Ajker Patrika
নোয়াখালী

হাতিয়ায় এমপি হান্নান মাসউদের বিরুদ্ধে ঝাড়ুমিছিল

­হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
হাতিয়ায় এমপি হান্নান মাসউদের বিরুদ্ধে ঝাড়ুমিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় সংসদে বিএনপিকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য করায় নোয়াখালীর হাতিয়ায় সংসদ সদস্য (এমপি) আব্দুল হান্নান মাসউদের বিরুদ্ধে ঝাড়ুমিছিল হয়েছে। আজ মঙ্গলবার উপজেলা সদরসহ বিভিন্ন ইউনিয়নে এই বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ঝাড়ু হাতে নিয়ে প্রতিবাদ এবং সংসদে হান্নান মাসউদের বিতর্কিত বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানায়।

এ সময় বক্তারা বলেন, একজন জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অশালীন বক্তব্য কখনোই প্রত্যাশিত নয়। তাঁরা দাবি করেন, সংসদে অশালীন বক্তব্যের জন্য তাঁকে জাতির কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে।

বক্তারা আরও বলেন, ভুয়া তথ্য উপস্থাপন করে জাতিকে বিভ্রান্ত এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। বক্তারা ভবিষ্যতে এ ধরনের বক্তব্য থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান।

বিষয়:

নোয়াখালীবিএনপিএমপিসংসদ সদস্যজাতীয় সংসদজেলার খবর
