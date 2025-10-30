রাজশাহী বিভাগীয় বইমেলায় পুরোনো বই বদলের সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী বিভাগীয় বইমেলা শুরু হবে আগামীকাল শুক্রবার। মেলায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের স্টল থেকে পুরোনো বই বদল করে নতুন বই নেওয়া যাবে। বইমেলা উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি জানানো হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মো. হাবিবুর রহমান বইমেলা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জানান, বিকেল ৪টায় বইমেলার উদ্বোধন করা হবে এবং মেলা চলবে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত। ছুটির দিন বাদে মেলা চলবে বেলা ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। আর ছুটির দিনে শুরু হবে বেলা ১১টায়।
জানা গেছে, মেলায় ১১টি সরকারি দপ্তর ও ৭০টি বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান তাদের প্রকাশিত পুস্তকের প্রদর্শনী ও বিক্রয় করবে। শিশুদের জন্য থাকবে শিশু কর্নার ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা।
এবারের বইমেলায় বিশাল মূল্যছাড় ছাড়াও থাকছে লেখক ও পাঠক আড্ডা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সভা। এ ছাড়া বই কিনতে অসমর্থদের জন্য জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র দেবে বই বদলের সুযোগ।
ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় পরিত্যক্ত ঘরের পাশ থেকে জহির উদ্দিন (২৮) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, লাশের ওপরে একটি ছুরি, সিগারেটের প্যাকেট রাখা ছিল। তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে পৌরসভার ভাঙ্গা পাইলট স্কুলসংলগ্ন কাশবনের মধ্যে পরিত্যক্ত ঘরের পাশে জহিরের লাশ পড়ে থাকতে দেখে শিক্ষার্থীরা। পরে থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে তাঁর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
জহির উদ্দিন শরীয়তপুরের রুস্তম আলীর ছেলে। তিনি ভাঙ্গা পৌরসভার নুরপুর গ্রামে শ্বশুর কুটি শেখের বাড়িতেই বসবাস করতেন। পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন।
ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফ হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘স্কুলের শিক্ষার্থীরা কাশবনের ভেতরে পরিত্যক্ত ঘরের পাশে লাশটি দেখতে পেয়ে শিক্ষকদের জানায়। তাঁরা খবর দিলে আমি ও সহকারী পুলিশ সুপারকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশটি উদ্ধার করি। লাশের ওপর একটি ছুরি ও সিগারেটের প্যাকেট পাওয়া গেছে। তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
রংপুর প্রতিনিধি
রংপুরে উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে স্তন ক্যানসার। রংপুর মেডিকেল কলেজ (রমেক) হাসপাতালে গত পাঁচ মাসে অস্ত্রোপচার করা ২৬৭ জন ক্যানসারের রোগীর মধ্যে ১০২ জন স্তন ক্যানসারের রোগী। এ ক্যানসারে আক্রান্ত নারীরা সঠিক সময়ে চিকিৎসা করাতে না পেরে অনেকে মারা যাচ্ছেন।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রংপুর মেডিকেল কলেজের সার্জারি বিভাগের আয়োজনে ক্যাম্পাসের লেকচার গ্যালারি-১-এ ‘স্তন ক্যানসার নিয়ে সচেতনতা’ শীর্ষক বৈজ্ঞানিক সেমিনারে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা এ তথ্য জানান।
রমেক হাসপাতারের সার্জারি বিভাগের কনসালট্যান্ট সামিহা তাসনিম মুনমুন সেমিনারে তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন। এ সময় তিনি জানান, রংপুর রমেক হাসপাতালের ব্রেস্ট ক্লিনিকে চলতি বছরের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্তনের সমস্যা নিয়ে ১ হাজার ১৩৭ জন রোগী সেবা নিতে এসেছিলেন। এর মধ্যে ৫৪ জনের ব্রেস্ট ক্যানসার ধরা পড়েছে এবং এর মধ্যে ৪২ জন ব্রেস্ট ক্যানসারের তৃতীয় অথবা চতুর্থ পর্যায়ের রোগী।
সামিহা তাসনিম মুনমুন জানান, রমেক হাসপাতালে ক্যানসারে আক্রান্ত অস্ত্রোপচার করা ২৬৭ জন রোগীর মধ্যে রেক্টাম ক্যানসারে আক্রান্ত ১৫ দশমিক ৫৪ শতাংশ, কোলন ক্যানসারে আক্রান্ত ২১ দশমিক ৯ শতাংশ, স্ট্রোম্যাক ক্যানসারে আক্রান্ত ২৪ দশমিক ৪২ শতাংশ এবং ব্রেস্ট ক্যানসারে আক্রান্ত ৩৭ দশমিক ৭৪ শতাংশ। স্তন ক্যানসার রোধে স্ক্রিনিংসহ সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসার ব্যাপারে তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা বাড়ানোর তাগিদ দেওয়া হয় সেমিনারে।
সেমিনারে রমেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক নজরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন রমেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আশিকুর রহমান, প্যাথলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান আকন্দ, মেডিসিন বিভাগের প্রধান মোখলেছুর রহমান সরকার, হাসপাতালের রেডিওলজিস্ট শফিকুল ইসলাম, রমেকের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক নুর ইসলাম, সার্জারি বিভাগের সাবেক শিক্ষক জাবেদ আখতারসহ অন্যরা। রমেকের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন এতে সভাপতিত্ব করেন।
রমেক হাসপাতাল ইলেকট্রনিক ডেটা ট্র্যাকিংসহ জনসংখ্যাভিত্তিক জরায়ুমুখ ও স্তন ক্যানসার স্ক্রিনিং কর্মসূচির তথ্য সংগ্রহে সারা দেশে তৃতীয় স্থান অর্জন করায় সরকারিভাবে পুরস্কৃত হয়েছে বলে জানানো হয় সেমিনারে। এর আগে মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে স্তন ক্যানসার প্রতিরোধে একটি জনসচেতনতামূলক শোভাযাত্রা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। এরপর কলেজ প্রাঙ্গণে সচেতনতা দিবসের কেক কাটা হয়।
রংপুর প্রতিনিধি
রংপুরে নানা অব্যবস্থাপনার অভিযোগে দুই ক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটার এবং একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ। প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে, নগরীর ধাপ এলাকার এলিট হাসপাতাল, জয়তুন ক্লিনিক ও রহমানিয়া ডিজিটাল ডায়াগনস্টিক সেন্টার।
বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বিকেলে রংপুর সিভিল সার্জন ডা. শাহীন সুলতানা ও বিভাগীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের সহকারী পরিচালক ডা. মেশকাতুল আবেদের নেতৃত্বে এসব প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালানো হয়।
অভিযানকালে দায়িত্বরত চিকিৎসক না থাকা, অনুমোদনের তুলনায় শয্যা বেশি থাকা, অপারেশন থিয়েটারে মানসম্মত পরিবেশ না থাকাসহ বিভিন্ন অসংগতি, অনিয়ম থাকায় এলিট হাসপাতাল ও জয়তুন ক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটার সিলগালা করা হয়। একই সময়ে নানা অনিয়মের কারণে রহমানিয়া ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা করে স্বাস্থ্য বিভাগ।
রংপুর সিভিল সার্জন শাহীন সুলতানা বলেন, আমরা ক্লিনিক দুটি পরিদর্শন করে নানা অনিয়ম পেয়েছি। এলিট হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ ছিল। আমরা ক্লিনিক-ডায়াগনস্টিক সেন্টার মালিক সমিতির সঙ্গে বৈঠক করব। তারা যেন সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করে নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে থেকে রোগীদের সেবা দিতে পারে, সেই আহ্বান জানাচ্ছি।
বিভাগীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের সহকারী পরিচালক ডা. মেশকাতুল আবেদ বলেন, রোগীদের যে সেবা পাওয়ার কথা ছিল, সেগুলো তারা পায়নি। বিশেষ করে ক্লিনিকগুলোয় ডিউটি ডাক্তার নেই। আমরা তাদের গাফিলতির বিষয়টি বিএমডিসিকে লিখিতভাবে জানাব এবং স্বাস্থ্য প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সায়মা হোসাইনের মৃত্যুর তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশের দাবিতে প্রশাসন ভবনের সামনে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেছেন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে পরে তদন্ত কমিটি প্রাথমিক সুপারিশ প্রকাশ করে।
যেসব প্রশিক্ষক দায়িত্বে অবহেলা করেছেন, তাঁদের অপসারণের পাশাপাশি সব হলে ক্রীড়া প্রশিক্ষক নিয়োগেরও সুপারিশ করেছে তদন্ত কমিটি। তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে আজ বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবন-১-এর সামনে অবস্থান নেন শিক্ষার্থীরা। একপর্যায়ে তাঁরা টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন।
বিক্ষোভ চলাকালে শিক্ষার্থীরা ‘সায়মা হত্যার বিচার চাই’, ‘আমার বোন মরল কেন, প্রশাসন জবাব চাই’, ‘পানিতে ডুবে বোন মরে, প্রশাসন কী করে’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও প্রশাসন এখনো তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি।
সমাজবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী নাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘প্রশাসনের অবহেলার কারণেই আমাদের বোন সায়মা হোসাইন মারা গেছেন। আমরা সেদিন রাতেই তদন্তের দাবি জানিয়েছিলাম। প্রশাসন তিন দিনের সময় চেয়েছিল, কিন্তু এখনো প্রতিবেদন দেয়নি। আমরা আশঙ্কা করছি, তারা গড়িমসি করছে। যদি বিলম্ব হয়, রাবির শিক্ষার্থীরা আর চুপ থাকবে না।’
রাকসুর সাধারণ সম্পাদক (জিএস) সালাউদ্দিন আম্মার বলেন, ‘তদন্ত প্রতিবেদন তিন দিনের মধ্যে জমা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখনো আমাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এ বিষয়ে রাকসু নিয়মিত প্রেশার দিচ্ছে, সেটি অব্যাহত থাকবে।’
পরে শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বেলা আড়াইটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তদন্ত কমিটির সুপারিশ প্রকাশ করা হয়।
তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন খান বলেন, ‘আমরা প্রত্যক্ষদর্শী, মেডিকেল সেন্টারে দায়িত্বরত ব্যক্তি ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেছি। সিসিটিভি ফুটেজও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখনো তদন্ত চূড়ান্ত হয়নি। নতুন যেসব তথ্য আসছে, সেগুলো বিবেচনায় নিয়ে শিগগির চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।’
উপ-উপাচার্য বলেন, ‘যেসব প্রশিক্ষক দায়িত্বে অবহেলা করেছেন, তাঁদের অপসারণের সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়া সব হলে ক্রীড়া প্রশিক্ষক নিয়োগেরও সুপারিশ দেওয়া হয়েছে। দায়িত্বে উদাসীনতা যেখানে দেখা গেছে, তার সম্ভাব্য সমাধান আমরা সুপারিশে অন্তর্ভুক্ত করেছি।’
সভায় উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মাঈন উদ্দিন, জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক অধ্যাপক আখতার হোসেন মজুমদার, প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ইফতেখারুল আলম মাসউদসহ কমিটির সদস্য ও শতাধিক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে গত রোববার (২৬ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিংপুলে সাঁতার কাটতে গিয়ে মারা যান সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী সায়মা হোসাইন।
