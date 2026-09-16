চারঘাটে পুকুর থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

রাজশাহীর চারঘাটে পুকুর থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে চারঘাট পৌরসভার নাওদাড়া চারা বটতলা এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চারঘাট-বানেশ্বর আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশে হাজী তমিজ উদ্দিনের পুকুরে মরদেহটি ভাসতে দেখে স্কুলগামী কয়েকজন শিক্ষার্থী। পরে তারা বিষয়টি আশপাশের লোকজনকে জানায়। খবর পেয়ে চারঘাট থানা-পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে। পরে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দা ও সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) সদস্য রেন্টু আলী বলেন, নিহত ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্যহীন ভবঘুরে ছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরে তাঁকে ওই এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। তবে স্থানীয় কেউ তাঁর পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেননি।
চারঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহাবুবুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করেছে। নিহত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত ও মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্ত চলছে।
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