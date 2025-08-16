Ajker Patrika
সাদাপাথর লুটের ঘটনায় ২ হাজার জনকে আসামি করে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  
লুট হওয়া পাথর পুনঃস্থাপনের পর ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর পর্যটন কেন্দ্র। শুক্রবার বিকেলে তোলা ছবি। আজকের পত্রিকা
লুট হওয়া পাথর পুনঃস্থাপনের পর ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর পর্যটন কেন্দ্র। শুক্রবার বিকেলে তোলা ছবি। আজকের পত্রিকা

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ এলাকায় গেজেটভুক্ত পাথর কোয়ারি থেকে কোটি কোটি টাকার পাথর লুটপাটের ঘটনায় ১৫০০ থেকে ২০০০ জনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে। সাদাপাথরে লুটে আলোচনা-সমালোচনার সপ্তাহখানেক পর শুক্রবার বিকেলে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর (বিএমডি) মহাপরিচালক মো. আনোয়ারুল হাবীর বাদী হয়ে এই মামলা করেন।

রাত সাড়ে ১২টায় আজকের পত্রিকাকে এই তথ্য নিশ্চিত করে কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উজায়ের মাহমুদ আদনান বলেন, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইনে এই মামলা করা হয়েছে। আসামিদের ধরতে কঠোর অভিযান চালানো হবে।

মামলার এজাহারে বলা হয়, কিছু দুষ্কৃতকারী গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে পরবর্তী সময়ে গেজেটভুক্ত পাথর কোয়ারি থেকে অবৈধ ও অননুমোদিতভাবে কোটি কোটি টাকার পাথর লুটপাট করেছে মর্মে বিভিন্ন জাতীয় গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যাঁরা এ ঘটনায় জড়িত রয়েছেন, তাঁদের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।

মামলাসিলেট বিভাগজেলার খবরকোম্পানীগঞ্জ
