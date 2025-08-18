Ajker Patrika
নৌকা পেলেন সেই মাঝিয়ালির চরবাসীরা

খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাঝিয়ালির চরবাসীদের নতুন নৌকা দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাঝিয়ালির চরবাসীদের নতুন নৌকা দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরের খানসামা উপজেলার একমাত্র চর মাঝিয়ালির বাসিন্দারা চলাচলের জন্য অবশেষে একটি নৌকা পেয়েছেন। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে চরবাসীদের হাতে নৌকা বুঝিয়ে দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. কামরুজ্জামান সরকার।

গত শুক্রবার (১৫ আগস্ট) ‘নৌকা আকৃতির চরে নেই পারাপারের নৌকা’ শিরোনামে আজকের পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর উপজেলা প্রশাসন চরবাসীদের নৌকা দেওয়ার উদ্যোগ নেয়।

নৌকা পেয়ে চরের বাসিন্দারা আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং উপজেলা প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। মাঝিয়ালির চরের বাসিন্দা আব্দুল লতিফ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সংবাদ প্রকাশের পর প্রশাসনের উদ্যোগে নৌকা পেয়ে আমরা খুব খুশি। আগের দেওয়া নৌকা অকেজো হওয়ায় বর্ষাকালে চলাচল কঠিন হয়ে যায়, এখন সহজেই যাতায়াত করতে পারব।’

ইউএনও কামরুজ্জামান সরকার বলেন, ‘চরের মানুষের দুর্ভোগের কথা জানতে পেরে আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছি। নৌকা দেওয়ার ফলে তারা এখন সহজে উপজেলা সদরসহ বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করতে পারবে। চরবাসীর পাশে সব সময়ই উপজেলা প্রশাসন থাকবে।’

চরবাসীদের হাতে নৌকা দেওয়ার আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন খানসামা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজমূল হক, আলোকঝাড়ী ইউপি চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ও স্থানীয় সংবাদকর্মীরা।

