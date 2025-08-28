রাণীনগরে সরকারি চাল মজুত, ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা

রাণীনগর (নওগাঁ) প্রতিনিধি
নওগাঁর রাণীনগরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির দেড় হাজার কেজি চাল অবৈধভাবে মজুতের অভিযোগে ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাণীনগর থানায় উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক আনিছুর রহমান মামলাটি করেন।
আনিছুর রহমান জানান, ১৫ টাকা কেজি দরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ডিলারদের মাধ্যমে হতদরিদ্রদের চাল দেওয়া হচ্ছে। ২৪ আগস্ট উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের সিরাজুল ইসলামের বাড়িতে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির বিপুল চাল মজুত রাখার গোপন সংবাদ পান। পরে ওই বাড়িতে অভিযান চালিয়ে দেড় হাজার কেজি (৩০ কেজির ৫০ বস্তা) চাল জব্দ করা হয়। গোনা ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড মেম্বার রবিউল ইসলামের জিম্মায় চালের বস্তাগুলো রাখা হয়।
রাণীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাফিজ মো. রায়হান জানান, ৭ জনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাতনামা আরও দুজনকে আসামি করে মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
নওগাঁর রাণীনগরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির দেড় হাজার কেজি চাল অবৈধভাবে মজুতের অভিযোগে ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাণীনগর থানায় উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক আনিছুর রহমান মামলাটি করেন।
আনিছুর রহমান জানান, ১৫ টাকা কেজি দরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ডিলারদের মাধ্যমে হতদরিদ্রদের চাল দেওয়া হচ্ছে। ২৪ আগস্ট উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের সিরাজুল ইসলামের বাড়িতে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির বিপুল চাল মজুত রাখার গোপন সংবাদ পান। পরে ওই বাড়িতে অভিযান চালিয়ে দেড় হাজার কেজি (৩০ কেজির ৫০ বস্তা) চাল জব্দ করা হয়। গোনা ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড মেম্বার রবিউল ইসলামের জিম্মায় চালের বস্তাগুলো রাখা হয়।
রাণীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাফিজ মো. রায়হান জানান, ৭ জনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাতনামা আরও দুজনকে আসামি করে মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
রাজশাহীর পুঠিয়ায় সুরজু বেগম (৬০) নামের এক বৃদ্ধাকে খুনের অভিযোগে মো. ফিরোজ (২৫) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফিরোজের বাড়ি উপজেলার উজালপুর গ্রামে। নিহত বৃদ্ধাও একই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। গত ২৬ মে বিকেলে এলাকার একটি ভুট্টা খেতে তাঁর লাশ পাওয়া যায়। এ নিয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা..১ সেকেন্ড আগে
কক্সবাজার বিমানবন্দর থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনা করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। তিনি বলেন, প্রথমে একটি ফ্লাইট চালু করা হবে। পরবর্তী সময়ে আরও ফ্লাইট যুক্ত করা হবে। আজ দুপুরে কক্সবাজার বিমানবন্দরের...৯ মিনিট আগে
প্যানেলে সহসভাপতি (ভিপি) পদে শাখা ছাত্রদলের সদস্য ও মীর মশাররফ হল সভাপতি মো. শেখ সাদী হাসান, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১৩ নম্বর ছাত্রী হলের সভাপতি তানজিলা হোসাইন বৈশাখী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (পুরুষ) পদে মো. সাজ্জাদুল ইসলাম এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (নারী) পদে আঞ্জুমান আরা ইকরাকে প্রার্থী করা হয়েছে।৩০ মিনিট আগে
খাগড়াছড়ির রামগড় পৌরসভার পূর্ব বাগানটিলা এলাকায় মা-মেয়েকে গলা কেটে হত্যার ঘটনায় সাইফুল ইসলাম (৩৫) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার রাতে ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলার ভোপালের মুহুরিগঞ্জ এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে রামগড় থানা পুলিশ।৪১ মিনিট আগে