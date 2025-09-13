নাজিরপুরে মাদক ও চাঁদাবাজির অভিযোগে স্বেচ্ছাসেবক দল থেকে বহিষ্কৃত নেতার জামায়াতে যোগদান

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি
পিরোজপুরের নাজিরপুরে চাঁদাবাজি ও মাদক ব্যবসার অভিযোগে উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দল থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কৃত এক নেতা জামায়াতে যোগদান করেছেন। চলতি বছরের ৯ মে স্থায়ীভাবে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। স্বেচ্ছাসেবক দল থেকে বহিষ্কৃত এবং সদ্য জামায়াতে যোগদান করা ওই নেতার নাম মো. ইস্রাফিল হাওলাদার। একই সঙ্গে জাতীয় পার্টির নাজিরপুর উপজেলার সাধারণ সম্পাদক ও সদর বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আল আমিন খান জামায়াতে যোগদান করেছেন।
শুক্রবার সকালে নাজিরপুর দাখিল মাদ্রাসায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত এক প্রতিনিধি সমাবেশে সহযোগী সদস্য ফরম পূরণের মাধ্যমে তাঁরা জামায়াতে যোগদান করেন। ইস্রাফিল নাজিরপুর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন। পরে অনুষ্ঠানে পিরোজপুর-১ আসনে জামায়াত ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মাসুদ সাঈদীর হাতে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।
উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির ৫০ জন নেতা-কর্মী জামায়াতে ইসলামীতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়েছেন।
স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ইস্রাফিল হাওলাদার বলেন, ‘আমি ছোট থেকে বিএনপি করতাম। দলের জন্য জেল খেটেছি। বিএনপির চাঁদাবাজিতে বাধা দিতে গিয়ে উল্টো চাঁদাবাজ হয়েছি। আমি চক্রান্তের শিকার হয়ে বহিষ্কৃত হয়েছি। মূলত আমি খেয়াল করেছি, বিএনপি ইসলামিক আদর্শের নয়। তাই আমি জামায়াতে যোগদান করেছি। জামায়াত একটি আদর্শিক দল।’
নাজিরপুর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মো. তৌহিদুল ইসলাম বলেন, ‘ইস্রাফিলকে এলাকায় চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসার অভিযোগে চলতি বছরের ৯ মে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। নাজিরপুর উপজেলা বিএনপির সুপারিশে এবং কেন্দ্রের নির্দেশে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়।’
