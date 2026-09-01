Ajker Patrika
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রাজবাড়ী

রাজবাড়ীতে পুলিশের সামনে নারী উদ্যোক্তাকে মারধর, ৩ যুবক গ্রেপ্তার

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি 
রাজবাড়ীতে পুলিশের সামনে নারী উদ্যোক্তাকে মারধর, ৩ যুবক গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তারকৃত তিন যুবক। ছবি: সংগৃহীত

রাজবাড়ী শহরের বড় বাজারে নারী উদ্যোক্তা জাকিয়া সুলতানাকে পুলিশের উপস্থিতিতে মারধর ও লাথি দেওয়ার ঘটনায় মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় তিন যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার সকালে মামলা ও তিনজনকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন রাজবাড়ী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার ঘোষ।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন রাজবাড়ী পৌরসভার ধুঞ্চি ১ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত জমজম খানের ছেলে আব্দুল্লাহ আল সিয়াম খান (১৯), ধুঞ্চি ২৮ কলোনি এলাকার মো. দেলোয়ার হোসেনের ছেলে মো. রুবেল হোসেন (১৯) এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ধুঞ্চি গ্রামের আব্দুল জলিলের ছেলে মো. হেলাল উদ্দিন (৩৮)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল সোমবার রাতে নারী উদ্যোক্তা জাকিয়া সুলতানা বাদী হয়ে রাজবাড়ী সদর থানায় মামলা করেন। মামলায় নয়জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও ৫০ থেকে ৬০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, জাকিয়া সুলতানা রাজবাড়ী বড় বাজারের কাদেরিয়া সুপার মার্কেটের তৃতীয় তলায় ‘আস্থা পোশাক শিল্প গার্মেন্টস’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠানের এক কর্মচারী চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর বেতন ও মালামালের হিসাব নিয়ে তাঁর সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

এজাহারে অভিযোগ করা হয়, গত ২৩ আগস্ট ওই সাবেক কর্মচারী ১৫ থেকে ২০ জন লোক নিয়ে প্রতিষ্ঠানে যান। এ সময় তিনি বেতন দাবি করেন এবং জাকিয়া সুলতানাকে হুমকি দেন।

এরপর গত শনিবার (২৯ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে ওই বিরোধের জেরে রাজবাড়ী শহরের বড় বাজার এলাকায় জাকিয়া সুলতানাকে মারধর করা হয়। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

রাজবাড়ীতে নারী উদ্যোক্তাকে প্রকাশ্যে মারধর-হেনস্তা, প্রতিষ্ঠান বন্ধরাজবাড়ীতে নারী উদ্যোক্তাকে প্রকাশ্যে মারধর-হেনস্তা, প্রতিষ্ঠান বন্ধ

ভিডিওতে দেখা যায়, রাজবাড়ী সদর থানা-পুলিশের উপস্থিতিতে ওই নারীকে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় পেছন থেকে এক যুবক এসে তাঁকে লাথি মারছেন। এরপর আরও কয়েকজন যুবক এগিয়ে এসে তাঁকে মারধর ও লাথি দিতে থাকেন।

ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর ঘটনাটি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে পড়ে। কেউ কেউ ওই নারীকে ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে উল্লেখ করেন। আবার কেউ কেউ এটিকে ভোক্তা-অধিকার সংস্থার অভিযানে নারীকে মারধরের ঘটনা বলে প্রচার করেন।

রাজবাড়ী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার ঘোষ বলেন, নারী উদ্যোক্তা জাকিয়া সুলতানা থানায় মামলা করেছেন। এ ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের আজ মঙ্গলবার দুপুরে আদালতে সোপর্দ করা হবে। মামলার অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

বিষয়:

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