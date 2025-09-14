Ajker Patrika
ধনু নদে স্পিডবোটডুবি

‘কিছুক্ষণের জন্য’ ঘুরতে গিয়ে চার লাশ, তিনজনই শিশু

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নদ থেকে লাশ তুলে আনছেন উদ্ধারকারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
নেত্রকোনার খালিয়াজুরীর ধনু নদে স্পিডবোটডুবির ঘটনায় চারজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার ঘটনাস্থল থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে তিনজনের ভাসমান মরদেহ পাওয়া গেছে। এর আগে গতকাল শনিবার আরও এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল।

গত শুক্রবার দুপুরে উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের পাঁচহাট চরপাড়া এলাকায় ধনু নদে স্পিডবোটডুবির এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় তিন শিশুসহ চারজন নিখোঁজ ছিল।

উদ্ধার ব্যক্তিরা হলো খালিয়াজুরীর আন্ধাইর গ্রামের মোফায়েল মিয়ার মেয়ে ঊষামণি (৫), একই গ্রামের স্বপন মিয়ার মেয়ে মোছা. লাইলা আক্তার (৭), নবাব মিয়ার মেয়ে মোছা. শিরিন আক্তার (১৮) ও সামছু মিয়ার মেয়ে সামিয়া আক্তার (১১)।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, নিখোঁজ ব্যক্তিদের মধ্যে গতকাল দুপুরে ঘটনাস্থল থেকে ৫০০ মিটার দূরে ঊষামণির (৫) ভাসমান লাশ উদ্ধার করা হয়। আজ সকালে ঘটনাস্থলের এক কিলোমিটার দূরে লায়লা আক্তার (৭) ও শিরিন আক্তারের (১৮) লাশ ভেসে ওঠে। পরে দুপুরে সামিয়া আক্তারের (১১) লাশও একই স্থানে ভেসে ওঠে। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা লাশগুলো আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে।

স্থানীয় ও উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার আন্ধাইর গ্রামের নবাব মিয়ার ছেলে রানা মিয়ার বিয়ে উপলক্ষে কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলা থেকে একটি স্পিডবোট ভাড়া করে আনা হয়। স্পিডবোটে চড়ে বরসহ বরযাত্রীদের ইটনা উপজেলার মৃগা গ্রামে কনের বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল। বরযাত্রী রওনা হওয়ার আগমুহূর্তে বিয়েবাড়ির ১৫ জন স্পিডবোটটি নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য হাওরে ঘুরতে যায়। এ সময় ধনু নদে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাল্কহেডকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় কাছে থাকা জেলেদের নৌকার সঙ্গে স্পিডবোটটির সংঘর্ষ ঘটে। তখন নৌকার জেলেরা স্পিডবোটে উঠে এসে চালকের সঙ্গে ঝগড়া বাধায়। হুড়োহুড়ির একপর্যায়ে স্পিডবোটটি উল্টে যায়। এতে ওই চারজন নিখোঁজ এবং তিনজন আহত হয়। অন্যরা সাঁতার কেটে রক্ষা পায়।

ওই স্পিডবোটডুবিতে বেঁচে ফেরা আন্ধাইর গ্রামের ইয়াসমিন আক্তার বলেন, ‘আমাদের স্পিডবোটটি একটি নৌকার সঙ্গে ধাক্কা লাগে। তখন ওই নৌকায় থাকা লোকজন তর্কাতর্কির পর স্পিডবোটে উঠে চালককে মারধর করে। একপর্যায়ে স্পিডবোটটি ডুবিয়ে দেয়। তখন সবাই সাঁতরে তীরে উঠলেও চারজন নদে ডুবে নিখোঁজ হয়।’ তারা ওই নৌকার লোকদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানায়।

খালিয়াজুরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মকবুল হোসেন জানান, ধনু নদে নিখোঁজ হওয়া চারজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নৌ পুলিশ ঘটনাস্থলে রয়েছে। তারা আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

খালিয়াজুরীর ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্বে থাকা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এম এ কাদের বলেন, ‘আজ দুপুর পর্যন্ত নিখোঁজ চারজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। স্পিডবোট ডুবিয়ে দেওয়ার যে অভিযোগ করেছেন বেঁচে ফেরা লোকজন, সে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। ভুক্তভোগী পরিবার লিখিত অভিযোগ করলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

