> সারা দেশ
> রংপুর

অটোরিকশা ছুঁয়ে প্রাণ গেল গৃহবধূর

ভূরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি 
মৃত নারীর বাড়িতে স্বজন ও স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা
মৃত নারীর বাড়িতে স্বজন ও স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে প্রতিবেশীর কেনা অটোরিকশা ছুঁয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে এক গৃহবধূ মারা গেছেন। মারা যাওয়া ওই গৃহবধূর নাম জরিনা বেগম (৪৫)। আজ শনিবার সকালে উপজেলার তিলাই ইউনিয়নের পশ্চিম ছাট গোপালপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

জরিনা বেগম ওই গ্রামের ছফর উদ্দিনের স্ত্রী। তিলাই ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান কামরুল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়রা জানায়, জরিনা বেগম আজ সকালে প্রতিবেশী আরিফুলের কেনা অটোরিকশা দেখতে তাঁর বাড়িতে যান। অটোরিকশাটিতে তখন ব্যাটারি চার্জ করা হচ্ছিল। জরিনা বেগম একপর্যায়ে অটোরিকশাটি স্পর্শ করেন। এতে তিনি বিদ্যুতায়িত হন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে তিলাই ইউপি চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান কামরুল বলেন, প্রতিবেশীর কেনা অটোরিকশা দেখতে গিয়ে তা স্পর্শ করেন জরিনা বেগম। বৈদ্যুতিক ত্রুটির কারণে সেসময় চার্জে লাগানো অটোরিকশার লোহার কাঠামোতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছিল। এতে জরিনা বেগম বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা যান।

ভূরুঙ্গামারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল হেলাল মাহমুদ বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। অভিযোগ না থাকায় লাশ দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হবে।

