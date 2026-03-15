নেত্রকোনায় ভুয়া বিল-ভাউচারে স্কুলের টাকা আত্মসাৎ, মাউশির তদন্ত

ভুয়া বিল-ভাউচারে নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ পাইলট সরকারি উচ্চবিদ্যালয় থেকে টাকা উত্তোলনের ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা উত্তোলনের এই সংবাদ প্রকাশ হলে তদন্তের উদ্যোগ নেয় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)।
আজ রোববার মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) ময়মনসিংহ বিভাগীয় উপপরিচালক মোহা. নাসির উদ্দীন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ১৩ ডিসেম্বর বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম কেনার জন্য ৫ লাখ ৬১ হাজার টাকার দরপত্র আহ্বান করা হয়। এতে বিদ্যালয়ের সায়েন্স ল্যাবের নানা রাসায়নিক, বইপুস্তক, গবেষণা সরঞ্জামাদি, শিক্ষা উপকরণ, ক্রীড়াসামগ্রীসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম সরবরাহ করার কথা ছিল।
সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে গত ২২ ডিসেম্বর কার্যাদেশ পায় নেত্রকোনার মেসার্স ইউনিপ্যাক এন্টারপ্রাইজ নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। ওই প্রতিষ্ঠানকে সাত দিনের মধ্যে উপকরণ সরবরাহ করতে বলা হয়। প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী আল আমিন নামের এক ব্যক্তি।
এদিকে সরঞ্জামাদি বুঝে নিতে নিয়মানুযায়ী বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের সমন্বয়ে কয়েকটি উপকমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে সমঝোতা করে সরঞ্জামাদি না কিনেই ভুয়া বিল-ভাউচার জমা দেন ঠিকাদার। আর ক্রয়সংক্রান্ত উপকমিটির সদস্যদের কাছ থেকে সরঞ্জামাদি বুঝে পাওয়ার স্বাক্ষর নেওয়া হয়।
পরে সমঝোতায় ঠিকাদারকে সরবরাহের প্রত্যয়ন দেন প্রধান শিক্ষক। ওই প্রত্যয়ন জমা দিয়ে হিসাবরক্ষণ অফিস থেকে চলতি বছরের ১১ জানুয়ারি ভ্যাট-ট্যাক্স বাদে ৪ লাখ ৮০ হাজার ২৫৫ টাকা বিল তুলে নেন ঠিকাদার। ফলে সরঞ্জামাদি থেকে বঞ্চিত হয় বিদ্যালয়টি।
নিয়মানুযায়ী, দরপত্র আহ্বান করা হলে সেই অনুযায়ী নির্দিষ্ট সরঞ্জামাদি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করবেন ঠিকাদার। পাশাপাশি সরবরাহ করা সরঞ্জামাদির বিল-ভাউচার জমা দেবেন। তবে সেসব সরঞ্জামের পরিবর্তে ভুয়া বিল-ভাউচার তৈরি করে নগদ টাকা উত্তোলন বিধিবহির্ভূত এবং আত্মসাতের শামিল।
এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও ক্রয়সংক্রান্ত উপকমিটির সদস্য আজিজুল হক বলেন, ‘কমিটির সদস্য হলেও এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। কোনো মালামালও বুঝে পাইনি। প্রধান শিক্ষকের কথামতো স্বাক্ষর করেছি মাত্র। এ ছাড়া আর কিছু জানি না।’
ঠিকাদার আল আমিন বলেন, ‘যথাযথ নিয়মে কমিটির সামনে সকল সরঞ্জাম বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরে তাদের প্রত্যয়ন নিয়ে টাকা উত্তোলন করেছি। নিয়মের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি।’
অপর দিকে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শেখ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ বলেন, ‘বিভিন্ন উপকরণ কেনার দরপত্র হলেও ঠিকাদার কোনো উপকরণ দেয়নি। আমরা নগদ টাকা তুলে নিয়েছি। খেলাধুলা-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কিছু টাকা খরচ করা হয়েছে। কোনো উপকরণ এখনো কেনা হয়নি। পরে দরকার হলে উপকরণ কেনা হবে।’ বিষয়টি অনিয়ম কি না—জানতে চাইলে তিনি জানান, এ বিষয়ে তাঁর জানা নেই।
মাউশির ময়মনসিংহ বিভাগীয় উপপরিচালক মোহা. নাসির উদ্দীন বলেন, ‘গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এ ঘটনায় তদন্তের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ তদন্তের বিষয়ে বিদ্যালয়ে চিঠি পাঠানো হবে।’
উলিপুরে হামলা মামলার আসামি ধরতে যাওয়া পুলিশকে অবরুদ্ধ করে মব সৃষ্টির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে আজ রোববার উপজেলার গোড়াই রঘুরায় ঝাকুয়াপাড়া এলাকায়।১ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ফজলুল হক মুসলিম হলে যুবক তোফাজ্জল হোসেনকে পিটিয়ে হত্যা মামলার অন্যতম আসামি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রাশেদ কামাল অনিক আদালতে আত্মসমর্পণের আবেদন জমা দিয়েও হাজির হননি। আজ রোববার (১৫ মার্চ) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানার আদালতে আবেদনের শুনানিকালে তিনি...৫ মিনিট আগে
ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে ঘরমুখী মানুষের যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার অংশে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে যৌথ অভিযান চালানো হয়েছে। এ সময় মহাসড়ক থেকে শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়।১০ মিনিট আগে
পাবনার ঈশ্বরদীতে সড়কের পাশে অটো রাইস মিলের ছাইযুক্ত কালো ধোঁয়া ও স্তূপ করা ছাইয়ে অতিষ্ঠ হয়ে মানববন্ধন এবং বিক্ষোভ করেছেন এলাকাবাসী। আজ রোববার (১৫ মার্চ) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার ভেলুপাড়ায় ‘মেসার্স বিশ্বাস অটো রাইস মিল’-সংলগ্ন এলাকায় মিলটির বিরুদ্ধে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় বিক্ষোভকারীরা১৮ মিনিট আগে