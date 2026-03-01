Ajker Patrika
পিরোজপুর

পিরোজপুরের সাবেক এমপি শাহ আলম আটক

পিরোজপুর ও নেছারাবাদ প্রতিনিধি
মো. শাহ আলম। ছবি: সংগৃহীত

পিরোজপুর-২ আসনের আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ মো. শাহ আলমকে আটক করেছে রমনা থানা-পুলিশ। গতকাল শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে রাজধানীর কাকরাইলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সামনে থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে শাহ আলমের ছেলে মো. সাগর বলেন, ‘বাবা ইফতার পার্টির একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে গেলে স্থানীয় লোকজন তাঁকে চিনতে পেরে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এ সময় পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে পড়লে জনতা রমনা থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং তাঁকে সেখান থেকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। বাবাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্য আটক করা হয়েছে।’

রমনা থানা সূত্রে জানা গেছে, বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের তথ্যের ভিত্তিতে ঘটনাস্থল থেকে শাহ আলমকে আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নেছারাবাদ উপজেলা আওয়ামী লীগের এক নেতা জানান, সাবেক এই সংসদ সদস্য ঢাকায় তাঁর মেয়ের বাসায় থাকতেন।

নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান বলেন, ‘শুনেছি পাবলিক মিলে শাহ আলমকে ধরে রমনা থানার পুলিশের কাছে দিয়েছে। তবে তাঁর নামে থানায় কোনো মামলা নেই।’

উল্লেখ্য, অধ্যক্ষ শাহ আলম ২০০৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত পিরোজপুর-২ আসন থেকে সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি পিরোজপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন।

