Ajker Patrika
En
সিলেট

সিলেট বিভাগ /সিলেটে ট্রিপল মার্ডার: বাবুল মিয়া ৪ দিনের রিমান্ডে

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে ট্রিপল মার্ডার: বাবুল মিয়া ৪ দিনের রিমান্ডে
গ্রেপ্তার বাবুল মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

সিলেট নগরীর রায়নগরে দম্পতি ও তাঁদের গৃহকর্মীকে হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার বাবুল মিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চার দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। আজ রোববার তাঁকে সিলেটের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করে পুলিশ। শুনানি শেষে বিচারক ফারহানা সুলতানা চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সিলেট মহানগর পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার (উত্তর) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, সকালে বাবুল মিয়াকে এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্তের স্বার্থে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১০ দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়েছিল। শুনানি শেষে বিচারক ফারহানা সুলতানা চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

সিলেটে ৩ খুন: দম্পতির দাফন সম্পন্ন, এখনো হয়নি মামলাসিলেটে ৩ খুন: দম্পতির দাফন সম্পন্ন, এখনো হয়নি মামলা

এর আগে, বুধবার (১২ আগস্ট) সকালে সিলেট নগরীর রায়নগরের একটি বাসায় স্বামী-স্ত্রী ও নারী গৃহকর্মীর গলা কাটা মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহতরা হলেন বাড়ির মালিক আব্দুস সাত্তার (৯০), তাঁর স্ত্রী সুরাইয়া বেগম (৭৬) ও তাঁদের গৃহকর্মী তাহমিনা বেগম (২৫)।

সিলেটে বাসায় স্বামী-স্ত্রীসহ ৩ জনের গলা কাটা মরদেহসিলেটে বাসায় স্বামী-স্ত্রীসহ ৩ জনের গলা কাটা মরদেহ

এ ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে বাবুল মিয়া (৪০) নামে এক রং মিস্ত্রিকে আটক করে পুলিশ। তিনি প্রাথমিকভাবে এই হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেন। গৃহকর্মীর সঙ্গে তর্কাতর্কির জেরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন বলে জানান তিনি। ৫৪ ধারায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। পরে এ ঘটনায় শুক্রবার (১৪ আগস্ট) রাতে সিলেট কোতোয়ালি থানায় মামলা করেন নিহত দম্পতির মেয়ে সেলিনা সুলতানা।

বিষয়:

Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত