সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কে বাস খাদে, মা-মেয়ে নিহত

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি
খাদে পড়ে থাকা বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা
খাদে পড়ে থাকা বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

সুনামগঞ্জ-সিলেট আঞ্চলিক সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে মা ও মেয়ে নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছে আরও অন্তত ১০ জন।

শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) সকালে সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলার পাগলা বাজারসংলগ্ন ইনাতনগর গ্রামের পাশে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন ঢাকার বাসিন্দা আব্দুল্লাহ আল মামুনের স্ত্রী মনজুরা আক্তার (৩৭) ও তাঁর মেয়ে আয়েশা সিদ্দিকা (১০)। আব্দুল্লাহ আল মামুন চাঁদপুর জেলার দেয়ালিয়া গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। তাঁরা বাসযোগে সুনামগঞ্জের পর্যটন স্পট টাঙ্গুয়ার হাওরে ঘুরতে এসেছিলেন। মামুন বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন লিমিটেডের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বলে জানা গেছে।

জানা যায়, আব্দুল্লাহ আল মামুন তাঁর পরিবার নিয়ে ঢাকা থেকে সেঁজুতি ট্রাভেলসের বাসে সুনামগঞ্জে আসছিলেন। বাসটি পাগলা বাজার-সংলগ্ন ইনাতনগর (শত্রুমর্দন বাঘেরকোনা) গ্রামের কাছে পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান এবং বাসটি রাস্তার পাশের খাদে উল্টে পড়ে যায়।

জয়কলস হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুমন কুমার চৌধুরী দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাসের নীচে চাপা পড়া নিহত মা-মেয়ের লাশ উদ্ধার করেছে।

ওসি আরও জানান, নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের সম্মতিতে ময়নাতদন্ত ছাড়া লাশ হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। এই ঘটনায় থানায় মামলা করার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান তিনি।

