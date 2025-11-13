কেন্দুয়ায় বখাটেদের ঢিলে ক্লাসে ছাত্রী জখম, প্রতিবাদ করায় শিক্ষকের ওপর হামলা

কেন্দুয়া (নেত্রকোনা )প্রতিনিধি
নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলা সদরের কেন্দুয়া সাবেরুন্নেছা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে ক্লাস চলাকালে বাইরে থেকে বখাটেদের ছোড়া ঢিলে জানালার কাচ ভেঙে এক ছাত্রী আহত হয়েছে। এ ঘটনার প্রতিবাদ করলে মহসিন আলম (৪৫) নামের এক শিক্ষকের ওপর হামলা চালানো হয়। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটেছে। পরে থানা-পুলিশ গিয়ে বিদ্যালয়ের সামনে পাহারা দেয়।
বিদ্যালয় ও থানা-পুলিশ সূত্র জানায়, আজ দুপুর সোয়া ১২টার দিকে ক্লাস চলাকালে কয়েকজন বখাটে ওই বিদ্যালয়ের বাইরে দক্ষিণ দিকে অবস্থান নিয়ে বিভিন্নভাবে ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করতে থাকে। একপর্যায়ে বখাটেরা ছাত্রীদের ক্লাসরুম লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়ে। এতে দোতলার একটি ক্লাসরুমের জানালার কাচ ভেঙে পড়ায় এক ছাত্রী আহত হয়।
পরে শিক্ষকেরা স্কুল থেকে বের হয়ে এর প্রতিবাদ করলে বখাটেরা তাঁদের ওপরও চড়াও হয়। এতে শিক্ষক মহসিন আলম আহত হন। পরে তিনি কেন্দুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে চিকিৎসা নেন।
উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি উপজেলা প্রশাসন ও থানা-পুলিশকে জানায়। খবর পেয়ে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। এতে ক্ষুব্ধ বখাটেরা পুলিশের উপস্থিতিতেও শিক্ষকদের বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়। পরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার স্বার্থে ছুটির আগপর্যন্ত বিদ্যালয়ের সামনে কয়েকজন পুলিশ সদস্যকেও মোতায়েন রাখা হয়।
এদিকে এ ঘটনার পর থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তারা এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার ও বখাটেদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে। এক ছাত্রী বলে, ‘এ ঘটনার পর থেকে আমরা নিরাপত্তাহীনতা ও ভয়ভীতির মধ্যে আছি। আমরা বখাটেদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।’
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুখলেছুর রহমান বাঙালী বলেন, ‘বখাটেদের অব্যাহত উৎপাতে আমরা অতিষ্ঠ। এ ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।’ তিনি আরও বলেন, ‘ঘটনার পরপরই বিষয়টি উপজেলা প্রশাসন ও থানা-পুলিশকে জানানো হয়। পরে পুলিশ আসার পরও বাইরে থেকে বখাটেরা ‘‘দেখে নেওয়া’’সহ বিভিন্নভাবে হুমকি দেয়। আমরা এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।’
কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, খবর পেয়ে ঘটনার পরপরই বিদ্যালয় এলাকায় পুলিশ পাঠানোসহ বখাটেদের ধরতে অভিযানও চলছে। তা ছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও থানায় এসে ঘটনা বলে গেছেন। তাই বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
বাংলাদেশি বৌদ্ধদের ধর্মীয় গুরু শতবর্ষী সংঘরাজ ড. জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির মারা গেছেন। চট্টগ্রাম নগরের এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টা ৪০ মিনিটে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।
রাউজান উপজেলার উত্তর গুজরা (ডোমখালী) গ্রামে ১৯২৫ সালের ১৮ নভেম্বর ড. জ্ঞানশ্রী মহাস্থবিরের জন্ম। তিনি বাংলাদেশি বৌদ্ধদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু, বৌদ্ধ বিশ্বের বর্ষীয়ান কিংবদন্তি সাংঘিক ব্যক্তিত্ব, একুশে পদকপ্রাপ্ত সংঘরাজ। ৮০ বছরের ভিক্ষুত্ব জীবনে বৃহত্তর বৌদ্ধসমাজে তিনি ছিলেন ত্রয়োদশ সংঘরাজ।
ড. জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় মুবাইছড়ি জ্ঞানোদয় পালি টোল ও ধর্মোদয় পালি টোল এবং দশবল রাজবিহার, ত্রিপিটক প্রচার বোর্ড গঠন, রাঙামাটির ভেদভেদিতে মনোঘর অনাথ আশ্রম, কাপ্তাই বড়ইছড়িতে চন্দ্রঘোনা জ্ঞানশ্রী শিশুসদন ও রাউজানের কদলপুর অনাথ আশ্রম, ভিক্ষু ট্রেনিং সেন্টারসহ ২৪টির বেশি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছেন।
সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি
টাঙ্গাইলের সখীপুরে ইভটিজিং ও অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত এবং দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে শাহাদাত হোসেন (৩২) নামের এক স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাকে দলীয় সব পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক তানভীর আহমেদ শহীদ ও সদস্যসচিব জাহাঙ্গীর বিশ্বাস স্বাক্ষরিত এক চিঠির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।
অব্যাহতিপ্রাপ্ত শাহাদাত বহুরিয়া ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক এবং কালিদাস বল্লাচালা গ্রামের দুলু মিয়ার ছেলে।
চিঠিতে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল সখীপুর উপজেলা শাখার জরুরি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইভিটিজংসহ অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত থাকা ও দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে আপনাকে বহুরিয়া ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক পদসহ দলীয় সব প্রকার পদ-পদবি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। এই আদেশ এখন থেকেই কার্যকর হবে।
এ বিষয়ে উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম ছবুর রেজা আজকের পত্রিকাকে বলেন, দলের নাম ভাঙিয়ে কেউ অপরাধ করলে বিএনপি তাঁকে কোনোভাবেই ক্ষমা করবে না।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর জাতীয় ঈদগাহ মাঠের পাশে হাইকোর্ট এলাকায় একটি ড্রাম থেকে খণ্ডিত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ মনসুর আজকের পত্রিকাকে বলেন, হাইকোর্ট মাজারের মাঠের কোণে পানির পাম্পের সামনে ফুটপাতে ফেলে রাখা একটি নীল রঙের ছোট ড্রামের ভেতর থেকে মরদেহের খণ্ডিত অংশ উদ্ধার করা হয়। মরদেহের পরিচয় শনাক্ত হয়নি।
ঢাকা মহানগর পুলিশের রমনা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মো. মাসুদ আলম বলেন, ঈদগাহ মাঠের পাশে দুটি ড্রাম পড়ে ছিল। একটিতে ছিল লাশ, অন্যটিতে চাল।
আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে ঘটনাটি কীভাবে ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
মনিরামপুর (যশোর) প্রতিনিধি
যশোরের মনিরামপুরে ভোল্ড ব্রিকস নামের একটি ইটভাটায় কাদা মেশানো যন্ত্রে কাটা পড়ে জাকির হোসেন (৪৫) নামের এক শ্রমিক মারা গেছেন। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে তিনি যন্ত্রের ভেতর আটকা পড়ে কাদার সঙ্গে মিশে যান। তিন ঘণ্টা উদ্ধারকাজ চালিয়ে মনিরামপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাঁর খণ্ডিত লাশ উদ্ধার করেছেন।
নিহত জাকির হোসেন উপজেলার মুন্সিখানপুর গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে। তিনি মনিরামপুর-নওয়াপাড়া সড়কের সরুপদাহ এলাকায় অবস্থিত ওই ইটভাটায় কাদা মেশানো যন্ত্রে কাজ করতেন।
মনিরামপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাফায়াত হোসেন বলেন, ‘বেলা ৩টার দিকে আমাদের কাছে খবর আসে ভোল্ড ব্রিকসে কাদা মেশানো যন্ত্রের ভেতরে আটকা পড়ে কাদার সঙ্গে মিশে গিয়ে একজন শ্রমিক মারা গেছেন। খরব শুনে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করি। নিহত জাকির হোসেন কাদা মেশানো যন্ত্র চলমান অবস্থায় গিয়ার ফেলে ভেতরে ঢুকে যন্ত্র পরিষ্কারের কাজ করছিলেন। এ সময় হঠাৎ গিয়ার সক্রিয় হয়ে মেশিন ঘুরতে শুরু করে। তখন কাদার সঙ্গে মিশে মারা যান জাকির।’
সাফায়াত হোসেন আরও বলেন, ‘জাকিরের দেহ কাদার সঙ্গে মিশে কাটা পড়ে বেশ কয়েকটি খণ্ড হয়ে যায়। আমরা তিন ঘণ্টা কাজ চালিয়ে তাঁর খণ্ডিত দেহ উদ্ধার করে থানা-পুলিশে হস্তান্তর করেছি। জাকিরের দেহ কাটা পড়ে ২০টির বেশি টুকরা হয়ে গেছে।’
মনিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাবলুর রহমান বলেন, নিহত জাকির হোসেনের মৃত্যুর ব্যাপারে স্বজনদের কোনো অভিযোগ নেই। সন্ধ্যায় ময়নাতদন্ত ছাড়া স্বজনদের লাশ বুঝে দেওয়া হয়েছে।
