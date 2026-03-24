নাটোরে নিজ বাড়িতে দুর্বৃত্তের হামলায় চটপটি বিক্রেতা নিহত

নাটোর সদরের কাফুরিয়া ইউনিয়নের হাশেমপুর এলাকায় দুর্বৃত্তদের হামলায় মহরম আলী (৫৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তিনি ওই এলাকার বাসিন্দা এবং মরহুম মোহর আলীর ছেলে। তিনি কাফুরিয়া বাজারে চটপটি বিক্রি করতেন।
আজ মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) বেলা আড়াইটায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজে (রামেক) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান৷ এর আগে সকাল ৯টায় গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে রামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
স্থানীয় সূত্র ও পরিবারের সদস্যরা জানান, ভোরে নিজ বাড়িতে হঠাৎ মহরম আলীর চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। এ সময় তাঁরা দেখতে পান, ঘরের মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন তিনি। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে রামেক হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুপুরে মহরম আলীর মৃত্যু হয়।
মহরম আলীর প্রতিবেশী ও ভাতিজি সুফিয়া বেগম জানান, মহরম আলী বাড়িতে একাই থাকতেন। পারিবারিক কলহের কারণে তাঁর স্ত্রী-সন্তানেরা তাঁর কাছে থাকতেন না। সকালে বাড়ির ভেতর থেকে গোঙানির আওয়াজ শুনে ছুটে দিয়ে দেখেন, তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
নাটোর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, মহরম আলীর মাথা ও মুখমণ্ডল রক্তাক্ত ছিল। মরদেহ ময়নাতদন্তের পর বিস্তারিত জানা যাবে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও আইনের আওতায় আনতে পুলিশ কাজ করছে। পাশাপাশি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
