Ajker Patrika
> সারা দেশ
> নোয়াখালী

নোয়াখালীতে অটোরিকশা উল্টে পানিতে, এক নারী নিহত, আহত-৪

নোয়াখালী প্রতিনিধি
গতকাল রাতে এওজবালিয়া ইউনিয়নের সোনাপুর-আলেকজান্ডার সড়কে অটোরিকশা উল্টে পানিতে পড়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
গতকাল রাতে এওজবালিয়া ইউনিয়নের সোনাপুর-আলেকজান্ডার সড়কে অটোরিকশা উল্টে পানিতে পড়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর সদর উপজেলার এওজবালিয়া ইউনিয়নে সিএনজিচালিত অটোরিকশা উল্টে পানিতে পড়ে এক নারী (২৭) নিহত হয়েছেন। এ সময় শিশুসহ আরও চারজন অটোরিকশা আরোহী গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার রাতে এওজবালিয়া ইউনিয়নের সোনাপুর-আলেকজান্ডার সড়কের চর শুল্লুকিয়া গ্রামের তাজুল ড্রাইভারের বাড়ির কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ও আহতদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতে সদর উপজেলার সোনাপুর থেকে পাঁচজন যাত্রী নিয়ে সিএনজিচালিত একটি অটোরিকশা লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার আলেকজান্ডারের উদ্দেশে যাত্রা করে। পথে এওজবালিয়া ইউনিয়নের চর শুল্লুকিয়া গ্রামের তাজুল ড্রাইভারের বাড়ির কাছে পৌঁছালে অটোরিকশাটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে সড়কের পাশে ধানখেতের পানিতে পড়ে যায়। এতে এক নারী ও শিশুসহ পাঁচজন গুরুতর আহত হয়। স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক এক নারীকে মৃত ঘোষণা করেন।

সুধারাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামরুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। সিএনজিচালিত অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

নোয়াখালীঅটোরিকশানিহতসিএনজিসড়ক দুর্ঘটনানোয়াখালী সদরচট্টগ্রাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশ ভ্রমণে উচ্চমাত্রার সতর্কতা জারি করল কানাডা

মাঝ আকাশে হাত ভাঙল বিমানের কেবিন ক্রুর, অঙ্গহানির আশঙ্কা

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

রাজশাহীতে পিস্তল হাতে ভাইরাল ছাত্রলীগ নেতা, পুলিশের দাবি—নজরে আসেনি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সম্পর্কিত

ঝুঁকিপূর্ণ নির্মাণকাজ: চুয়াডাঙ্গা সরকারি বিদ্যালয়ে বাঁশ দিয়ে তৈরি হচ্ছে ভবন

ঝুঁকিপূর্ণ নির্মাণকাজ: চুয়াডাঙ্গা সরকারি বিদ্যালয়ে বাঁশ দিয়ে তৈরি হচ্ছে ভবন

নোয়াখালীতে অটোরিকশা উল্টে পানিতে, এক নারী নিহত, আহত-৪

নোয়াখালীতে অটোরিকশা উল্টে পানিতে, এক নারী নিহত, আহত-৪

ইসলামপুরের সড়ক: ৫ কিমি মেরামতে ৬ কোটি টাকা, তবু ধস

ইসলামপুরের সড়ক: ৫ কিমি মেরামতে ৬ কোটি টাকা, তবু ধস

রংপুরে আলুর দামে ধস: কেজিতে কৃষক পায় ৫ টাকা

রংপুরে আলুর দামে ধস: কেজিতে কৃষক পায় ৫ টাকা