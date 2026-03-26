রাজশাহীতে পরিত্যক্ত অবস্থায় ওয়ান শুটারগান ও রাবার বুলেট উদ্ধার

রাজশাহীতে অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি ওয়ান শুটারগান ও ছয়টি রাবার বুলেট উদ্ধার করেছে র্যাব। বুধবার রাত ৯টার দিকে রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার টাঙ্গন মধ্যপাড়া পদ্মা নদীর ধারে অভিযান চালিয়ে এই অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।
বৃহস্পতিবার সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে র্যাব এই তথ্য জানিয়েছে। র্যাব জানায়, স্থানীয় লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তারা উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও রাবার বুলেটের প্রকৃত মালিক সম্পর্কে কোনো তথ্য দিতে পারেনি। ফলে এই ঘটনায় কারা জড়িত, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
র্যাবের ধারণা, দেশকে অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসীরা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে এসব অস্ত্র সংগ্রহ করছিল। র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে তারা অস্ত্র ফেলে পালিয়ে গেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
উদ্ধার করা ওয়ান শুটারগান ও রাবার বুলেট চারঘাট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে র্যাব।
দিনাজপুরের কাহারোলে পেট্রলপাম্পে তেল নিতে গিয়ে এনায়েতুল করিম (৪৮) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) বেলা ১১টায় আসমা লতিফা ফিলিং স্টেশনে তেল নিতে গেলে সেখানে প্রচণ্ড ভিড়ে দীর্ঘ সময় সিরিয়ালে অপেক্ষায় থাকা অবস্থায় হিট স্ট্রোক অসুস্থ হয়ে পড়েন এনায়েতুল।৩৬ মিনিট আগে
আহ্বায়ক মো. আলাউল হক তার পদত্যাগপত্রে বলেন, ‘পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে আমি দলের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারছি না। তাই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’৪২ মিনিট আগে
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গাংনীতে আগে কখনো এত দীর্ঘ মোটরসাইকেলের লাইন দেখা যায়নি। তীব্র গরমের কারণে অনেক চালক মোটরসাইকেল রাস্তার পাশে লাইনে রেখে আশপাশের দোকান, ছাউনি বা গাছের নিচে বসে অপেক্ষা করছেন। প্রশাসনের তদারকি না থাকায় মাঝেমধ্যে চালকদের মধ্যে উত্তেজনাও তৈরি হচ্ছে। তেল দেওয়ার সময় চালকদের...১ ঘণ্টা আগে
আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘আপনারা দেখেছেন যে বাংলাদেশের ইতিহাসে সরকার গঠন করেছে, এমন অনেকেই মহাপরাক্রমশালী ছিল, অনেক শক্তিশালী ছিল, কিন্তু তারা যখনই গণরায়ের বিরুদ্ধে গিয়েছে, গণরায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, তারা কিন্তু ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে গেছে।২ ঘণ্টা আগে