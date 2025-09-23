রংপুর প্রতিনিধি
র্যাবের মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত আইজিপি এ কে এম শহিদুর রহমান বলেছেন, ‘দুর্গাপূজাকে ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে বিশৃঙ্খলা চেষ্টার পাঁয়তারা চলছে। আমরা এটি টের পাচ্ছি। এ নিয়ে আমাদের আইসিটি বিভাগসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সতর্ক রয়েছে। আমরা সোশ্যাল মিডিয়া মনিটর করছি।’
আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রংপুর নগরীর শ্রীশ্রী করুণাময়ী কালীবাড়ী মন্দিরে পূজামণ্ডপ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।
র্যাবের মহাপরিচালক বলেন, ‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পাওয়া পূজা নিয়ে কিছু জানতে পারলে, সাধারণ জনগণকে অনুরোধ করছি আপনারা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানাবেন। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে সেটি ভেরিফাই করব। যদি ঘটনা সত্য হয়, তাহলে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। আর যদি কেউ গুজবের উদ্দেশ্যে ছড়ায় তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আমরা সকলে মিলে সতর্ক থাকলে পূজায় কোনো বিশৃঙ্খলা হবে না।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে থেকে দলমত, বর্ণ-নির্বিশেষে সকলে দুর্গা উৎসব উদ্যাপন করি। এই অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। সারা দেশে ৮-১০টি জায়গায় বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।’
শহিদুর রহমান বলেন, দেশে ৩১ হাজার ৫৪৬টি পূজামণ্ডপে এবার দুর্গাপূজা হবে। তাই নিরাপত্তার স্বার্থে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি পূজা উদ্যাপন কমিটিকে নিজস্ব ভলান্টিয়ার তৈরি করতে হবে। উভয়ে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকলে কোনো বিশৃঙ্খলা হবে না। এ ছাড়া বুধবার থেকে প্রতিটি পূজামণ্ডপে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করা হবে।
তিনি আরও বলেন, ‘দেশে কিছু কাপুরুষ, অসুস্থ মন-মানসিকতার লোক আছে, যারা বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করে। আমরা সতর্ক থাকলে পূজামণ্ডপে পাহারা দেওয়া, সার্বক্ষণিক বিদ্যুতের ব্যবস্থা রাখলে সুন্দরভাবে পূজা অনুষ্ঠান করতে পারব। দেশের সীমান্তবর্তী এলাকার পূজামণ্ডপে বিজিবি নিরাপত্তা দিচ্ছে। এ ছাড়া দেশের অল্প কিছু ঝুঁকিপূর্ণ মণ্ডপে ঝুঁকি বিবেচনায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।’
এ সময়, র্যাব-১৩-এর অধিনায়ক লে. কর্নেল মনজুর করিম প্রদীপ, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মজিদ আলীসহ পূজা উদ্যাপন কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
