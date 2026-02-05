Ajker Patrika
নাটোর

নাটোরে ধানের শীষে ভোট দিয়ে নিজেদের ‘পাকিস্তান’ প্রমাণের আহ্বান যুবদল নেতার

নাটোর প্রতিনিধি 
নাটোরে ধানের শীষে ভোট দিয়ে নিজেদের ‘পাকিস্তান’ প্রমাণের আহ্বান যুবদল নেতার
নির্বাচনী পথসভায় বক্তব্য দেন যুবদল নেতা আব্দুল মালেক। ছবি: সংগৃহীত

নাটোর-৩ (সিংড়া) আসনে বিএনপিকে ভোট দিয়ে নিজেদের ‘পাকিস্তান’ প্রমাণের আহ্বান জানিয়েছেন যুবদল নেতা আব্দুল মালেক। গতকাল বুধবার বিকেলে ধানের শীষের প্রার্থী অধ্যক্ষ আনোয়ারুল ইসলাম আনুর নির্বাচনী পথসভায় তিনি এমন আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে।

আব্দুল মালেক হলেন উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে আব্দুল মালেককে বলতে শোনা যায়, ‘সিংড়া উপজেলার শেরকোল ইউনিয়নের ৬ ও ৯ নং ওয়ার্ডকে বলা হয় “পাকিস্তান”। কেন বলা হয় পাকিস্তান?’ জবাবে কর্মী-সমর্থকেরা পাল্টা স্লোগান দেন, ‘ধানের শীষ, ধানের শীষ।’ আব্দুল মালেক বলেন, ‘আমাদের আগামীর রাষ্ট্রনায়ক তারেক রহমান যাঁকে বিশ্বাস করেছেন, তাঁকে নমিনেশন দিয়েছেন। সুতরাং আমি বিএনপি করি। এর প্রমাণ ধানের শীষ। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ধানের শীষে ভোট দিয়ে আমরা প্রমাণ করে দেব, আমরা পাকিস্তান।’ আব্দুল মালেক যখন এই বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তখন তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ধানের শীষের প্রার্থী অধ্যক্ষ আনোয়ারুল ইসলাম আনু।

জানতে চাইলে সিংড়া উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব আব্দুল মালেক বলেন, ‘বক্তব্যে দেওয়ার সময় ভুলক্রমে ওই শব্দটি বের হয়ে গেছে। আমি এ জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।’

ধানের শীষের প্রার্থী আনোয়ারুল ইসলাম আনু বলেন, ‘বিষয়টি স্লিপ অব টাং। এটাকে এত গুরুত্ব দেবার কিছু নাই।’

বিষয়:

নাটোরপাকিস্তানযুবদলসামাজিক যোগাযোগমাধ্যমনাটোর সদরধানের শীষনেতার বচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঋণখেলাপি ও দ্বৈত নাগরিকত্ব: জিতলেও ফল ঝুলবে বিএনপির ২ প্রার্থীর

পাইপলাইন প্রতিস্থাপন: ২১ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়

বিদেশ থেকে জামায়াত আমিরের এক্স ‘হ্যাক’ হয় বলে প্রাথমিক ধারণা ডিবির

কোরিয়ান ড্রামা না বাবার দুই কোটির ঋণ, তিন বোনের মৃত্যুর নেপথ্যে কী

আশুলিয়ায় ছয় লাশ পোড়ানো ও হত্যা মামলা: সাবেক এমপি সাইফুলসহ ৬ জনের মৃত্যুদণ্ড

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এপস্টেইনের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য ক্ষমা চাই: বিল গেটস

এপস্টেইনের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য ক্ষমা চাই: বিল গেটস

আ.লীগের ৪৮ শতাংশ ভোট যাবে বিএনপির দিকে, জামায়াত পাবে ২৯ শতাংশ

আ.লীগের ৪৮ শতাংশ ভোট যাবে বিএনপির দিকে, জামায়াত পাবে ২৯ শতাংশ

কাটছে না অস্থিরতা, জাহাজজট বাড়ছে

কাটছে না অস্থিরতা, জাহাজজট বাড়ছে

উড়োজাহাজে ঘুমের ভান করে নারীর গায়ে হাত, ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

উড়োজাহাজে ঘুমের ভান করে নারীর গায়ে হাত, ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

বিএনপি সরকার গঠন করলে এনসিপির অবস্থান কী হবে, যা জানালেন নাহিদ ইসলাম

বিএনপি সরকার গঠন করলে এনসিপির অবস্থান কী হবে, যা জানালেন নাহিদ ইসলাম

সম্পর্কিত

সিরাজগঞ্জে অটোভ্যান উল্টে নিহত ১

সিরাজগঞ্জে অটোভ্যান উল্টে নিহত ১

১১ দলের প্রার্থীদের মধ্যে ব্যাংক ডাকাত, চাঁদাবাজ-মামলাবাজ নেই: শফিকুর রহমান

১১ দলের প্রার্থীদের মধ্যে ব্যাংক ডাকাত, চাঁদাবাজ-মামলাবাজ নেই: শফিকুর রহমান

সেনাবাহিনী নিরপেক্ষ নির্বাচন চায়, জালিয়াতির আশঙ্কা নেই: মির্জা ফখরুল

সেনাবাহিনী নিরপেক্ষ নির্বাচন চায়, জালিয়াতির আশঙ্কা নেই: মির্জা ফখরুল

নাটোরে ধানের শীষে ভোট দিয়ে নিজেদের ‘পাকিস্তান’ প্রমাণের আহ্বান যুবদল নেতার

নাটোরে ধানের শীষে ভোট দিয়ে নিজেদের ‘পাকিস্তান’ প্রমাণের আহ্বান যুবদল নেতার