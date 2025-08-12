Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

সাবেক স্ত্রীকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা, যুবক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
গ্রেপ্তার ইউসুফ। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তার ইউসুফ। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীতে সাবেক স্ত্রীকে চড়-থাপ্পড় মেরে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। তাঁর নাম মো. ইউসুফ (২৪)। রাজশাহীর বাঘা উপজেলার পীরগাছা গ্রামে তাঁর বাড়ি। গতকাল সোমবার রাতে পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার রূপপুর মোড় গোলচত্বর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

র‍্যাব-৫ ও র‍্যাব-১২-এর যৌথ দল এ অভিযান চালায়। মঙ্গলবার সকালে র‍্যাব-৫-এর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

র‍্যাব জানায়, ভুক্তভোগী নারী ইউসুফের সাবেক স্ত্রী। তাঁর একটি সন্তান আছে। ইউসুফের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর তিনি দশম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে পড়শোনা করছেন। গত ২১ জুলাই দুপুরে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাঘা উপজেলার আরিফপুর গ্রামে ইউসুফসহ চার-পাঁচজন মিলে তাঁকে জোরপূর্বক একটি মাইক্রোবাসে তুলে নেন। চিৎকার করলে আসামিরা তাঁর মুখ চেপে ধরেন এবং এলোপাতাড়ি চড়-থাপ্পড় মারেন। একপর্যায়ে মাইক্রোবাসটি রুস্তমপুর গ্রামের নানার মোড়ে পৌঁছালে ওই নারী কৌশলে নেমে এক ব্যক্তির বাড়িতে আশ্রয় নেন। পরে আসামিরা সেখানে গিয়ে তাঁকে জোর করে টেনে নিতে চাইলে বাড়ির মালিকসহ স্থানীয় লোকজন এগিয়ে যান।

এরপর অভিযুক্তরা হুমকি দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী নারী বাঘা থানায় মামলা করেন। মামলার পর থেকেই আসামি ইউসুফ পলাতক ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে তাঁকে বাঘা থানায় হস্তান্তর করা হয়।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাবাঘাগ্রেপ্তাররাজশাহী বিভাগজেলার খবরঅপহরণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

সম্পর্কিত

কুয়াকাটায় ৫ কোটি টাকার মেরিন ড্রাইভ অপরিকল্পিত প্রজেক্ট: দুদক

কুয়াকাটায় ৫ কোটি টাকার মেরিন ড্রাইভ অপরিকল্পিত প্রজেক্ট: দুদক

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: কোচিং বাণিজ্য বন্ধসহ ৮ দাবিতে অভিভাবকদের বিক্ষোভ

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: কোচিং বাণিজ্য বন্ধসহ ৮ দাবিতে অভিভাবকদের বিক্ষোভ

কুষ্টিয়ায় বিপৎসীমার ১ মিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পদ্মার পানি

কুষ্টিয়ায় বিপৎসীমার ১ মিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পদ্মার পানি

সুন্দরবনে অবৈধ প্রবেশ: ১৪ হাজার ফুট হরিণধরা ফাঁদ ও ১৪৮ ট্রলার জব্দ, আটক ৭০

সুন্দরবনে অবৈধ প্রবেশ: ১৪ হাজার ফুট হরিণধরা ফাঁদ ও ১৪৮ ট্রলার জব্দ, আটক ৭০