নীলফামারী-১ আসন: তুহিনের মনোনয়ন দাবি সমর্থকদের, আফেন্দীকে বর্জনের হুঁশিয়ারি

ডিমলা (প্রতিনিধি) নীলফামারী
নীলফামারী-১ আসনে (ডোমার-ডিমলা) সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ভাগনে প্রকৌশলী শাহরিন ইসলাম চৌধুরী তুহিনকে ধানের শীষের প্রতীকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন তাঁর সমর্থকেরা। আজ শনিবার দুপুরে ডিমলা ও ডোমার উপজেলায় বিক্ষোভ মিছিল করেন তাঁরা। এ সময় জোটের প্রার্থী জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মহাসচিব মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দীকে বর্জনের হুঁশিয়ারি দেন।
আজ দুপুরে ডিমলা উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল করে তুহিনপন্থীরা। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে স্মৃতি অম্লান চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে সংবাদ সম্মেলন করেন নেতা-কর্মীরা।
সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, নীলফামারী-১ আসনে বিএনপির নেতা প্রকৌশলী শাহরিন ইসলাম চৌধুরী তুহিনকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিতে হবে। তাঁরা জোটের প্রার্থী মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দীর পক্ষে কোনোভাবেই কাজ করবেন না। এ সময় তাঁরা জোট প্রার্থী আফেন্দীকে বর্জনের হুঁশিয়ারি দেন।
একই দাবিতে ডোমার উপজেলায়ও বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সংবাদ সম্মেলন করেন।
দুই উপজেলায় বিক্ষোভে শতাধিক নেতা-কর্মী অংশ নেন। তাঁদের কয়েকজন প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে কাফনের কাপড় পরে মিছিলে অংশ নেন।
ডিমলা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সদস্য রাব্বানী প্রধান বলেন, ‘এই আসনে প্রকৌশলী শাহরিন ইসলাম চৌধুরী তুহিন দীর্ঘদিন ধরে মাঠে কাজ করছেন। তৃণমূলের নেতা-কর্মী ও সাধারণ ভোটারদের সমর্থন তাঁর পক্ষেই। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মনোনয়ন দেওয়া হলে আমরা তা মেনে নেব না।’
জেলা বিএনপির উপদেষ্টা অধ্যাপক রইসুল আলম চৌধুরী বলেন, ‘আমরা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চাই, এই আসনে তুহিন ছাড়া অন্য কোনো প্রার্থীর পক্ষে বিএনপির নেতা-কর্মীরা মাঠে নামবে না। প্রয়োজনে জোটের প্রার্থীকে বর্জন করা হবে।’
প্রসঙ্গত, নির্বাচনী সমঝোতার অংশ হিসেবে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশকে নীলফামারী-১-সহ চারটি আসন ছাড় দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি।
ভোলা প্রতিনিধি
ভোলায় একটি আবাসিক হোটেলের কক্ষ থেকে আমির হোসেন তালুকদার (৩৬) নামে এক যুবলীগ নেতার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে শহরের কে জাহান ইন্টারন্যাশনাল আবাসিক হোটেল থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
আমির হোসেন ভোলার লালমোহন পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। তিনি একই এলাকার হাসপাতাল রোডের মৃত মহসিন তালুকদারের ছেলে।
পুলিশ জানায়, গত বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে শহরের কে জাহান মার্কেটের কে জাহান হোটেলের তৃতীয় তলায় ২০২ নম্বর কক্ষটি বুকিং নেন আমির হোসেন। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যার পর থেকে আমিরের কোনো সাড়াশব্দ পায়নি কেউ। পরে রাত সাড়ে ১১টার দিকে হোটেল কর্তৃপক্ষ তাঁর রুমের দরজা বন্ধ এবং ভেতরে অন্ধকার দেখতে পান। পরে হোটেল কর্তৃপক্ষ সদর মডেল থানায় খবর দেয়। পুলিশ এসে রুমের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ঝুলন্ত লাশ দেখতে পায়। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ভোলা সদর ২৫০ শয্যা হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। সুরতহাল রিপোর্টে মরদেহের কোনো অংশে কোনো ধরনের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।
এ ব্যাপারে ভোলা সদর মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোহাম্মদ জিয়া উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ পাঠিয়ে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কেন বা কী কারণে এই মৃত্যু তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। মরদেহ ময়নাতদন্তের পর লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে চট্টগ্রাম নগরীর নিউমার্কেট মোড়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন সংগঠনটির নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা। আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) বেলা ৩টায় নগরের কোতোয়ালি থানায় নিউমার্কেট চত্বরে এই অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন তারা।
এর আগে ইনকিলাব মঞ্চ, চট্টগ্রামের ব্যানারে একটি মিছিল নিয়ে নেতা-কর্মীরা নিউমার্কেট চত্বরে জড়ো হন। ওই কর্মসূচিতে সংগঠনের সদস্যদের পাশাপাশি জুলাই আন্দোলনে অংশ নেওয়া অনেকেই অংশ নেন।
২০২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান চলাকালে নগরীর এই নিউমার্কেট চত্বর ছিল তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার হটানোর আন্দোলনের মূল কেন্দ্রবিন্দু।
আজ নিউমার্কেট চত্বরে অবস্থান কর্মসূচিতে আন্দোলনকারীরা হাদি হত্যায় জড়িত মূল আসামিদের গ্রেপ্তার ও দ্রুত বিচারের দাবি জানান।
কর্মসূচিতে ইনকিলাব মঞ্চ চট্টগ্রাম মহানগরের তত্ত্বাবধায়ক এইচ এম শহিদ বলেন, ‘দাবি-দাওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত আমাদের অবস্থান কর্মসূচি চলতে থাকবে।’
কর্মসূচিতে ‘নারায়ে তাকবির, আল্লাহ আকবার, হাদি-হাদি, আমরা সবাই হাদি হব, হাদি ভাইয়ের রক্ত বৃথা যেতে দেব না, ‘হাদি ভাই মরল কেন, ইন্টেরিম জবাব দে,’ ‘এক হাদি যুগান্তরে, লক্ষ হাদি ঘরে ঘরে,’ ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা, ঢাকা,’ ‘আওয়ামী লীগের আস্তানা, ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও’ স্লোগান ওঠে।
এর আগে গতকাল শুক্রবার দুপুরে জুমার নামাজের পর নগরের আন্দরকিল্লা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে ইনকিলাব মঞ্চ, চট্টগ্রামের ব্যানারে একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। কয়েক শ মানুষের অংশগ্রহণে মিছিলটি নগরের মোমিন রোড, চেরাগী পাহাড় হয়ে জামালখানে প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়।
এরপর ইনকিলাব মঞ্চ, চট্টগ্রামের নেতারা সংগঠনটির ফেসবুক পেজে শনিবার নিউমার্কেট চত্বরে অবস্থান কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেন।
ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় ‘হজরত বাবা শাহ সত্যপীরের মাজার’ ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শনিবার গভীর রাতে শহরের বিজিবি ক্যাম্পসংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এতে মাজারের মূল অংশ অক্ষত থাকলেও গ্রিল ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং পাশের তিনটি কবর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খাইরুল ইসলাম, ঠাকুরগাঁওয়ের পুলিশ সুপার, ডিবি পুলিশ, থানা-পুলিশসহ বিজিবি সদস্যরা।
স্থানীয়রা জানান, গভীর রাতে দুর্বৃত্তরা মাজারে প্রবেশ করে ভাঙচুর চালায়। ভোরে ফজরের নামাজের সময় মুসল্লিরা এ দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যান। খবরটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।
স্থানীয়দের অনেকে মনে করছেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার উদ্দেশে কোনো চক্র এ ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে।
জানতে চাইলে মসজিদ ও গোরস্তান কমিটির সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আজিজুল ইসলাম বাবুল বলেন, ‘ফজরের নামাজ আদায় করতে এসে আমরা দেখি, মাজারের গ্রিল ভাঙা এবং কয়েকটি কবর ক্ষতিগ্রস্ত। এটি অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। আমরা এর সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানাচ্ছি।’
ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে ইউএনও খাইরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে ধর্মীয় উগ্রবাদী গোষ্ঠীর ইন্ধন থাকতে পারে এর পেছনে। আশপাশের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা করে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার খোদাদাদ হোসেন বলেন, পুলিশের একাধিক টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ডিবি, থানা-পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলো জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তে কাজ করছে। খুব শিগগিরই দোষীদের আইনের আওতায় আনা হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
কুতুবদিয়া বহির্নোঙর এলাকা থেকে অবৈধভাবে মিয়ানমারে পাচারকালে এক হাজার লিটার ডিজেল, ৬৫০ বস্তা সিমেন্ট, একটি ইঞ্জিনচালিত বোটসহ ১১ জন পাচারকারীকে আটক করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বঙ্গোপসাগর থেকে তাদের আটক করা হয়। নৌবাহিনীর এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, একটি পাচারকারী চক্র ইঞ্জিনচালিত বোটের মাধ্যমে সমুদ্রপথে অবৈধভাবে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে মিয়ানমারে সিমেন্ট পাচার করছে, এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেন্ট মার্টিন ও তৎসংলগ্ন এলাকায় টহল জোরদার করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এ সময় বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ শহীদ মহিবুল্লাহ কুতুবদিয়া বাতিঘর থেকে ৪২ মাইল অদূরে সন্দেহজনক মাছ ধরার একটি বোট শনাক্ত করে। নৌবাহিনী জাহাজ বোটটিকে থামার সংকেত দিলে বোটটি গতিপথ পরিবর্তন করে পালানোর চেষ্টা করে। পরে নৌবাহিনী জাহাজ ধাওয়া করে ‘এফবি অঙ্কিতা অন্বেষা’ নামক বোটটিকে আটক করে। আটক বোটটি তল্লাশি করে ১০০০ লিটার ডিজেল এবং ৬৫০ বস্তা বাংলাদেশি ডায়মন্ড সিমেন্ট জব্দ করা হয়। এ সময় চোরাকারবারে জড়িত ১১ জন সদস্যকেও আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিরা জানান, অধিক মুনাফা লাভের আশায় ডিজেল ও সিমেন্ট মিয়ানমারে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পরে জব্দ মালপত্র ও আটক ব্যক্তিদের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পতেঙ্গা মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়।
