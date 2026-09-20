Ajker Patrika
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নোয়াখালী

আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে ভূরিভোজ, ওসি প্রত্যাহার

নোয়াখালী প্রতিনিধি
আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে ভূরিভোজ, ওসি প্রত্যাহার
প্রত্যাহার হওয়া ওসি মো. আবদুর রহিম সরকার। ছবি: সংগৃহীত

আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে ভূরিভোজের ঘটনার একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর নোয়াখালীর সেনবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুর রহিম সরকারকে প্রাথমিকভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

আজ রোববার (২০ সেপ্টেম্বর) সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন নোয়াখালীর পুলিশ সুপার (এসপি) এন এম নাসিরুদ্দিন।

এর আগে গত শুক্রবার রাতে উপজেলার কাবিলপুর ইউনিয়নের বটতলা বাজার এলাকায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা মিছিল করে। ওই মিছিলের ঘটনায় ওসি রহিমের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। এ ছাড়া গত কয়েকদিন আগে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা ও সেনবাগ পৌরসভার বাতানিয়া এলাকার বাসিন্দা শাহজাহান খোকনের চট্টগ্রামের বাড়িতে আয়োজিত ভূরিভোজে ওসির অংশ নেওয়ার উভিযোগ উঠে।

সেনবাগ থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) হযরত আলী মিলন বলেন, গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় ওসি প্রত্যাহারের পর চলে গেছেন। তবে কী কারণে প্রত্যাহার করা হয়েছে তা আমার জানা নেই। বটতলা এলাকায় নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের মিছিলের ঘটনায় গতকাল থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়। মামলায় ছাত্রলীগ ও যুবলীগের পাঁচ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই মামলায় অজ্ঞাতনামা আরও ৩০ থেকে ৩৫ জনকে আসামি করা হয়েছে।  

পুলিশ সুপার এন এম নাসিরুদ্দিন বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা খোকনের বাড়িতে ওসি রহিমের দাওয়াত খাওয়ার একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হলে সমালোচনার সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় ওসি আবদুর রহিম সরকারকে প্রাথমিকভাবে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে ঘটনাটি তদন্তে একটি কমিটি ঘঠন করা হবে।

বিষয়:

নোয়াখালীভাইরাল ভিডিওসামাজিক যোগাযোগমাধ্যমআওয়ামী লীগওসি
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