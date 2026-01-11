Ajker Patrika

ট্রেন থেকে ছিটকে পড়ে কলেজছাত্রের মৃত্যু

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
ইয়াসিন আহমেদ সিয়াম। ছবি: সংগৃহীত
ইয়াসিন আহমেদ সিয়াম। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনায় চলন্ত ট্রেন থেকে ছিটকে পড়ে ইয়াসিন আহমেদ সিয়াম (১৮) নামের এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। আজ রোববার সকাল ৯টার দিকে জেলা শহরের রাজুরবাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত সিয়াম জেলার বারহাট্টা উপজেলার ধনপুর গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে এবং নেত্রকোনা আবু আব্বাছ কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী।

মোহনগঞ্জ রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই মোবারক হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

রেলওয়ে পুলিশ ও ভুক্তভোগীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সকালে নেত্রকোনায় কলেজে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হন সিয়াম। মোহনগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন থেকে ঢাকাগামী আন্তনগর হাওর এক্সপ্রেস ট্রেনে চড়ে নেত্রকোনার উদ্দেশে যাত্রা করে। প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন সিয়াম। ট্রেনটি জেলা শহরের রাজুরবাজার এলাকায় পৌঁছালে মানুষের চাপে দরজা দিয়ে ছিটকে পড়ে বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা লাগে। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নেত্রকোনা বড় স্টেশনের সহকারী স্টেশনমাস্টার নাসির উদ্দীন বলেন, আন্তনগর হাওর এক্সপ্রেস ট্রেনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে যাত্রা করছিলেন সিয়াম। জেলা শহরের রাজুরবাজার পৌঁছালে ট্রেন থেকে নিচে পড়ে যান।

ময়মনসিংহ রেলওয়ে পুলিশের পরিদর্শক মো. আখতার হোসেন বলেন, ময়নাতদন্তের জন্য লাশ নেত্রকোনা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

ছাত্রট্রেননেত্রকোনা সদরকলেজনেত্রকোনা
