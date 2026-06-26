অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকালে শেরপুর সীমান্তে বিজিবির হাতে নারী-শিশুসহ আটক ৯

শেরপুরের শ্রীবরদী সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের চেষ্টাকালে চার শিশুসহ ৯ বাংলাদেশিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) দুপুরে উপজেলার কর্ণঝোড়া বিওপির টহল দল হারিয়াকোনা এলাকা থেকে তাঁদের আটক করে।
আটক ব্যক্তিদের সবার বাড়ি নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলায়। তাঁদের মধ্যে চারজন শিশু, তিনজন নারী ও দুজন পুরুষ রয়েছেন।
বিজিবি জানায়, শেরপুরের স্থানীয় মানব পাচারকারী চক্রের সদস্য সুমন, সাজু, আজিবর, কালু ও সুমন মিয়ার সঙ্গে জনপ্রতি ৪০ হাজার টাকার বিনিময়ে ভারতে পাচারের চুক্তি হয়। বুধবার রাতে তাঁরা ঢাকা থেকে শেরপুরে পৌঁছান। পরে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১০৯৫-এর প্রায় ১৫০ গজ ভেতরে হারিয়াকোনা পাহাড়ি এলাকায় ভারতে প্রবেশের অপেক্ষায় অবস্থান নেন।
বিজিবির দাবি, সীমান্তে কঠোর নজরদারির কারণে তাঁরা বুধবার রাতে সীমান্ত অতিক্রম করতে পারেননি। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁদের সীমান্ত পার হওয়ার পরিকল্পনা ছিল। তবে কর্ণঝোড়া বিওপির একটি টহল দল অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে। পরে আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগসহ শ্রীবরদী থানায় সোপর্দ করা হয়।
শ্রীবরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নুরুল আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ ঘটনায় মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন এবং পাসপোর্ট আইনের আওতায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।
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