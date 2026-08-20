Ajker Patrika
En
নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে পুকুরে ডুবে প্রাণ গেল চার শিশুর

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৬, ২২: ৩৪
নারায়ণগঞ্জে পুকুরে ডুবে প্রাণ গেল চার শিশুর
প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে পুকুরের পানিতে ডুবে চার শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার দুপ্তারা ইউনিয়নের খানপাড়া এলাকায় মর্মান্তিক এ ঘটনা ঘটে।

মৃত শিশুরা হলো দুপ্তারা খানপাড়া এলাকার আল-আমিনের মেয়ে ওজাইফা (১০), মুন্নার মেয়ে আফসা (১২), জাহাঙ্গীরের মেয়ে রিয়া মনি (৮) ও রাকিবের মেয়ে রুবাইয়া (৮)। তারা স্থানীয় স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণিতে পড়ত।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকেলে শিশুদের বাড়িতে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। সন্ধ্যায় মুন্নার বাড়ির পাশের পুকুরপাড়ে শিশুদের জুতা-স্যান্ডেল পড়ে থাকতে দেখে তাঁদের সন্দেহ হয়। পরে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় লোকজন পুকুরে নেমে পানির নিচ থেকে চার শিশুকে উদ্ধার করেন।

পরে দুই শিশুকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও অপর দুই শিশুকে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চার শিশুকেই মৃত ঘোষণা করেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শিমুল জানান, হাসপাতালে আনার আগেই শিশুদের মৃত্যু হয়েছে।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সবজেল হোসেন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ নেই। মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জপানিতে ডুবে মৃত্যুমৃত্যুঢাকা বিভাগজেলার খবরশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত