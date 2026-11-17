নাটোরে গ্রামীণ ব্যাংক কার্যালয়ে তিনটি পেট্রলবোমা নিক্ষেপ
নাটোরের বাগাতিপাড়ায় গ্রামীণ ব্যাংকের একটি কার্যালয় লক্ষ্য করে তিনটি পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করেছে দুর্বৃত্তরা। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেনি।
সোমবার (১৬ নভেম্বর) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে উপজেলার জামনগর ইউনিয়নের বাঁশবাড়িয়া এলাকায় গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতে দুর্বৃত্তরা পেপসির বোতলসদৃশ কাচের বোতল ও প্লাস্টিকের বোতলে দাহ্য পদার্থ ভরে আগুন ধরিয়ে ব্যাংক কার্যালয় লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করে। এ সময় দায়িত্বে থাকা নৈশপ্রহরী বিষয়টি টের পেয়ে দ্রুত আগুন নিভিয়ে ফেলেন। ফলে বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। এ সময় সেখান থেকে দুটি কাচের বোতল উদ্ধার করা হয়।
বাগাতিপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুমন চন্দ্র দাস বলেন, কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে, তা শনাক্ত করতে তদন্ত চলছে। ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন এবং জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনতে পুলিশ কাজ করছে।