অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কলেজছাত্রী নিহত

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

সাতক্ষীরার কলারোয়ায় ইজিবাইক (ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সুরাইয়া খাতুন নামের এক কলেজছাত্রী নিহত হয়েছেন। শনিবার সকালে পৌর সদরের বেত্রবতী হাইস্কুলের সামনে কলারোয়া-সরসকাটি সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

সুরাইয়া উপজেলার ছলিমপুর গ্রামের অজিয়ার রহমানের কন্যা এবং কলারোয়া সরকারি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী।

নিহতের পিতা অজিয়ার রহমান জানান, সকালে প্রাইভেট পড়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে ইজিবাইকযোগে সুরাইয়া খাতুন কলারোয়ায় রওনা হন। কলারোয়া পৌর সদরের বেত্রবতী হাইস্কুলের সামনে পৌঁছালে ইজিবাইকের সামনে থাকা দ্রুতগতির অবৈধ মাটিবাহী একটি ট্রলি হঠাৎ কোনো সিগনাল ছাড়াই ডানে ঘুরে বেত্রবতী স্কুলের গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে যায়। সে সময় পেছনে থাকা ইজিবাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রলিতে ধাক্কা দিলে ইজিবাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এ সময় গুরুতর আহত সুরাইয়াকে স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার করে কলারোয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

কলারোয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এইচ এম শাহীন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

