতীয় শ্রেণী পড়ুয়া মীমের (ছদ্ম নাম)। হঠাৎই ফুটফুটে মেয়েটির দিকে নজর পড়ে বড়লোকের এক বখাটে ছেলের। টাকার লোভে পড়ে হতদরিদ্র মা-বাবাও সেই মাদকাসক্ত ছেলের সঙ্গেই জোরপূর্বক শিশুটির বিয়ে দিয়ে দেন। তবে শ্বশুর বাড়ি পাঠানোর আগেই প্রশাসনের দ্বারস্থ২৭ মিনিট আগে