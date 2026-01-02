নাটোর-২: দুলুর সম্পদ ৭ কোটি ৬২ লাখ টাকা, বার্ষিক আয় প্রায় ৭১ লাখ

নাটোর প্রতিনিধি
নাটোর-২ (সদর-নলডাঙ্গা) আসনে ধানের শীষের প্রার্থী রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুর সম্পদের পরিমাণ ৭ কোটি ৬২ লাখ ৫৬ হাজার ৮৪১ টাকা। সাবেক এই উপমন্ত্রীর বার্ষিক আয় ৭০ লাখ ৯৫ হাজার ৭৮ টাকা। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে দাখিল করা হলফনামা থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।
হলফনামায় জানানো হয়, রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু পেশায় নাটোর জজকোর্টের আইনজীবী। তবে হলফনামায় প্রদর্শিত আয়ের উৎস ভিন্ন।
২০২৫-২৬ করবর্ষে কৃষি খাত থেকে ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা আয় করেছেন তিনি। বাকি ৭০ লাখ ৯৫ হাজার ৭৮ টাকা আর্থিক পরিসম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয় হিসেবে প্রদর্শিত। এই আয়ের বিপরীতে ১৯ লাখ ১৭ হাজার ৬ টাকা আয়কর পরিশোধ করেছেন দুলু।
রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুর নগদ টাকার পরিমাণ ১ কোটি ৭৪ লাখ ৯৫ হাজার ৮০৪, ব্যাংকে জমা ৪৭ লাখ ৮৯ হাজার ৮৭৬ এবং তালিকাভুক্ত কোম্পানির সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ ২ লাখ ৭০ হাজার টাকা। তবে আর্থিক পরিসম্পদে দুলুর বিনিয়োগ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। সঞ্চয়পত্রসহ বিভিন্ন মেয়াদি আমানতে দুলুর বিনিয়োগ ৩ কোটি ৪০ লাখ টাকা। এ ছাড়া উত্তরাধিকার সূত্রে দুলু পেয়েছেন ১ কোটি ৮০ লাখ ৬ হাজার ১৬১ টাকা। দুলুর নামে সোনা রয়েছে ২০ ভরি। তাঁর নামে রাজধানী ঢাকার বনানীতে ৫ কাঠার একটি প্লট আছে, যার দাম ৫৫ লাখ টাকা। নাটোরের আলাইপুরে আছে ১৪ লাখ ৯৭ হাজার ১১৭ টাকা দামের তিনতলা একটি বাড়ি। এ ছাড়া কৃষিজমির পরিমাণ ৪০ বিঘা। বর্তমানে দুলুর নামে আয়কর, বিস্ফোরকসহ বিভিন্ন আইনে ৪৪টি মামলা রয়েছে; যার মধ্যে ১৭টি বিচারাধীন এবং অন্যগুলো স্থগিত।
রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু ১৯৯৬ সালে ফেব্রুয়ারি ও জুনে নাটোর-২ আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হন। ২০০১ সালে তৃতীয়বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে ভূমি উপমন্ত্রীর দায়িত্ব পান তিনি। ২০০৬-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে অনুষ্ঠিত চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কোনোটিতেই অংশ নিতে পারেননি দুলু। এবার ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে যাচ্ছেন তিনি।
কিশোরগঞ্জ-৪ (ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী কাজী রেহা কবিরের বার্ষিক আয় ৫ লাখ ৪৪ হাজার ১৬৭ টাকা। তাঁর স্থাবর-অস্থাবর মিলে ২ কোটি ৮৭ লাখ ৪৪ হাজার ৪২৪ টাকার সম্পদ রয়েছে। তাঁর স্বামী সাদেকউল কাবিরের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ আছে ৪ কোটি ৪৪ লাখ ৫৫ হাজার ৮৫৭ টাকার।৫ মিনিট আগে
বাংলা একাডেমি ও একুশে পদকপ্রাপ্ত ছড়াকার সুকুমার বড়ুয়া মারা গেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। শুক্রবার সকাল ৭টার দিকে চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার গহিরায় জে কে মেমোরিয়াল হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।২০ মিনিট আগে
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির হত্যায় জড়িতদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে আবারও শাহবাগে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছেন তাঁর সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। আজ শুক্রবার (২ জানুয়ারি) জুমার নামাজের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ থেকে মিছিল নিয়ে তাঁরা শাহবাগে অবস্থান নেন।৩৬ মিনিট আগে
মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) ও গাইবান্ধা-২ (সদর) আসনে মোট আট প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসনে পাঁচজন এবং গাইবান্ধা-২ (সদর) আসনে রয়েছেন তিনজন।১ ঘণ্টা আগে