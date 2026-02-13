জামানত হারালেন রাজশাহীর ২০ প্রার্থী

রাজশাহীতে জামানত হারিয়েছেন ছয়টি সংসদীয় আসনের ২০ জন প্রার্থী। নির্বাচনী এলাকায় প্রদত্ত মোট ভোটের আট ভাগের এক ভাগ ভোট না পাওয়ায় তাঁরা জামানত হিসেবে নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া টাকা ফেরত পাবেন না। প্রার্থিতার জন্য তাঁদের ৫০ হাজার টাকা করে জামানত দিতে হয়েছিল।
ভোটের ফলাফলে ছয়টি আসনের মধ্যে বিএনপি চারটি ও জামায়াত দুটি আসনে বিজয়ী হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ২টার পর রিটার্নিং কর্মকর্তা আফিয়া আখতার ফলাফল ঘোষণা করেন। রাজশাহীতে শুধু বিএনপি ও জামায়াতের জয়ী ও পরাজিত প্রার্থীরাই জামানতের টাকা ফেরত পাবেন।
এতে দেখা যায়, রাজশাহী-১ আসনের গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী মির মো. শাহজাহান ৪০৭, এবি পার্টির আব্দুর রহমান ১ হাজার ১০০ ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. আল-সাআদ ৬৬৩ ভোট পেয়ে জামানত হারিয়েছেন।
রাজশাহী-২ আসনে এবি পার্টির মু. সাঈদ নোমান ৭৮৬, নাগরিক ঐক্যের মোহাম্মদ সামছুল আলম ৫৫২, বাংলাদেশ লেবার পার্টির মেজবাউল ইসলাম ৩৮৭ ও স্বতন্ত্র প্রার্থী সালেহ আহমেদ ৮০১ ভোট পেয়ে জামানত হারিয়েছেন।
রাজশাহী-৩ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হাবিবা বেগম ১ হাজার ১১৭ ভোট, জাতীয় পার্টির আফজাল হোসেন ২ হাজার ৩৯০, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ফজলুর রহমান ২ হাজার ৩৯০ ও আমজনতার দলের সাঈদ পারভেজ ২৯৫ ভোট পেয়ে জামানত হারাচ্ছেন।
রাজশাহী-৪ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের তাজুল ইসলাম খান ৬৭০ ও জাতীয় পার্টির ফজলুল হক ১ হাজার ৭৫৯ ভোট পেয়েছেন। তারাও জামানতের টাকা ফেরত পাবেন না।
রাজশাহী-৫ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের রুহুল আমিন ৬২০ ভোট পেয়ে জামানত হারিয়েছেন। এছাড়া তিন স্বতন্ত্র প্রার্থী রায়হান কাওসার ৪৪২, ইসফা খায়রুল হক শিমুল (বিএনপির বিদ্রোহী) ২ হাজার ৪৯৬ ও রেজাউল করিম (বিএনপির বিদ্রোহী) ৬ হাজার ৪৩২ ভোট পেয়ে জামানত হারিয়েছেন।
রাজশাহী-৬ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আব্দুস সালাম সুরুজ ১ হাজার ৬২৮ ও জাতীয় পার্টির ইকবাল হোসেন ২ হাজার ৯৩০ ভোট পেয়ে জামানত হারিয়েছেন।
রাজশাহীর ছয়টি আসনে মোট প্রার্থী ছিলেন ৩২ জন। এর মধ্যে বিএনপি-জামায়াতের ১২ জন ছাড়া বাকি ২০ জনই জামানত হারিয়েছেন।
ঝালকাঠির কাঁঠালিয়া উপজেলায় বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার চুরি করতে গেলে গণপিটুনিতে মো. রাজ্জাক বয়াতি (৪৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। বুধবার (২০ মে) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে উপজেলার আমুয়া ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাশবুনিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রাজ্জাক বয়াতি ওই এলাকার সুলতান বয়াতির ছেলে।২ মিনিট আগে
সাঁথিয়া পৌরসভাধীন সাঁথিয়া বাজারসংলগ্ন ইছামতী নদীর তীরে ডাইকের পাশের পরিত্যক্ত জায়গায় অস্থায়ী পশুর হাট বসানোর জন্য পৌরসভার পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করা হয়। জেলা প্রশাসকের অনুমতির পর ১৯ মে উপজেলা পরিষদ হলরুমে হাটের ইজারা (নিলাম) আয়োজন করে পৌর প্রশাসন।২৩ মিনিট আগে
গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার বালাসীঘাট এলাকায় পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে দুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে বিতরণের জন্য বরাদ্দকৃত ভিজিএফের চালবোঝাই দুটি ইঞ্জিনচালিত নৌকা ডুবে গেছে। বৃহস্পতিবার (২১ মে) সকাল ৮টার দিকে ফুলছড়ি উপজেলার কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের বালাসীঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
বগুড়ার ধুনট উপজেলায় যমুনা নদীতে নৌকা ডুবে অন্তত ১১ জন নিখোঁজ হন। পরে তাদের মধ্যে ১০ জনকেই জীবিত উদ্ধার করা হয়। একজন এখনো নিখোঁজ। আজ বৃহস্পতিবার সকালের দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে