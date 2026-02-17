প্রতিমন্ত্রী হিসেবে আহম্মদ সোহেল দায়িত্ব পাওয়ায় পিরোজপুরে আনন্দের বন্যা

পিরোজপুর-২ আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্য আহম্মদ সোহেল মঞ্জুর সুমন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় বইছে আনন্দের জোয়ার। দলীয় নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষ মনে করছেন, তাঁদের ঘরের ছেলে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ায় পিরোজপুরের উন্নয়নে গতি আসবে।
পিরোজপুর-২ (কাউখালী, ভান্ডারিয়া, নেছারাবাদ) আসন থেকে ধানের শীষ প্রতীকে বিজয়ী আহম্মদ সোহেল মঞ্জুরকে বিএনপির মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করার জোর দাবি উঠেছিল স্থানীয় নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে। অবশেষে সব জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে তিনি প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে। তবে তিনি কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
দলীয় নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষ বলছেন, দক্ষিণাঞ্চলের দীর্ঘদিনের অবহেলা দূর করে অবকাঠামো, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে আহম্মদ সোহেল মঞ্জুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবেন।
সাবেক ছাত্রনেতা ও ব্যবসায়ী সামছুল হক দীপু বলেন, ‘আহম্মদ সোহেল মঞ্জুর পরিবারে বাবা, মা, চাচাসহ মোট পাঁচজন বীর মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন। তিনি প্রতিমন্ত্রী হওয়ায় পিরোজপুরবাসীর প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে।’
স্বরূপকাঠি পৌর বিএনপির সভাপতি কাজী কামাল হোসেন বলেন, ‘আহম্মদ সোহেল সাবেক মন্ত্রী নুরুল ইসলাম মঞ্জুর ছেলে এবং একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা ও পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক ভাবমূর্তির কারণেই তিনি মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন। এতে যেমন দেশ উপকৃত হবে, তেমনি বিএনপির মন্ত্রিসভাও হবে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী।
রমজানে নিয়মিত পণ্যের সঙ্গে অতিরিক্ত হিসেবে ছোলা ও খেজুর যুক্ত করা হয়েছে। প্রতি প্যাকেজের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৯০ টাকা। প্রতিটি ট্রাক থেকে প্রতিদিন সর্বোচ্চ ৪০০ জন ক্রেতা পণ্য কিনতে পারবেন।৩৯ মিনিট আগে
রাজবাড়ীতে জাহিদ ফকির (৩০) নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ মঙ্গলবার দুপুরে পৌর শহরের বিনোদপুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে।১ ঘণ্টা আগে
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীর আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ ও সমাবেশে বক্তব্য দেওয়ার কারণে এক শিক্ষক ও ইমামকে চাকরিচ্যুত করার অভিযোগ উঠেছে।২ ঘণ্টা আগে