Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

ভ্যানে বিশেষ কৌশলে লুকানো ১৯ লাখ টাকার ইয়াবা উদ্ধার, আটক যুবক

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
ভ্যানে বিশেষ কৌশলে লুকানো ১৯ লাখ টাকার ইয়াবা উদ্ধার, আটক যুবক
আটক রুজেল মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনা সদরে ব্যাটারিচালিত ভ্যানের কার্টনে লুকিয়ে রাখা ৫ হাজার ৫০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। উদ্ধার করা ইয়াবার আনুমানিক বাজারমূল্য ১৯ লাখ ২৫ হাজার টাকা। এ ঘটনায় রুজেল মিয়া (৩৫) নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকেল ৫টার দিকে সদরের ত্রিয়শ্রী বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে ইয়াবাগুলো উদ্ধার করা হয়। এ সময় মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত ভ্যান ও একটি বাটন মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। পরে পলাতক আসামি রফিকুল ইসলামের (৩৯) ভাড়া বাসায় অভিযান চালিয়ে দুটি পুরোনো কালো রঙের মোটরসাইকেলের তেলের ট্যাংক ও চারটি নম্বরপ্লেট উদ্ধার করে পুলিশ।

জেলা পুলিশের মুখপাত্র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (বিশেষ শাখা) হাফিজুল ইসলাম এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই মো. আব্দুল্লাহ আল নোমানের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশের একটি দল ত্রিয়শ্রী বাজার এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় রাস্তার পাশে থামানো একটি পুরোনো ব্যাটারিচালিত ভ্যানে তল্লাশি করা হয়। ভ্যানের একটি কার্টনের ভেতরে বিশেষ কৌশলে লুকিয়ে রাখা ইয়াবাগুলো উদ্ধার করা হয়। পরে ভ্যানচালক রুজেল মিয়াকে আটক করা হয়।

আটক রুজেল জেলা সদরের বিজয়পুর সিংহের বাংলা এলাকার মৃত ফজলু মিয়ার ছেলে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হাফিজুল ইসলাম বলেন, ‘এ ঘটনায় রুজেল ও রফিকুল ইসলামের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা আরও চার থেকে পাঁচজনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে। আটক রুজেলকে ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।’

বিষয়:

উদ্ধারগোয়েন্দা পুলিশইয়াবাআটকযুবকনেত্রকোনাডিবি
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