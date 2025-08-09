ধারের টাকা শোধ করতে পারেননি স্বামী, স্ত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ

শিবগঞ্জ (বগুড়া) প্রতিনিধি
বগুড়ার শিবগঞ্জে ধারের টাকা শোধ করতে না পারায় স্বামীকে আটকে রেখে স্ত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে গ্রেপ্তারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন—উপজেলার মুরাদপুর দক্ষিণপাড়া গ্রামের আবু সুফিয়ান জাকির এবং একই উপজেলার পাঁর আচলাই মধ্যপাড়া গ্রামের মিল্লাত হোসেন। এ ঘটনায় অপর আসামিরা হলেন উপজেলার মুরাদপুর উত্তরপাড়া গ্রামের ফারুক হোসেন ও গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার আজাহার আলী। গতকাল নির্যাতিত গৃহবধূর স্বামী চারজনের নাম উল্লেখ করে শিবগঞ্জ থানায় ধর্ষণ মামলা করেন।
মামলা সূত্রে জানা গেছে, গৃহবধূর দিনমজুর স্বামীর কাছে পাওনা ১১ হাজার টাকা ফেরত পেতে চাপ দিচ্ছিলেন আজাহার আলী। বৃহস্পতিবারও টাকা দিতে না পারায় আসামিরা ওই গৃহবধূ ও তাঁর স্বামীকে বাড়ি থেকে জোর করে তুলে একটি অফিসে নিয়ে যান। সেখানে গৃহবধূর স্বামীকে একটি ঘরে আটকে রাখেন। এরপর ওই গৃহবধূকে অন্য ঘরে নিয়ে ধর্ষণ করা হয়। পরে স্বামী-স্ত্রীকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন অভিযুক্তরা।
শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীনুজ্জামান জানান, মামলার পর দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।
