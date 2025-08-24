বিনা মূল্যে ৩০০ মানুষকে জাপানি ভাষা শেখাচ্ছেন কুমিকো

আব্দুল্লাহ আল মারুফ, কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ)
বিদেশে পড়াশোনা, চাকরি বা বসবাসের স্বপ্ন পূরণে জাপানি ভাষা শেখা অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান এ ভাষা শিক্ষা দিচ্ছে। তবে এসব চেষ্টার বাইরেও একজন জাপানি নাগরিক স্বেচ্ছায় তরুণদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর নাম তোকুমোতো কুমিকো।
কুমিকো জাপানি এবং পেশায় জাপানি ভাষার শিক্ষক। বর্তমানে বাংলাদেশসহ ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার শিক্ষার্থীদের অনলাইনে পাঠ দিচ্ছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, তিনি বিনা পারিশ্রমিকে এ শিক্ষা দিয়ে থাকেন।
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার তরুণ রাকিবুল ইসলাম রুবেলও তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি বলেন, ‘তোকুমোতো কুমিকোর কাছ থেকেই আমি অনলাইনের মাধ্যমে জাপানি ভাষা শিখেছি, তাও বিনা পয়সায়। সরাসরি একজন জাপানি নাগরিকের কাছ থেকে শেখার সুযোগ পাওয়া নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যের।’
জানা গেছে, ভ্রমণ কুমিকোর নেশা। ইতিমধ্যেই প্রায় ৫০টি দেশ ভ্রমণ করেছেন তিনি। সে অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নেয় বিদেশিদের ভাষা শেখানোর আগ্রহ। জাপানি ভাষা স্কুল থেকে স্নাতক শেষ করার পর থেকেই তিনি বিদেশিদের ভাষা শেখাতে শুরু করেন। করোনাকালে সরাসরি পাঠদান বন্ধ হয়ে গেলে তিনি অনলাইনে শিক্ষাদান শুরু করেন। তখনই বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাঁর সংযোগ তৈরি হয়।
কুমিকো বলেন, ‘বাংলাদেশিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাঁদের সংস্কৃতি, ধর্ম ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। আমার ভ্রমণ করা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ এখন আমার হৃদয়ের সবচেয়ে কাছের। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে কুমিকো বাংলাদেশ সফর করেন।’
