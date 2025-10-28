কেউ এককভাবে সরকার গঠন করলে সংসদ টিকবে না: সারজিস

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, আগামীর সংসদে কোনো রাজনৈতিক দল এককভাবে সরকার গঠন করলে সেই সংসদ বেশি দিন টিকবে না। আজ মঙ্গলবার দুপুরে রাজশাহী পর্যটন মোটেলে সাংবাদিকদের এ কথা বলেছেন তিনি।
সারজিস বলেন, ‘আগামীর সংসদে যেকোনো রাজনৈতিক দল যদি এককভাবে সরকার গঠন করে এবং পরিচালনা করে, আমরা মনে করি ওই সরকার সংসদ বেশি দিন চালাতে পারবে না এবং ওই সংসদ বেশি দিন টিকবে না।’
তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ প্রশ্নে, কিংবা ভারতীয় আধিপত্যবাদের প্রশ্নে জামায়াত কিংবা বিএনপি এককভাবে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিতে পারবে না। এই জায়গায় এনসিপির এবং তরুণ প্রজন্মের গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ আবশ্যক। দুর্নীতি, চাঁদাবাজিসহ সব অপকর্মের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের যে জন-আকাঙ্ক্ষা, দুর্নীতি ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে আগামী দিনের যে লড়াই, সেই লড়াইয়ে জামায়াত এবং বিএনপি এককভাবে নেতৃত্ব দিতে পারবে না।
সারজিস বলেন, ‘এত দিন ধরে আমরা দেখে এসেছি, বিগত সময়ে বিএনপি কখনো তাদের জায়গা থেকে এককভাবে বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল হিসেবে, সরকারি দল হিসেবে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেনি। আবার জামায়াতও বৃহৎ একটা জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব সংসদে করেনি। সেই জায়গায় সংসদে স্থিতিশীলতা এবং সকল ধরনের অপশক্তির সাথে লড়াইয়ের জন্য এনসিপির এবং তরুণ প্রজন্মের বড়সংখ্যক একটা প্রতিনিধিত্ব আমরা আবশ্যক মনে করি।’
আগামী নির্বাচনে শক্তিশালী দুটি দলের একটি এনসিপি হতে চায় জানিয়ে সারজিস বলেন, ‘আগামীর বাংলাদেশের জন্য হোক, জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য হোক, জুলাইয়ের প্রত্যেকটি চাওয়াকে বাস্তবায়ন করার জন্য হোক বা কিংবা রাজনৈতিক দল হিসেবে শক্ত ভিতের ওপরে দাঁড়ানোর জন্য হোক, এনসিপিকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী হতে হবে। আগামী নির্বাচনে শক্তিশালী দুটি রাজনৈতিক দলের একটি হিসেবে এনসিপি অংশগ্রহণ করতে চায়।’
তিনি বলেন, ‘অভ্যুত্থানবিরোধী যারা শক্তি ছিল—আওয়ামী লীগ এবং তাদের দোসরেরা। তাদের বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক শক্তিগুলো আমরা একসঙ্গে লড়াই করেছিলাম, তাদের একটা শক্তিশালী অংশগ্রহণ সংসদে প্রয়োজন। সেই জায়গা থেকে এনসিপি মনে করে, সবার আগে সাংগঠনিক ভিত্তি শক্তিশালী করা দরকার। সেই লক্ষ্যে আমরা বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলায় গিয়ে জুলাই পদযাত্রা করেছি। বর্তমানে প্রত্যেকটি জেলা, মহানগর এবং ইউনিটগুলোতে শক্তিশালী কমিটি করার লক্ষ্যে আমরা জেলা সমন্বয় সভা করেছি।’
এ সময় এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব নাহিদা সারোয়ার নিভা, যুগ্ম মুখ্য সংগঠক আবদুল হান্নান মাসউদ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আসিফ নেহাল, রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান ইমন, রাজশাহী মহানগর সমন্বয়ক কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী মোবাশ্বের আলীসহ দলটির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে মো. জসিম শেখ (২৩) নামে এক ট্রাকচালকের সহকারী নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছে আরও দুজন। আজ মঙ্গলবার সকালে সদর উপজেলার পাথালিয়া এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত জসিম শেখ বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার চর দাঁড়িয়াল গ্রামের সাহাবুর শেখের ছেলে।
ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) রোমান মোল্যা বলেন, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সদর উপজেলার পাথালিয়া এলাকায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল একটি ট্রাক। এ সময় একই পাশ দিয়ে আসা দ্রুতগামী অপর একটি ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকা ওই ট্রাকটির পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে। এতে ট্রাকের হেলপার জসিম মারাত্মক আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ট্রাক দুটি আটক করে এবং লাশ উদ্ধার করে হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে।
কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলায় পদ্মা নদী থেকে লিটন (৩০) নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের রায়টা এলাকায় পদ্মা নদী থেকে লাশটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় নৌ পুলিশ।
নিহত লিটন একই ইউনিয়নের রায়টা ঘোষপাড়া এলাকার মৃত জামরুল ঘোষের ছেলে। তিনি পেশায় কসমেটিকস ব্যবসায়ী ছিলেন।
পুলিশ বলছে, নিহত লিটনের শরীরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার বেলা ১১টার দিকে রাজশাহীর বাঘায় পদ্মার চরের জমি দখলকে কেন্দ্র করে কাঁকন ও মণ্ডল বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ ও গুলির ঘটনা ঘটে। এতে স্থানীয় দুই যুবক নিহত হয়েছেন। আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। ঘটনার জন্য কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ‘কাঁকন বাহিনী’কে দায়ী করেছেন এলাকাবাসী। এই সংঘর্ষের ঘটনার পর থেকে লিটনও নিখোঁজ ছিলেন।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় কয়েকজন বলেন, লিটন কাঁকন বাহিনীর সদস্য ছিলেন। কসমেটিকস ব্যবসার আড়ালে কাঁকনের হয়ে নদীপথে বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন লিটন। ধারণা করা হচ্ছে, গতকাল দুই গ্রুপের সংঘর্ষের সময় তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে নদীতে ফেলে দিয়েছে প্রতিপক্ষের লোকজন। তবে এ বিষয়ে নিহতের পরিবারের কেউ কথা বলতে রাজি হয়নি।
ঈশ্বরদী লক্ষ্মীকুণ্ডা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) শফিকুল ইসলাম বলেন, নদী থেকে একটি লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতের শরীরে একাধিক ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি কাঁকন বা মণ্ডল বাহিনীর সদস্য।
কাউনিয়া (রংপুর) প্রতিনিধি
রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার সীট নাজিরদহ গ্রামে মাকে হত্যার পর বসতঘরের মেঝেতে পুঁতে রাখার দায়ে ছেলেকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে রংপুরের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ ফজলে খোদা মো. নাজির এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন অভিযুক্ত জামিল মিয়া ওরফে ভেলন (২৫)।
দণ্ডপ্রাপ্ত জামিল মিয়া কাউনিয়া উপজেলার হারাগাছ ইউনিয়নের সীট নাজিরদহ (ময়নুদ্দিনটারী) গ্রামের আব্দুর রাজ্জাক ওরফে লাল মিয়ার ছেলে।
আদালত সূত্র ও মামলার বিবরণে জানা গেছে, জামিলের স্ত্রী কাকলী বেগমের সঙ্গে তাঁর মা জামিলা বেগমের পারিবারিক বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য হয়। এতে জামিলের স্ত্রী কাকলী রাগ করে বাবার বাড়ি চলে যান। এ ঘটনায় মাকে দোষারোপ করতে থাকেন জামিল এবং তাঁকে হত্যার সুযোগ খুঁজতে থাকেন।
ঘটনার দিন ২০২২ সালের ১৯ আগস্ট রাতে খাবার শেষে জামিল ও তাঁর মা একই ঘরে আলাদা বিছানায় শুয়ে পড়েন। একপর্যায়ে জামিলা ঘুমিয়ে পড়লে রাত ১টার দিকে ঘুমন্ত অবস্থায় বালিশচাপা দিয়ে মাকে শ্বাসরোধে হত্যা করেন জামিল। পরে হত্যার বিষয়টি গোপন রাখতে বসতঘরের মেঝে খুঁড়ে লাশ পুঁতে রাখেন।
এদিকে কয়েক দিন ধরে বাড়িতে জামিলাকে দেখতে না পেয়ে প্রতিবেশীরা তাঁর খোঁজ নিতে থাকেন। কয়েক দিন পর জামিলের মামাতো বোন রোজিনা ওই বাড়িতে এসে প্রতিবেশীদের নিয়ে ঘরে ঢোকেন এবং দুর্গন্ধ ও মাটি খোঁড়া দেখতে পান। পরে তাঁরা জামিলকে আটক করে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বসতঘরের মেঝে খুঁড়ে মাটিচাপা লাশ উদ্ধার করে এবং জামিলকে আটক করে।
এ ঘটনায় নিহত জামিলার ভাই ছামসুল হক বাদী হয়ে জামিলকে আসামি করে কাউনিয়া থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলায় ১২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আজ রায় ঘোষণা করা হয়। রাষ্ট্রপক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) মো. আফতাব উদ্দিন এবং আসামিপক্ষে স্টেট ডিফেন্স আইনজীবী ছিলেন মো. শামীম আল মামুন।
এ বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের পিপি মো. আফতাব উদ্দিন বলেন, একজন ছেলের হাতে মায়ের মৃত্যু মানবিকতার চূড়ান্ত অবক্ষয়। আদালত আজ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, অপরাধ করলে কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়।
ফরিদপুর প্রতিনিধি
পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার হওয়া ছিনতাইকারী চক্রের সদস্যরা আদালতে যাওয়ার সময় ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেছেন। থানা চত্বর থেকে গাড়িতে ওঠানোর আগে সাংবাদিকদের ক্যামেরা দেখে গ্রেপ্তার হওয়া এক ছিনতাইকারী হাত উঁচিয়ে বলতে থাকেন, ‘আবার আসব, ভাঙ্গা শহর তছনছ করে ফেলব।’ এ সময় গ্রেপ্তার আরও এক ছিনতাইকারীকে জয়সূচক চিহ্ন দেখিয়ে বের হতে দেখা যায়।
ফরিদপুরের ভাঙ্গা থানা চত্বরে এমন দৃশ্যের একটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখা যায়। আজ মঙ্গলবার বিকেলে বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেন ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন।
ওসি জানান, গ্রেপ্তার আসামিরা পেশাদার ছিনতাইকারী চক্রের সদস্য। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় ইজিবাইক ছিনতাই, চুরি ও ডাকাতির মতো অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে ভাঙ্গা থানায় মামলা হয়েছে এবং গতকাল সোমবার দুপুরে পুলিশ পাহারায় তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
জানা গেছে, গতকাল দুপুরে থানা-পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার হওয়া ছিনতাইকারী চক্রের পাঁচজন সদস্যকে আদালতে পাঠানো হয়। এ সময় তাঁরা সাংবাদিকদের দেখে আবার ফিরে এসে শহর তছনছ করবেন বলে হুমকি দেন। একটি ইজিবাইক ছিনতাইয়ের ঘটনায় মামলায় গত রোববার রাতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ভাঙ্গা পৌরসভার আতাদি গ্রামের বাঁধন মাতুব্বর (২৩), পূর্ব হাসামদিয়া গ্রামের পার্থ মাতুব্বর (২৫), ঢাকার ধামরাই থানার আফজাল শেখের ছেলে সজিব (২২), রাজবাড়ী সদর উপজেলার আকাশ (২১) এবং একই এলাকার সাকিব (১৯)।
ভাঙ্গা থানা-পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত রোববার বিকেলে ফরিদ খান নামের এক ব্যক্তির ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী ফরিদ খান ভাঙ্গা বাজার থেকে এক্সপ্রেসওয়ের লোকাল লেন হয়ে পুলিয়া বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে সলিলদিয়া নামের ফাঁকা জায়গায় ব্রিজের কাছে পৌঁছালে সেখানে ওত পেতে থাকা ছিনতাইকারীরা চালককে মারধর করে ইজিবাইকটি ছিনতাই করে নিয়ে যান। পরে ভুক্তভোগী ব্যক্তি ভাঙ্গা থানায় মামলা করেন। এরপর অভিযান চালিয়ে চক্রটির পাঁচ সদস্যকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
