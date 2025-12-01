Ajker Patrika

গুরুদাসপুরে মাদক কারবারি অভিযোগে দম্পতিসহ আটক ৩

গুরুদাসপুর(নাটোর)প্রতিনিধি
মাদকসহ আটক শহিদুল ইসলা ভম্বু (বাঁয়ে) ও তাঁর সহযোগী রুবেল আলী। ছবি: আজকের পত্রিকা
মাদকসহ আটক শহিদুল ইসলা ভম্বু (বাঁয়ে) ও তাঁর সহযোগী রুবেল আলী। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাটোরের গুরুদাসপুরে মাদক কারবারি অভিযোগে দম্পতি ও তাঁদের এক সহযোগীকে আটক করেছে পুলিশ। আটক ব্যক্তিরা হলেন শহিদুল ইসলাম ওরফে ভম্বু (৪৫), তাঁর স্ত্রী তানিয়া আক্তার এবং সহযোগী রুবেল আলী (২৯)। গতকাল রোববার রাতে উপজেলার বিয়াঘাট ইউনিয়নের যোগেন্দ্রনগর গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

গুরুদাসপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুলাল হোসেন বলেন, দম্পতিটি দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদক কারবার করে আসছিল। শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে মাদকসহ বিভিন্ন অভিযোগে ২১টি এবং তাঁর স্ত্রী তানিয়ার বিরুদ্ধে ৯টি মামলা রয়েছে। মামলাগুলোতে তাঁরা জামিনে ছিলেন। সহযোগী রুবেল আলী তাঁদের মাদক কারবারে সহায়তা করতেন।

ওসি জানান, পুলিশের বিশেষ অভিযানে তাঁদের কাছ থেকে ১০৭টি ইয়াবা, ২৪৫ পুরিয়া হেরোইন এবং মাদক কারবারের ৫৬ হাজার ৫৭০ টাকা উদ্ধার করা হয়। আজ সোমবার তাঁদের আদালতের মাধ্যমে নাটোর জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় ব্যক্তিরা বলেন, এক দশকের বেশি সময় ধরে পরিবারটি মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত। রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ও কিছু প্রশাসনিক কর্মকর্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে বহুবার আটক হলেও তাঁরা জামিনে মুক্ত হয়ে আবার মাদক কারবারে ফেরেন। এলাকায় মাদক ছড়িয়ে পড়লেও ভয়ের কারণে কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পেত না। আবারও মাদকসহ দম্পতিকে আটক করায় স্থানীয়রা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

ওসি দুলাল হোসেন আরও বলেন, ‘আগে যেভাবেই রক্ষা পেয়ে থাকুক, এখন মাদক ও সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সেন্ট মার্টিন-টেকনাফ রুটে স্পিডবোট উল্টে মা-মেয়ের মৃত্যু

 টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
সাগরের উত্তাল ঢেউয়ের কারণে বোটটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাগরের উত্তাল ঢেউয়ের কারণে বোটটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সেন্ট মার্টিন থেকে টেকনাফ ফেরার পথে শাহপরীর দ্বীপের ঘোলারচর এলাকায় স্পিডবোট উল্টে দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন সেন্ট মার্টিন পূর্বপাড়া এলাকার মরিয়ম খাতুন (৩৫) ও তাঁর মেয়ে মহিমা (৫)। রোববার (১ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে শাহপরীর দ্বীপ ঘোলারচর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, স্পিডবোটটিতে নারী, পুরুষ, শিশুসহ মোট সাতজন যাত্রী ছিলেন। সাগরের ঢেউয়ের কারণে বোটটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। পরে পাশের অন্য একটি স্পিডবোট দ্রুত পৌঁছে যাত্রীদের উদ্ধার করে।

স্পিডবোটের চালক মো. আরিফ জানান, সাগর প্রচণ্ড উত্তাল থাকায় বোটটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়।

টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আশিফ আলভী জানান, দুজনকে হাসপাতালে আনার আগেই মারা গেছে। স্থানীয় প্রশাসন বিষয়টি তদন্ত করছে।

বাগেরহাটে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় পথচারী নিহত

ফকিরহাট (বাগেরহাট) প্রতিনিধি  
আহত ব্যক্তিকে ফকিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
আহত ব্যক্তিকে ফকিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাগেরহাটে রাস্তার পার হওয়ার সময় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় মো. আফসার শেখ (৭০) নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। খুলনা-মোংলা মহাসড়কের সদর উপজেলার চুলকাঠির সোনাডাঙ্গা এলাকায় আজ বেলা ১১টা দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আফসার শেখ ঝালকাঠির সোনাডাঙ্গা এলাকার মৃত মো. রয়েজ শেখের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে আফসার শেখ বাড়ি থেকে বাজারে যাওয়ার উদ্দেশে বের হন। চুলকাঠির সোনাডাঙ্গা এসে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় ঢাকাগামী একটি যাত্রীবাহী বাস তাকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। এ সময় গুরুতর আহত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে ফকিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. নোমান রাসেল জানান, ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছে।

কাটাখালী হাইওয়ে থানা-পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) এ কে এম হাসনুজ্জামান দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। বাসটি আটক করা হয়েছে। তবে চালক ও সহযোগী পালিয়ে গেছে।

গোপালগঞ্জে তুলার কারখানার হলারে গামছা পেঁচিয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

গোপালগঞ্জে তুলার কারখানায় মেশিনের হলারে গলায় থাকা গামছা পেঁচিয়ে মো. ফয়সাল (২০) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার চন্দ্রদিঘলিয়া এলাকার শহিদুল ইসলামের মালিকানাধীন তুলার কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ফয়সাল গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার চন্দ্রদিঘলিয়া ইউনিয়নের চর ভূঁইয়াপাড়া গ্রামের মো. এসকেন্দারের ছেলে।

গোপীনাথপুর পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের পরিদর্শক মমিনুল ইসলাম জানান, চন্দ্রদিঘলিয়া এলাকার একটি তুলার মিলে ঝুট থেকে তুলা তৈরির কাজ করতেন ফয়সাল। সকালে তুলা তৈরি করার সময় গলায় থাকা গামছা মেশিনের হলারে পেঁচিয়ে গেলে গলায় ফাঁস লেগে মারাত্মক আহত হন তিনি। পরে তাঁকে উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কালিয়াকৈরে অগ্নিকাণ্ডে ৮০ কক্ষ পুড়ে ছাই

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা
কালিয়াকৈরের পল্লী বিদ্যুৎ দীঘিরপাড় এলাকায় অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা
কালিয়াকৈরের পল্লী বিদ্যুৎ দীঘিরপাড় এলাকায় অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে অগ্নিকাণ্ডে তিনটি টিনশেড কলোনির প্রায় ৮০টি কক্ষ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সোমবার (১ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার পল্লী বিদ্যুৎ দীঘিরপাড় এলাকায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিকভাবে নিরূপণ করা না গেলেও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো দাবি করেছে, অর্ধকোটি টাকার বেশি মালামাল ও সম্পদ নষ্ট হয়েছে।

ভুক্তভোগী, স্থানীয় ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মহিউদ্দিনের টিনশেড কলোনির শাহনাজ বেগমের কক্ষে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তেই আগুন পাশের বায়োজিদ মাস্টারের মালিকানাধীন আরও দুটি কলোনিতে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়।

সংবাদ পেয়ে কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় সকাল সাড়ে ৯টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

ক্ষতিগ্রস্তরা বলেন, কলোনির বেশির ভাগ বাসিন্দাই বিভিন্ন কারখানায় কাজ করেন। সকালে কাজে বের হয়ে যাওয়ায় ঘরে কেউ ছিল না। ফলে কক্ষে থাকা আসবাব, পোশাক, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসহ সব ধরনের মালামাল পুড়ে যায়।

কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর ইফতেখার হোসেন রায়হান চৌধুরী বলেন, শর্টসার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

