Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

আন্দোলনের সমর্থনে রুয়েট শিক্ষার্থীদের মশাল মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রুয়েট শিক্ষার্থীদের মশাল মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা
রুয়েট শিক্ষার্থীদের মশাল মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশি হামলার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে মশাল মিছিল করেছেন রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) শিক্ষার্থীরা।

আজ বৃহস্পতিবার রাত ৮টায় রুয়েটের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে থেকে এই মশাল মিছিল বের করেন তাঁরা। মিছিলটি পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে তালাইমারী গিয়ে শেষ হয়।

এ সময় শিক্ষার্থীরা নানা স্লোগান দিতে থাকেন। শিক্ষার্থীদের সমর্থন জানিয়ে একজন শিক্ষকও মিছিলে অংশ নিতে দেখা গেছে।

শিক্ষার্থীরা জানান, তাঁদের যে তিন দফা দাবি তা যৌক্তিক। সেই যৌক্তিক দাবির জন্য তাঁরা অনেক দিন ধরেই আন্দোলন করছেন। দাবি না মানায় সব প্রকৌশলী শিক্ষার্থী লং মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচি পালন করেন। সেখানে তাঁদের ওপর পুলিশ হামলা করে আহত করেন। তাঁরা পুলিশের এই হামলার বিচার দাবি করেন।

শিক্ষার্থীরা তাঁদের মূল দাবিগুলো তুলে ধরেন। দাবিগুলো হলো—নবম গ্রেডে কোনো ধরনের কোটার মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া যাবে না, বিএসসি প্রকৌশলীদের নিয়োগ দিতে হবে; ডিপ্লোমাধারীরা যদি নিয়োগ পেতে চান, তাহলে অবশ্যই বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পূর্ণ করতে হবে; দশম গ্রেডে ডিপ্লোমা ও বিএসসি প্রকৌশলীদের সবাইকে উন্মুক্ত করতে হবে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি ছাড়া কেউ প্রকৌশলী পদবি লিখতে পারবেন না।

বিষয়:

শিক্ষার্থীআন্দোলনরাজশাহী বিভাগরুয়েটজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে লতিফ সিদ্দিকী অবরুদ্ধ, নেওয়া হলো পুলিশি হেফাজতে

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি শিক্ষক কার্জনসহ ১১ জন ডিবি হেফাজতে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা

নির্বাচনের আগে কোনো বৈধ অস্ত্র ফেরত দেবে না সরকার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

সম্পর্কিত

৬ দিনেও সেই চার লাশের খোঁজে আসেনি কেউ

৬ দিনেও সেই চার লাশের খোঁজে আসেনি কেউ

নারায়ণগঞ্জে হাসপাতালের সামনে অ্যাম্বুলেন্সে আগুন, দগ্ধ ২

নারায়ণগঞ্জে হাসপাতালের সামনে অ্যাম্বুলেন্সে আগুন, দগ্ধ ২

শ্রীপুরে ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত, ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল যোগাযোগ বন্ধ

শ্রীপুরে ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত, ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল যোগাযোগ বন্ধ

শেরপুরে ৭ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ

শেরপুরে ৭ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ