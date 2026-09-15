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সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জে ২৭ লাখ টাকার বিড়িসহ আটক ১

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ০৭
সুনামগঞ্জে ২৭ লাখ টাকার বিড়িসহ আটক ১
আব্দুল করিম। ছবি: সংগৃহীত

সুনামগঞ্জে আমদানি নিষিদ্ধ নাছির বিড়িসহ আব্দুল করিম (২৫) নামের এক চোরাকারবারিকে আটক করেছে সদর থানা-পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকালে শহরের আব্দুজ জহুর সেতু এলাকা থেকে ৩ লাখ ৩৬ হাজার বিড়িসহ তাঁকে আটক করা হয়।

আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সুনামগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রতন শেখ। আটক আব্দুল করিম ছাতক উপজেলার সৈদেরগাঁও ইউনিয়নের দিঘলী গ্রামের জফির আলীর ছেলে।

সুনামগঞ্জ সদর থানার ওসি রতন শেখ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আব্দুজ জহুর সেতু এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে ২৬ লাখ ৮০ হাজার টাকা মূল্যের ৩ লাখ ৩৬ হাজার আমদানি নিষিদ্ধ ভারতীয় নাছির বিড়িসহ আব্দুল করিমকে আটক করে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

বিষয়:

সুনামগঞ্জআমদানিপুলিশসিলেট বিভাগ
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