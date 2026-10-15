Ajker Patrika
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নরসিংদী

রায়পুরায় ‘মাদকাসক্ত’ ছেলেকে হাত-পা বেঁধে কুপিয়ে হত্যা, বাবা পলাতক

রায়পুরা (নরসিংদী) প্রতিনিধি 
রায়পুরায় ‘মাদকাসক্ত’ ছেলেকে হাত-পা বেঁধে কুপিয়ে হত্যা, বাবা পলাতক
রায়পুরায় ‘মাদকাসক্ত’ ছেলেকে হাত-পা বেঁধে কুপিয়ে হত্যা। ছবি: সংগৃহীত

নরসিংদীর রায়পুরায় মাদকাসক্ত ছেলে তারেক মিয়াকে (২৭) হাত-পা বেঁধে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বাবা অলিউর রহমানের বিরুদ্ধে। আজ বৃহস্পতিবার ভোর ৪টার দিকে উপজেলার চান্দেরকান্দি ইউনিয়নের বাহেরচর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চার বছর আগে জীবিকার তাগিদে মালয়েশিয়ায় যান তারেক মিয়া। সেখানে থাকাকালে তিনি মাদক সেবনে জড়িয়ে পড়েন। একপর্যায়ে দেশটির পুলিশ তাঁকে আটক করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠায়। আড়াই বছর আগে দেশে ফেরার পর থেকে তিনি নিয়মিত মাদক সেবন করতেন। মাদকের টাকার জন্য তিনি প্রায়ই পরিবারের সদস্যদের ওপর নির্যাতন চালাতেন।

গতকাল বুধবার তারেক বসতঘরে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেন। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর বাবা অলিউর রহমান তাঁকে গোয়ালঘরে নিয়ে হাত-পা বেঁধে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করেন। বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন।

খবর পেয়ে সকালে রায়পুরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তারেকের মরদেহ উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ নরসিংদী সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আব্দুর রশীদ বলেন, তারেক মাদকাসক্ত ছিলেন। মাদকের টাকার জন্য তিনি পরিবারের সদস্যদের ওপর নির্যাতন চালাতেন। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর বাবা তাঁকে হত্যা করেছেন।

রায়পুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান বলেন, তারেক মাদকাসক্ত ছিলেন এবং এ নিয়ে পরিবারে কলহ চলছিল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এ ঘটনার জেরে বাবা ছেলেকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করেছেন। তারেকের ঘাড়ে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত অলিউর রহমান পলাতক রয়েছেন।

বিষয়:

মাদকাসক্তকুপিয়ে হত্যানরসিংদীজেলার খবর
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