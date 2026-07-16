Ajker Patrika
En
রাজশাহী

বানেশ্বর হাট: আমের বাজার এখনো জমজমাট

মিজান মাহী, দুর্গাপুর (রাজশাহী)  
বানেশ্বর হাট: আমের বাজার এখনো জমজমাট
রাজশাহীর পুঠিয়ার বানেশ্বর হাটে ভ্যানেই আম বিক্রি করছেন বিক্রেতারা। গত মঙ্গলবার তোলা ছবি। আজকের পত্রিকা

রাজশাহীতে এখনো জমজমাট আমের বাজার। তবে মৌসুম প্রায় শেষের দিকে হওয়ায় আমের দাম বেশ বাড়তি। সরবরাহ কমে আসায় গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে বিভিন্ন জাতের আমের দাম মণপ্রতি ৮০০ থেকে ১০০০ হাজার টাকা বেড়েছে। এর মধ্যে আম্রপালি আম বিক্রি হচ্ছে সর্বোচ্চ ৪ হাজার থেকে ৪ হাজার ৮০০ টাকা মণ দরে। এখনো বাজারে আসার অপেক্ষায় আছে গৌড়মতি ও আশ্বিনা আম। মিলবে আগস্টের শুরুতেই।

জেলার সবচেয়ে বড় হাট বানেশ্বর। হাটের আম ব্যবসায়ীরা বলছেন, হাটে ফজলি, বারি-৪, আম্রপালি ও আশ্বিনা জাতের আম পাওয়া যাচ্ছে। কয়েকটি গুটি আম পাওয়া গেলেও সেই সব আমের ক্রেতা কম। আমগুলোর এক সপ্তাহের ব্যবধানে দাম বেড়েছে ৭০০ থেকে ১০০০ টাকা। তবে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে আম্রপালি আম। এই আম আকারভেদে বিক্রি হচ্ছে ৪ হাজার থেকে ৪ হাজার ৫০০ টাকা মণ দরে। এক সপ্তাহ আগেও আম্রপালি বিক্রি হয়েছে ৩ হাজার থেকে ৩২০০ টাকা মণ।

হাটের আম ব্যবসায়ী ছালিমউদ্দিন বলেন, আমের মৌসুম এখন শেষভাগে। যত দিন যাবে আম আমদানি কমবে, দাম বাড়বে।

মশিউর রহমান মিন্টু নামে এক ক্রেতা বলেন, মেয়ে ঢাকায় গার্মেন্টসে চাকরি করে। সেখানে আম পাঠাব। কিন্তু দাম অনেক বেশি।

আমের অনলাইন ব্যবসায়ী বিক্রেতা আরমান আলী বলেন, আমের দাম অনেক বেশি। অনেক ক্রেতা ফোন করছেন, পরে দাম শুনে আর নিতে চাচ্ছেন না।

বানেশ্বরের আমের হাটের আড়তদার সুমন বলেন, এই মৌসুমের আম শেষ পর্যায়ে। এখন ফজলি আমটা বেশি পাওয়া যাচ্ছে। ফজলি আম ২ হাজার ২২০০ টাকা মণ দরে কেনাবেচা হচ্ছে। তবে আম্রপালি আমের দাম বেশি।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহীর তথ্য অনুযায়ী, চলতি মৌসুমে জেলায় ১৯ হাজার ৩৬২ হেক্টর জমিতে আমের আবাদ হয়েছে।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাআমরাজশাহী বিভাগছাপা সংস্করণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত