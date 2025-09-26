নেশা করে মাকে নির্যাতন, অতঃপর ছেলে কারাগারে

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে নেশা করে নিজের মাকে নির্যাতনের অভিযোগে ছেলে তোফাজ্জল ইসলামকে (২২) তিন মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ শুক্রবার তাঁকে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ। এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার পূর্ব ইসলামপুরের রাজনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
দণ্ডিত তোফাজ্জল ইসলাম ওই গ্রামের প্রবাসী হাবিব মিয়ার ছেলে।
কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রতন শেখ এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
জানা গেছে, মাদকাসক্ত তোফাজ্জলের বাবা হাবিব মিয়া প্রবাসে থাকতেন। ছেলে তাঁর মাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নির্যাতন করেন জেনে বাড়িতে ফিরে আসেন। ছেলেকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি সংশোধন না হওয়ায় গতকাল রাতে কোম্পানীগঞ্জ থানাকে জানান হাবিব। অভিযোগ পেয়ে তোফাজ্জলকে আটক করে পুলিশ। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ রবিন মিয়া তাঁকে তিন মাসের কারাদণ্ড দেন।
