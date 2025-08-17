Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

১৪ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে আর্টসেলকে আলটিমেটাম রাবির প্রাক্তন সমন্বয়কের

রাবি সংবাদদাতা
ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে কনসার্ট থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছে আর্টসেল। ছবি: স্ক্রিনশট
ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে কনসার্ট থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছে আর্টসেল। ছবি: স্ক্রিনশট

‘জুলাই ৩৬: মুক্তির উৎসবে’ অংশ না নেওয়ায় ব্যান্ড আর্টসেলের বিরুদ্ধে সাড়ে ১৪ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে ১২ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) প্রাক্তন সমন্বয়ক সালাউদ্দিন আম্মার। আজ রোববার নিজের ফেসবুক পোস্টে তিনি এই দাবি করেন।

পোস্টে তিনি আর্টসেলকে ‘সাংস্কৃতিক স্বৈরাচার’ আখ্যা দিয়ে লিখেন, ‘আজকের মধ্যে আপনারা সিদ্ধান্ত জানাবেন, ক্ষতিপূরণসহ টাকা ফেরত পাঠাবেন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করে ক্ষমা চাইবেন।’

সালাউদ্দিন আম্মার আরও লিখেন, ‘মোট ১৪ লাখ ৫০ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণের তালিকা দেওয়া হয়েছে। এটা না দিলে কোন কোন আইনে মামলা হবে তার প্রস্তুতি নিচ্ছি। পাশাপাশি আর্টসেলের আগামীর কানাডা সফর বাতিলের দাবিও তুলব। সময়সীমা আগামী ১২ ঘণ্টা।’

আর্টসেলের ব্যবস্থাপকের সঙ্গে যোগাযোগের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘তাদের ম্যানেজার জানি বিষয়টিকে মিডিয়ার সামনে চাঁদাবাজি হিসেবে তুলবে। আমি ওপেন ডিক্লারেশন দিচ্ছি—নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন ছাত্রলীগের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে শেষ মুহূর্তে কনসার্ট বাতিল করেছে আর্টসেল। তোমাদের টাকা নিয়ে ক্যাম্পাসের কুকুরগুলোকে খাওয়াব। কালচারাল ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স।’

এর আগে গত শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় ‘জুলাই ৩৬: মুক্তির উৎসব’। অনুষ্ঠানে আর্টসেলের অংশ নেওয়ার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে তারা অংশ নেয়নি। অভিযোগ উঠেছে, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ হিল গালিবের হুমকির মুখে আর্টসেল অনুষ্ঠান থেকে সরে দাঁড়ায়।

ফেসবুকে ছাত্রলীগ নেতার ‘হুমকি’, রাবিতে ১৫ আগস্টের কনসার্টে যাচ্ছে না আর্টসেলফেসবুকে ছাত্রলীগ নেতার ‘হুমকি’, রাবিতে ১৫ আগস্টের কনসার্টে যাচ্ছে না আর্টসেল

বিষয়:

রাজশাহী জেলারাবিরাজশাহী বিভাগক্ষতিপূরণজেলার খবরসমন্বয়ক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

১ লাখ ৮২২ শিক্ষক নিয়োগ: যোগ্য প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা চলতি সপ্তাহে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা, রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

সম্পর্কিত

এবার কর্মবিরতিতে শেবাচিমের ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা, দুর্ভোগে রোগীরা

এবার কর্মবিরতিতে শেবাচিমের ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা, দুর্ভোগে রোগীরা

জেলের জালে উঠল ১৩টি গুলিসহ বিদেশি অস্ত্র

জেলের জালে উঠল ১৩টি গুলিসহ বিদেশি অস্ত্র

আমার ভাই চোর-ডাকাত যা-ই হোক, মেরে ফেলবে কেন—গণপিটুনিতে নিহত ‘কিলার বাবুর’ বোনের প্রশ্ন

আমার ভাই চোর-ডাকাত যা-ই হোক, মেরে ফেলবে কেন—গণপিটুনিতে নিহত ‘কিলার বাবুর’ বোনের প্রশ্ন

পাটুরিয়ায় ঢাকা–আরিচা মহাসড়ক সাড়ে ৩ ঘণ্টা অবরোধ, ভোগান্তিতে পড়ে মানুষ

পাটুরিয়ায় ঢাকা–আরিচা মহাসড়ক সাড়ে ৩ ঘণ্টা অবরোধ, ভোগান্তিতে পড়ে মানুষ