Ajker Patrika

ফুলবাড়ীতে অবৈধ বালু পরিবহনের দায়ে ট্রলিচালকের কারাদণ্ড

ফুলবাড়ী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি 
ফুলবাড়ীতে অবৈধ বালু উত্তোলন করায় জরিমানা।
ফুলবাড়ীতে অবৈধ বালু উত্তোলন করায় জরিমানা।

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে ধরলা নদী থেকে উত্তোলিত অবৈধ বালু পরিবহনের অপরাধে তিন ট্রলিচালকের (শ্যালো মেশিনচালিত) সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রোববার (৪ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে ফুলবাড়ী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আনোয়ার হোসাইন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এই সাজা দেন।

জানা গেছে, দীর্ঘদিন থেকে একটি অবৈধ বালু ব্যবসায়ী চক্র ধরলা নদীর বালু উত্তোলন করে জমজমাট ব্যবসা করে আসছে। আজ ওই চক্রকে ধরতে ধরলা নদীর তীরবর্তী সোনাইকাজী এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে অভিযান পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আনোয়ার হোসাইন।

এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান দেখে বালু ব্যবসায়ী চক্রের সদস্যরা দৌড়ে পালিয়ে গেলেও বালুভর্তি ট্রলিসহ আটক হন তিন ট্রলিচালক।

আটককৃতরা হলেন উপজেলার সমন্বয়পাড়া গ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে আমিনুল ইসলাম (৩৮), চন্দ্রখানা গ্রামের মনছুর আলীর ছেলে বাদশা মিয়া (৩৫) এবং কবির মামুদ গ্রামের আজিজার রহমানের ছেলে রফিকুল ইসলাম (৩৬)। পরে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে আটক তিনজনের প্রত্যেককে সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে ফুলবাড়ী থানায় সোপর্দ করা হয়।

ফুলবাড়ী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আনোয়ার হোসাইন জানান, নদীর চর থেকে বালু উত্তোলনের অপরাধে তিনজনকে সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং সব বালু উত্তোলনকারীকে সতর্ক করা হয়েছে।

বিষয়:

নদীকুড়িগ্রাম সদরজেলার খবররংপুর বিভাগফুলবাড়ীকুড়িগ্রাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার

কলকাতার পেজে লাখো ‘নেগেটিভ রিঅ্যাকশন’

সিআইএ–এফবিআই এবং এলিট বাহিনী: যেভাবে কয়েক মাসে মাদুরোকে ধরতে ‘অপারেশন অ্যাবসোলিউট রিজলভের’ প্রস্তুতি নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

লাতিন আমেরিকা, ইউক্রেন ও তাইওয়ান নিয়ে কি গোপন সমঝোতায় তিন পরাশক্তি

১২ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়ল ৫৩ টাকা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঝিনাইদহ-৪: রাশেদ খানকে অফিস ছেড়ে দিতে হুমকির অভিযোগ

ঝিনাইদহ-৪: রাশেদ খানকে অফিস ছেড়ে দিতে হুমকির অভিযোগ

ট্রাম্পের হুমকিতে ঘনীভূত হচ্ছে আরেক সংকট, রাশিয়ার দ্বারস্থ হতে পারে কিউবা

ট্রাম্পের হুমকিতে ঘনীভূত হচ্ছে আরেক সংকট, রাশিয়ার দ্বারস্থ হতে পারে কিউবা

বিএনপি থেকে বহিষ্কারের পর আমার জনসমর্থন আরও বেড়েছে: ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা

বিএনপি থেকে বহিষ্কারের পর আমার জনসমর্থন আরও বেড়েছে: ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার

ট্রাম্পের নজর কি এবার গ্রিনল্যান্ডে!

ট্রাম্পের নজর কি এবার গ্রিনল্যান্ডে!

সম্পর্কিত

ভোলায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর ওপর হামলা: মামলার আসামি কারাগারে

ভোলায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর ওপর হামলা: মামলার আসামি কারাগারে

সাগরপথে অবৈধভাবে মালয়েশিয়া যাওয়ার সময় ১০ দালালসহ ২৭৩ জন আটক

সাগরপথে অবৈধভাবে মালয়েশিয়া যাওয়ার সময় ১০ দালালসহ ২৭৩ জন আটক

সুন্দরবনে ফাঁদে আটকে পড়া বাঘ উদ্ধার, উৎসুক জনতার ভিড়

সুন্দরবনে ফাঁদে আটকে পড়া বাঘ উদ্ধার, উৎসুক জনতার ভিড়

সেই আবেদ আলীর সহযোগী জাকারিয়ার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

সেই আবেদ আলীর সহযোগী জাকারিয়ার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা